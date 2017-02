Utile: Ce sa bei inaintea unei partide de sex ca sa rezisti mai mult?; Sase boli provocate de nervi si suparare; Metode naturale de a-ti desfunda nasul.

Alcoolul baut inainte de o partida de sex nu echivaleaza neaparat cu obtinerea unor performante deosebite in domeniu, chiar daca se spune ca alcoolul este un stimulent sexual. Potrivit specialistilor in sexologie, alcoolul baut cu moderatie poate avea si un astfel de efect stimulativ asupra vietii intime. "Doza limita pentru ca alcoolul sa aiba efecte benefice asupra vietii sexuale este urmatoarea: 330 de mililitri de bere, 100-150 de mililitri de vin sau 30-50 mililitri de bauturi spirtoase", spune lt. col. dr. Aurelian Emil Ranetti, medic primar endocrinolog, nutritionist, cu specializare in sexologie, de la Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", citat de Doctorul Zilei Daca vrei sa dormi mai bine si sa pierzi cateva kilograme, consuma mai multe alimente bogate in fibre si uita de dulciuri si de grasimi saturate. Un nou studiu publicat in luna ianuarie in Journal of Clinical Sleep Medicine arata ca alimentele pe care le consumam au un impact semnificativ asupra calitatii somnului. Studiul sugereaza ca o alimentatie bogata in grasimi saturate, zahar si o cantitate scazuta de fibre determina un somn neodihnitor. Studiul a analizat 26 de adulti (13 femei si 13 barbati) cu o greutate normala si o varsta medie de 35 de ani.Fiecare dintre ei a petrecut cinci nopti intr-un laborator de somnologie si au dormit in medie 7 ore si 35 de minute pe noapte. Pe durata primelor patru zile de experiment, acestia au urmat o dieta controlata, in cea de a cincea li s-a dat voie sa isi aleaga singuri alimentele. Participantii la studiu au adormit de aproape doua ori mai repede dupa ce au consumat alimente selectionate de nutritionisti, sarace in grasimi saturate si bogate in proteine, comparativ cu seara in care si-au ales singuri dieta. "A fost foarte suprinzator ca o singura zi in care cantitatea de grasimi a fost mai mare, iar cea de fibre mai mica a avut o influenta decisiva asupra parametrilor somnului", a declarat Marie-Pierre St.Onge de la Universitatea Columbia, potrivit Descopera.ro Stresul, supararea si grijile constante au un impact mare asupra corpului. Toate emotiile negative cu care te confrunti pe parcursul zilei se rasfrang asupra organismului tau si iti pot afecta starea de sanatate mai mult decat crezi. Ce probleme de sanatate sunt cauzate de suparare? Sanatatea inimii tale este pusa in pericol de fiecare data cand te enervezi. Emotiile negative afecteaza atat functiile inimii, cat si activitatea vaselor de sange. Dr. Aiken considera ca si reprimarea furiei este o cauza pentru afectiunile cardiovasculare. Stresul creste de trei ori riscul de a face un atac cerebral, iar specialistii il considera factor principal al declasarii acestei afectiuni. Neurologii ne avertizeaza ca, pe masura ce ne enervam mai des, cu atat suntem mai predispusi la un atac cerebral. Grijile pe care le purtam zilnic pe umeri ne conduc incet, dar sigur spre afectiuni gastrice. Printre acestea se numara ulcerul, care este mai intalnit la barbati decat la femei. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 45 de ani sunt mai predispuse la aceasta afectiune, relateaza Diva Hair Intre tine si partener sunt dese momentele de cearta? Simti ca nu-ti mai gasesti fericirea alaturi de el, insa gandul despartirii iti da fiori? Nu este imposibil sa faci relatia la fel de frumoasa precum era la inceput! Povestile de dragoste, oricat de frumoase sunt, nu decurg ca in filme aproape niciodata: sa zambiti mereu si sa aveti unul sau mai multi copii pe care sa ii cresteti in deplina armonie. Vor aparea probleme, insa trebuie sa stiti cum sa le depasiti. Ca sa "tratezi" o boala, cum sunt certurile pentru un cuplu, ia un ragaz numai pentru tine si fa o lista cu prioritatile, dorintele si nemultumirile tale. Apoi vorbeste cu partenerul, cand sunteti amandoi calmi, roaga-l sa faca acelasi lucru. Gasiti apoi o zi in care sa discutati despre asta, despre cum sa rezolvati totul. Intotdeauna se va gasi o solutie. Insa totul trebuie sa fie pozitiv, nu veni cu reprosuri pe care sa le faci partenerului, ca si cum el ar fi de vina. Gandeste-te, de asemenea, daca si peste zece ani te vezi tot langa el, daca este intr-adevar ceea ce iti doresti. Fa planuri, de la cele mai mici, precum iesirea la o piesa de teatru, pana la un concediu. Sau poate ca vreti sa puneti pe picioare o facere impreuna. Este un bun mod de a revigora relatia, scrie ClickSanatate Nasul infundat nu te lasa sa respiri? Picaturile de nas nu isi fac efectul sau iti dau dependenta? Atunci cand ai nasul infundat, respiri pe gura, ceea ce complica lucrurile si face ca raceala sa se agraveze. Asa ca ar fi bine sa incerci cat mai repede metode naturale de a-ti desfunda nasul. Datorita continutului sau bogat in potasiu, otetul de mere ajuta la diluarea mucusului. In plus, acidul acetic inhiba dezvoltarea bacteriilor si grabeste procesul de vindecare. Amesteca doua linguri de otet de mere naturale si o lingura de miere intr-o cana cu apa calduta. Bea aceasta solutie de doua ori pe zi. Mai poti incerca si urmatoarea varianta: amesteca o jumatate de cana de otet de mere cu o jumatate de cana de apa. Pune pe foc si fierbe. Pune un prosop deasupra capului si inhaleaza aburii. Stai trei pana la cinci minute si tine gura si ochii inchisi. Pentru a proteja ochii, poti face un cornet pe care sa-l pui deasupra vasului si pe care sa-l introduci, pe rand, in cate o nara, noteaza Libertateapentrufemei.ro