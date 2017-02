Utile: Cum ne protejam de frig; Cat de eficiente sunt metodele de contraceptie ad-hoc; Semne de alarma ca glandele suprarenale nu mai functioneaza corect

Pe vreme capricioasa, pielea are nevoie de ingrijire speciala, din cap pana in picioare. Frigul, aerul rece, precipitatiile si vantul o deshidrateaza, efect care se produce din cauza trecerii de la temperaturi ridicate, din interior, la cele scazute, de afara. Ca sa iti mentii pielea frumoasa si sa previi probleme precum uscarea ei excesiva, urmeaza sfaturile medicului dermatolog Oana Clatici. Este vorba despre cateva reguli de ingrijire, necesare cand trebuie sa infrunti frigul si vantul aspru. Gerul si precipitatiile irita si usuca tenul. Pielea are de suferit cand temperaturile scade foarte mult. Astfel, tenul isi pierde stralucirea si supletea, devenind tern, lipsit de elasticitate si predispus la riduri, scrie Click. Despre contraceptie nu este niciodata inutil sa afli mai multe si sa fii perfect informata despre metodele de contraceptie pe care le poti folosi cu succes si cat de eficiente sunt cele clasice. Ne-am documentat si iata ce am aflat. Daca ne referim la protectia sexuala, ai la dispozitie trei tipuri de metode contraceptive, ne explica doctorul Mirela Popa, medic primar ginecolog si specialist al campaniei de informare si educare pe teme de contraceptie si viata sexuala, Planifica Neprevazutul. Si anume, e vorba de cele care presupun utilizarea pe termen lung, cele care se utilizeaza cu foarte putin timp inaintea sau pe durata contactului sexual si cele pe care le folosesti in situatii de urgenta, dupa un contact sexual neprotejat, pentru a evita o sarcina, noteaza Unica Astenia fizica si psihica, scaderea capacitatii de a ne adapta la stresul zilnic, cresterea sau scaderea tensiunii arteriale, cresterea ponderala cu imposibilitate/dificultate de a reveni la greutatea normala sunt semnele unei afectiuni a glandelor suprarenale. In lipsa tratamentului, boala poate fi fatala. Glandele suprarenale, in numar de doua, sunt glande endocrine situate la polul superior al rinichilor. Au dimensiuni de cativa centimetri si 5-6 g fiecare. "Produsii de secretie, hormonii, dintre care unii de o importanta vitala au multiple roluri in sistemul endocrin, avand o contributie majora in coordonarea capacitatii organismului de a raspunde la stres", explica medicul endocrinolog Alina Dumitru, citata de doctorulzilei.ro Ti s-au umflat brusc picioarele? Nu ignora acest simptom! Este posibil ca in spatele lui sa se ascunda bolile de inima. Potrivit "Centers for Disease Control and Prevention's", bolile de inima sunt principalele cauze de deces la femeile care au peste 35 de ani. Este cunoscut faptul ca multe din simptomele bolilor de inima trec neobservate, in special in randul femeilor tinere. Iata la ce sa fii atenta! Ti s-au umflat picioarele sau gleznele. Consumul de alimente bogate in sare este posibil sa nu fie singurul motiv pentru care iti simti picioarele foarte umflate. Este posibil ca de vina pentru asta sa fie o problema a valvei cardiace. Acumularea de fluide (edem) este cunoscuta, de asemenea, ca simptom frecvent in insuficienta cardiaca congestiva. Daca observi ca ti s-au umflat picioarele sau gleznele, mergi la medic, arata Click pentru femei lile cardiovasculare nu ne provoaca fiori de teama la fel de puternici precum cancerul, dar adevarul este ca ele ar trebui sa ne populeze cosmarurile la fel de des precum neinduplecata afectiune, deoarece provoaca mai multe decese, ucigand lent, dar sigur. Iar una dintre cele mai pregnante cauze ale aparitiei lor o reprezinta o alimentatie neadecvata, plina de alimente care cresc tensiunea. Sodiul reprezinta principalul inamic la adresa presiunii echilibrate a sangelui, dar nu doar sarea de masa ar trebui sa te preocupe. Acest ingredient este ascuns, in cantitati ingrijoratoare, chiar si in alimente in care nu i-ai fi suspectat prezenta. Descopera in galerie opt alimente de care trebuie sa te feresti, deoarece cresc tensiunea si pot cauza, in timp, afectiuni cardiovasculare periculoase, care nu au nimic de-a face cu o inima franta, informeaza Divahair.