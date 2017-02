Utile: Cata sare ar trebui sa consumi zilnic; Cum sa ne alimentam corect si sa slabim in acelasi timp; Cum previi cancerul mamar

. Evolutia cancerului de san a ingrozit omenirea! De zeci de ani, cumplita boala a facut mii si mii de victime ! Preocupati de aceasta drama in viata femeilor, cercetatorii de la Universitatea Harvard au realizat un studiu- gigant care s-a desfasurat timp de 25 de ani. La finalul studiului, cercetatorii au ajuns la o concluzie pretioasa. Pericolul de a face cancer mamar s-a remarcat in cazul adolescentelor care au mancat doar o portie de fructe la un interval de doua zile. In schimb, pentru adolescentele care au consumat la maturitate cate o portie de fructe, de trei ori pe zi, pericolul de a face cancer mamar a fost redus cu 25 %. Pentru a preveni cancerul mamar, cercetatorii de la Universitatea Harvard recomanda ca femeile sa consume din adolescenta toate soiurile de fructe, scrie Click Pentru a slabi usor, nu trebuie sa apelam la diete drastice, care ne pot afecta sanatatea. Tot ce trebuie sa facem este sa ne disciplinam si sa respectam cateva reguli de baza, spun specialistii. Pentru a slabi sanatos, alimentatia trebuie sa fie completa, adica sa asigure toate componentele nutritive: proteine, glucide, lipide, saruri minerale si vitamine in anumite proportii. Secretul alimentatiei corecte pentru slabit este meniul cu un echilibru moderat de calorii. Altfel spus, organismul trebuie sa consume putin mai mult decat primeste. Unica solutie este sa controlezi cantitatea de calorii care ajunge in organism, anunta Unica Tiroida este o glanda in forma de fluture, localizata in partea anterioara a gatului. Aceasta produce hormoni care controleaza viteza metabolismului. Tulburarile glandei tiroide pot incetini sau revitaliza metabolismul prin inhibarea productiei de hormoni tiroidieni. Cand nivelul hormonilor este prea mic sau prea mare, este posibil sa apara o gama larga de simptome. 1. Oboseala: Un deficit al functiei tiroidiene - hipotiroidia - poate duce la scaderea hormonilor tiroidieni, ceea ce atrage dupa sine o "lenevire" a intregului metabolism, a functiei majoritatii organelor din corp, inclusiv a creierului, relateaza doctorulzilei.ro. Sarea este invinovatita deseori pentru efectele nefaste pe care le are asupra organismului, fiind asociata cu diverse afectiuni grave, daca este consumata in exces. La polul opus, ca rezultat al acestor atentionari, exista si cazuri in care acest ingredient a fost redus ori scos din alimentatie. Nici aceasta nu este o solutie, avand in vedere ca sarea are o multime de beneficii pentru organism daca este consumata in cantitati moderate. In aceste conditii, este imposibil sa nu te intrebi cata sare ai voie sa mananci pe zi. Citeste mai jos care este doza recomandata pe varste, care sunt beneficiile acesteia, dar si ce efecte secundare are, informeaza Divahair Carentele de substante nutritive se pot instala din numeroase motive, alimentatia necorespunzatoare fiind una din principalele cauze. Lipsa anumitor vitamine poate produce dezechilibre majore in organism, asa ca este bine sa stiicum poti suplini aceste neajunsuri. O alimentatie cat mai variata este necesara, atunci cand organismul e lipsit de substantele de care are nevoie. Incearca sa introduci in meniu multe fructe si legume, care sunt cea mai buna sursa de vitamine, in locul clasicelor suplimente alimentare, potrivit Click pentru femei.