​Utile: Cum ajungi la greutatea ideala in functie de varsta si inaltime; Cele mai bune remedii pentru matreata; Cum sa treci peste o despartire cand ai 20 de ani

Odata cu inaintarea in varsta, interesele, prioritatile si stilul nostru de viata se schimba. La fel ar trebui sa se intample si cu dieta pe care o urmam, avand in vedere modificarile care au loc la nivelul metabolismului. Acesta reprezinta procesul prin care corpul transforma in energie, nu in depuneri adipoase, carbohidratii, grasimile, proteinele si glucidele din alimentatie. Desi metabolismul este un aliat de nadejde in aceasta etapa a vietii, obiceiurile alimentare sanatoase nu ocupa primele locuri pe lista prioritatilor. De aceea, multe fete au probleme cu greutatea in adolescenta si la 20+. Greutatea ideala pentru fetele care au intre 12-14 ani, pentru 150-160 cm, este cuprinsa intre 41-47 kg; in timp ce pentru fetele care au intre 15-18 ani, cu o inaltime de 162-165 cm, este de 52-56 kg. In cazul femeilor adulte, cele care au intre 150-160 cm nu ar trebui sa depaseasca 67 kg, daca au o constitutie solida, 58 kg - una medie si 50 kg - una slaba, scrie Diva Hair Pana la fericire e un drum sinuos, dar a mai fost strabatut de nenumarate ori. Cand pierdem pe cineva drag, trecem prin cele cinci stadii ale suferintei: negarea, furia, negocierea, depresia si acceptarea. Furia e etapa in care ii dai unfollow si unfriend fostului partener, dupa care regreti ca nu-l mai poti urmari. Depresia e mucegaiul de pe cele sase farfurii murdare care s-au adunat langa pat. Acceptarea e momentul cand te hotarasti sa speli farfuriile alea. Pana la fericire e un drum lung si greu, dar a mai fost strabatut. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta pe parcurs. Gaseste ceva de facut dimineata. Suna simplu, dar cand esti in suferinta si te trezesti dimineata, iti vine sa-ti bagi picioarele in tot si sa te culci la loc, sa te trezesti din nou, sa scrolezi prin Instagramul fostului sau fostei, sa-ti doresti sa apara zece fotografii noi, sa plangi, sa te culci iar, sa te trezesti din nou si sa te masturbezi cu lacrimi in ochi, sa mergi la bar si sa te imbeti cu vodca. Asta nu e viata. Daca o sa continui asa, o sa-ti atrofiezi muschii si o sa faci ciroza. Trebuie sa iesi din casa. Inchiriaza o bicicleta, imprumuta un caine, vorbeste cu mama, orice iti da un strop de speranta. Daca nu interactionezi decat cu baietii care livreaza pizza, o sa te simti oribil mult timp de acum incolo, relateaza Vice Morbiditatea ar fi cu mult mai mica in tara noastra, daca s-ar prezenta toata lumea la examinarea anuala, crede medicul de familie Georgeta Mihailescu, din Saftica. Potrivit acesteia, cea mai mare eroare pe care o fac pacientii care ii trec pragul este sa solicite o trimitere la spital, pentru un set complet de analize. "Trebuie mai intai sa vedem cum doarme, ce mananca, cat de des merge la toaleta sau daca este stresat si abia apoi hotaram ce teste facem", explica medicul. Hemograma ofera o privire de ansamblu asupra numarului, distributiei si dimensiunilor celulelor din sange si poate semnala prezenta unei anemii (nivel redus de fier). "Fie pacienta are o menstruatie abundenta, fie undeva in corp exista o sangerare. In cazul barbatilor poate fi vorba de hemoroizi", explica medicul. La fel de importanta e si masurarea glicemiei, pentru a stabili nivelul glucozei in sange. "Iti spune in proportie de 99% daca ai sau nu diabet. Asta daca nu cumva cineva a varsat un borcan de zahar in mostra de analiza", glumeste doctorul Georgeta Mihailescu. In plus, analiza glicemiei, completata de examenul trigliceridelor si al colesterolului poate da in vileag sindromul metabolic, anunta Doctorul Zilei Parul incarcat de matreata iti aduce disconfort si te impiedica sa te simti bine in pielea ta. In loc sa cauti tot felul de solutii ca sa iti acoperi capul, mai bine foloseste remediile din natura! Dupa ce te speli pe cap, iti poti clati parul cu otet din mere dizolvat in putina apa. Are actiune antibacteriana si antifungica. Nu iti face griji in privita mirosului, caci va disparea. Pentru inlaturarea matretii poti folosi si bicarbonat de sodiu. Amesteci o lingura de bicarbonat cu doua cani de apa si te speli pe cap, masand usor radacina. Apoi iti clatesti parul cu apa calduta. Ca sa alungi matreata, poti folosi si ulei de susan sau de cocos. Iti masezi scalpul apasand usor, dupa care lasi sa actioneze 10-15 minute. Te speli cu sampon, ideal cu unul dermatocosmetic, contra matretii, scrie ClickSanatate.ro O alimentatie sanatoasa este uneori putin mai complexa decat ar putea parea la prima vedere. Desi alegerea unor alimente sanatoase precum legumele, fructele sau ciocolata neagra este un inceput, aceasta reprezinta doar primul pas. Urmatorul, este sa consumi intr-un mod corect aceste alimente pentru a beneficia in intregime de vitaminele si mineralele pe care le contin. Taiatul capsunelor, evitarea fructelor coapte, sau supra-gatirea broccoli-ului sunt cateva dintre exemple. Ciocolata si dulciurile sunt de cele mai multe ori catalogate ca fiind nesanatoase, dar, acest lucru nu se aplica in cazul ciocolatei negre. Este un aliment plin de antioxidanti numiti flavanoide si epicatechine care reduc tensiunea arteriala, scad riscul de atac de cord si accident vascular cerebral si mentin circulatia sangelui in organism. Doctorii Michael Roizen si Mehmet Oz sustin intr-un articol publicat in "The Sun Sentinel" ca nu ar trebui sa consumi o tableta intreaga, ci ar trebui sa te limitezi la o portie de 6-8 grame pe zi. In acest mod poti sa obtii toate beneficiile nutritionale ale ciocolatei negre fara sa consumi prea multe calorii. In plus, asigura-te ca sortimentul pe care il alegi are cel putin 70% cacao si evita-le pe cele cu crema, care contin de obicei uleiuri nesanatoase. Morcovii contin o serie de nutrienti si vitamine precum vitamina A si betacarotenul, iar consumul acestui aliment ajuta la imbunatatirea vederi, prevenirea cancerului si a bolilor cardiovasculare, a infectiilor precum si la incetinirea procesului de imbatranire si imbunatatirea aspectului pielii. Din nefericire, daca obisnuiesti sa mananci morcovii cruzi, s-ar putea sa nu beneficiezi de toate aceste aspecte, relateaza descopera.ro