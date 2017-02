Utile: Adevaruri universal valabile despre slabit; Cinci simptome care anunta blocarea arterelor si alimente care previn; Opt alimente care cresc tensiunea

Ai citit si ai auzit tot felul de informatii despre slabit, fiecare nutritionist are propriile teorii, multe se contrazic si pe buna dreptate. Ce i se potriveste cuiva nu ti se potriveste tie, si invers. Fiecare organism este unic si reactioneaza in felul lui. Totusi, exista cateva adevaruri general valabile pentru oricine. Redu cantitatea de mancare. Este clar, daca vrei sa slabesti, trebuie sa mananci mai putin. Ideea este sa arzi mai multe calorii decat introduci in organism, prin alimentatie. Renunta la alimentele care ingrasa. Dulciurile, painea, pastele, sucurile din comert, toate acestea contin multe calorii, cresc rapid glicemia si, evident, nu sunt prietene cu silueta. Trebuie sa reduci treptat cantitatea si sa te dezobisnuiesti cu ele. Daca nu poti renunta la paine, alege-o pe cea din secara sau faina integrala, scrie Click Arterele sunt sistemul circulator al organismului. Orice inflamatie, depunere de grasime sau tensiunea crescuta, pun in pericol capacitatea lor de a asigura transportul sangelui si implicit, sanatatea intregului organism. Iata simptomele care anunta blocarea arterelor Disfunctii erectile. Dr. Rob Grenfell, director in cadrul Heart Foundation, afirma ca problemele de erectie apar in mare parte din cauza blocarii arterelor care alimenteaza penisul cu sange. Deoarece aceste artere sunt mai mici decat arterele majore din corp, inclusiv cele care alimenteaza inima, ele pot servi drept un indicator pentru procesele ce au loc in celelalte artere, informeaza doctorulzilei.ro. Bolile cardiovasculare nu ne provoaca fiori de teama la fel de puternici precum cancerul, dar adevarul este ca ele ar trebui sa ne populeze cosmarurile la fel de des precum neinduplecata afectiune, deoarece provoaca mai multe decese, ucigand lent, dar sigur. Iar una dintre cele mai pregnante cauze ale aparitiei lor o reprezinta o alimentatie neadecvata, plina de alimente care cresc tensiunea. Sodiul reprezinta principalul inamic la adresa presiunii echilibrate a sangelui, dar nu doar sarea de masa ar trebui sa te preocupe. Acest ingredient este ascuns, in cantitati ingrijoratoare, chiar si in alimente in care nu i-ai fi suspectat prezenta. Descopera in galerie opt alimente de care trebuie sa te feresti, deoarece cresc tensiunea si pot cauza, in timp, afectiuni cardiovasculare periculoase, care nu au nimic de-a face cu o inima franta, relateaza Divahair. In momentul in care emotiile se acumuleaza in fiinta noastra, din cauza unei atentii sporite si a timpului indelungat de mentinere a agitatiei mentale, acestea se defuleaza prin stari de anxietate, atacuri de panica sau prin depresie. Aceste tulburari apar deoarece organismul nostru are nevoie, conform instinctului de supravietuire, sa gaseasca un mod, fie si fortat, de a descarca ceea ce este periculos pentru sanatatea noastra. In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, in cazul in care acumularea de emotii depaseste pragul de suportabilitate, aceste descarcari emotionale ajung pana in planul fizic si incep sa se manifeste tot felul de afectiuni ale corpului, de la cele mai usoare pana la boli foarte grave. Gravitatea bolii este data de natura emotiei, intensitatea ei si perioada de timp in care a fost inmagazinata, iar transpunerea bolii in plan fizic poate dura si cativa ani, arata descopera.ro . Obtinuta din ceai si o ciuperca, kombucha este cunoscuta si folosita din timpuri stravechi, avandu-si originea in China. Mai exact, a fost descoperita acum 2000 de ani, in timpul dinastiei Tsin. Medicul chinez care a descoperit bautura miraculoasa se numea Kombu, de unde si denumirea de kombucha. Se spune despre ea ca intinereste si reda vigoarea pierduta, elimina efectele otravirilor lente ale organismului si este un fel de panaceu impotriva multor boli. Este folosit in Rusia, in Elvetia, Spania, SUA. Acest remediu este intrebuintat intr-o multitudine de afectiuni, banale sau mai grave. Bautura este acidulata si are gust de cidru si se obtine prin fermentarea ceaiului negru sau verde cu ajutorul unei ciuperci, care este, de fapt, o simbioza intre bacterii si drojdii, noteaza Libertatea