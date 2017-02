Utile: Scoarta de frasin iti scade febra; Ce boli pot ascunde matreata si albirea prematura a parului; Fata ta iti spune de ce suferi si cum sa te repari

De la frasin, copacul cu fruze cazatoare ce poate atinge chiar si 25 metri, se utilizeaza frunzele uscate, care pot fi folosite in infuzie sau sunt transformate in pulbere si conditionate in casete. De asemenea, se mai intrebuinteaza scoarta, care e folosita la prepararea decocturilor. Are efect diuretic, depurativ, sudorific, antiinflamator hemoroidal, cicatrizant, coleretic, colagog, laxativ, antigutos, antireumatic, febrifug, astringent, hipocolesterolemiant, iar semintele au efect afrodisiac, actiune antisenescenta, relateaza Click Matreata nu insemna ca aveti neaparat o problema de sanatate, insa daca au o tenta galbuie pot trada dermatita seboreica sau alte boli ale pielii. Pentru a o indeparta nu este suficient sa folositi sampoane antimatreata, ci trebuie sa le combinati cu un tratament specific. De asemenea, caderea parului si albirea timpurie pot fi cauzate de factori genetici, dar pot "trada" si afectiuni serioase, cum ar fi vitiligo. Specialistii detaliaza in continuare cand aceste probleme sunt motive de ingrijorare si ce masuri sa luati. Actionati cand matreata e groasa si are o tenta galbuie, scrie doctorulzilei.ro Pe masura ce anii trec, organismul se confrunta cu probleme! De vina poate sa fie o alimentatie deficitara in minerale si vitamine. La menopauza, lucrurile sunt si mai complicate. Corpul e supus la un stres mai mare decat se crede. Pentru a sti ce le lipseste, femeile trebuie sa-si analizeze cu atentie propria fata. Chipul transmite semnale privitoare la deficientele din corpul lor. Ca sa nu se confrunte cu grave probleme, cum ar fi depresiile, anxietate, pierderi de memorie, dureri de articulatii sau boli mai grave, trebuie sa ia masuri de urgenta. In functie de fiecare semn de pe fata, pot afla ce deficiente au si sa isi asigure mineralele care le lipsesc din anumite alimente, informeaza Click Oamenii de stiinta chinezi au dezvaluit secretul succesului dietei mediteraneene. Se pare ca aceasta este atat de utila, deoarece alimentele pe care le contine sunt bogate in magneziu, relateaza Rador. Magneziul are efecte benefice asupra organismului, deoarece reduce riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral si diabet. Cu toate acestea, magneziul trebuie luat in combinatie cu o varietate de produse, pe care dieta mediteraneana chiar le include: peste, legume cu frunze, nuci, cereale integrale. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Zhejiang din estul Chinei au analizat datele provenite din 40 de studii, cu participarea a peste un milion de persoane din noua tari, anunta descopera.ro. Datorita ingredientelor din aceste smoothie-uri, poti avea cu usurinta grija de sanatatea rinichilor dar si de intregul organism, intr-un mod delicios. Vei ajunge sa le iubesti si sa le bei zilnic. Pentru o viata sanatoasa este important ca rinichii sa fie sanatosi. Rinichii ajuta la reglarea tensiunii arteriale si optimizarea nivelului de pH din corp, in timp ce echilibreaza nivelurile de electroliti, cum sunt sodiul si potasiul. In plus, grija pentru rinichi, vezica urinara si uretere va garanta eliminarea tuturor deseurilor lichide din organism, noteaza Click pentru femei