Utile: Cum iti pastrezi dantura sanatoasa pe termen lung; Ce boli grave pot ascunde durerile de maxilar sau amortirea mainilor si picioarelor; 10 alimente care cresc senzatia de foame

Cercetarile sugereaza ca problemele dentare pot duce la multe afectiuni, putand creste inclusiv riscul de boli de inima, de aceea e foarte important sa iti ingrijesti dantura corect si sa cunosti metodele de preventie. Iata de ce trebuie sa tii cont: Copiii trebuie sa-si ingrijeasca dintii cat mai devreme. Unul din patru copii dezvolta semne ale cariilor dentare inainte de a incepe scoala, avertizeaza dr. Andra Custura. Ingrijirea dentara ar trebui sa inceapa imediat ce apare primul dinte al unui copil, de obicei in jurul varstei de sase luni. Primii dinti ai copilului pot fi curatati cu periute de dinti speciale, cu peri extrem de moi si cu pasta de dinti pentru copii, potrivit Unica De cele mai multe ori corpul nostru trimite diferite semnale prin care ne arata ca ceva nu este in regula. Activitatile zilnice combinate cu stresul si oboseala ne pot provoca mici dureri, insa de cele mai multe ori zonele dureroase sunt semne ale unei afectiuni, iar diagnosticarea din timp a oricarei boli mareste sansele de vindecare. Iata patru dintre dureri pe care nu ar trebui niciodata sa le treceti cu vederea. Durerea la nivelul maxilarului Daca simtiti o durere apasatoare in partea stanga a maxilarului nu trebuie sa o ignorati. In cazul in care durerea este amplificata odata cu miscarea maxilarului ar trebui sa faceti un control, dar nu va ingrijorati prea tare, scrie doctorulzilei.ro Daca vrei sa slabesti, evita aceste alimente care iti maresc mai mult senzatia de foame. Sucurile: "Cu toate ca sucurile si detoxifierea cu sucuri sunt foarte populare in prezent, procesul prin care sunt obtinute duce la eliminarea celor mai satioase elemente- fibrele", explica nutritionistul Janel Funk. "In acest fel, ramai cu o bautura care contine calorii si creste nivelul de zahar din sange, ducand apoi la o scadere a acestuia si crescand senzatia de foame", mai spune aceasta. Studiile au aratat ca senzatia de satietate nu creste in cazul consumului de sucuri, prin urmare ar fi mai bine sa consumati apa pentru sete si hidratare si fructele ar fi mai bine sa le mancati intregi, noteaza descopera.ro.



Tioida este o glanda in forma de fluturas asezata langa corzile vocale. Aceasta glanda are rolul de a produce hormonii T3 si T4, hormoni ce iti controleaza metabolismul. Pentru a produce acesti hormoni, corpul tau foloseste iod. Aproape 80% din iodul pe care il consumi este folosit de glanda tiroida. Daca dieta ta este deficitara in iod, atunci ai o tiroida hipoactiva, boala cunoscuta si sub numele de hipotiroidism. Aceasta boala poate fi agravata daca consumi legume crucifere. Aceste legume incetinesc procesul de producere a hormonilor T3 si T4 si astfel metabolismul este mult mai lent. Efectele unui metabolism lent sunt: luarea in greutate, tensiunea arteriala mica si o sensibilitate crescuta la frig, anunta Divahair . Recurgi la miere ori de cate ori te supara tusea, durerile in gat sau vrei sa faci sa dispara iritatiile pielii? Combin-o cu propolis si vei obtine un remediu natural cu eficacitate sporita in combaterea bolilor de sezon. Contra problemelor respiratorii: Cand racelile usoare, dar repetate, iti dau peste cap activitatea de zi cu zi sau cand situatia se complica si ajungi la afectiuni respiratorii care nu mai trec, un amestec de tinctura de propolis cu miere are efect antibiotic: inhiba dezvoltarea bacteriilor si favorizeaza eliminarea secretiilor in exces, informeaza Click. Pieptul de pui se regaseste des pe lista de cumparaturi a fiecaruia dintre noi, dar putine persoane stiu sa aleaga unul de calitate. Inainte de a pune mana pe primul pachet din lada frigorifica, fii atenta la cum arata carnea. Exista un detaliu caruia trebuie sa ii acorzi importanta si, conform studiilor de specialitate, acesta este tot mai intalnit in ultimii ani. Descopera care este detaliul la care trebuie sa fii atenta de acum incolo atunci cand cumperi piept de pui! Oamenii includ des pieptul de pui in alimentatie pentru ca il considera o alegere buna atat pentru silueta, cat si pentru sanatate. Dar oare mai poate fi considerat asa in zilele noastre? Un studiu realizat in 2013, care a fost publicat in Italian Journal of Animal Science, ne atrage atentia asupra unui detaliu care poate fi observat pe pieptul de pui, arata Divahair