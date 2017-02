Utile: 7 boli pe care le poti mosteni de la parinti; Aceasta bautura te scapa instantaneu de migrene; Remedii pentru dureri de spate

Cpiii nu mostenesc de la parinti doar trasaturile fizice si cele care tin de comportament, ci si predispozitiile pentru anumite boli. Un istoric al familiei bogat in diferite afectiuni poate fi transmis din generatie in generatie. Putem mosteni aceste boli fie direct de la parintii nostri, fie de la bunici. Astfel, desi parintii nostri sunt perfect sanatosi, noi putem sa avem anumite boli genetice pe care bunicii sau strabunicii le-au avut. Auzim din ce in ce mai des despre boli genetice. Totusi ce sunt acestea? Bolile genetice sunt cauzate de o anomalie ce apare in genomul unui individ. Aceste boli genetice sunt mostenite de la parinti si pot aparea din senin sau pot fi activate de anumiti factori, scrie Divahair . Te mai supara din cand in cand o migrena? Astfel de dureri de cap pot fi extrem de dureroase, afectandu-ti sarcinile zilnice. Oamenii de stiinta spun ca migrenele sunt semne ca nu ne ingrijim cum ar trebui de sanatatea noastra. Dar si unele obiceiuri ne pot da dureri mari de cap. Deshidratarea organismului sau consumul de alimente nesanatoase pot intensifica migrenele, afectandu-ne viata de zi cu zi si obiceiurile. Deshidratarea este adesea o problema cronica, care nu pot fi tratata consumand un pahar de apa, deoarece corpului i-a lipsit apa o perioada lunga de timp, pierzandu-si o mare parte din substantele nutritive, energie si elasticitate, relateaza Click Petrecem aproape 25% din timp pe taramul viselor, iar pozitia in care dormim se reflecta asupra sanatatii si starii noastre de bine. Medicul ortoped Tarek Nazer ne spune ce pozitii de somn sunt corecte sau gresite si cum sa ne alegem perna ori salteaua. O pozitie corecta de dormit asigura relaxarea sistemului osteoarticular si a sistemului neuromuscular, in timp ce o pozitie gresita poate provoca probleme si dureri articulare, ba chiar ne afecteaza personalitatea si starea de spirit. Pozitiile gresite de somn sunt dormitul pe burta si in pozitie laterala, cand picioarele sunt flectate prea mult, anunta Psychologies . Durerile de spate au numeroase cauze, de la postura incorecta si timpul indelungat petrecut pe scaun la birou, pana la diverse afectiuni ale coloanei vertebrale. Sunt suparatoare si se pot agrava. Ai la indemana cateva solutii pentru a ameliora simptomele neplacute. Incearca sa faci mai multa miscare. O minte sanatoasa are nevoie de un corp sanatos, asa ca atunci cand simti ca nu te mai poti concentra din cauza durerii, fa-ti timp pentru putina miscare. Fie ca alegi sa mergi pe jos cateva minute in plus, in drumul spre casa, sau gasesti cateva exercitii usoare pe care sa le poti practica zilnic, incearca sa faci mai multa activitate fizica, noteaza Click pentru femei In urma unui studiu realizat la Spitalul Universitar CCCLMU din Munchen, la care au participat 166 de paciente diagnosticate cu cancer la san, s-a constatat ca astfel de boli provoaca, deseori, traume. Pacientele participante la studiu prezentau sidrom de stres posttraumatic. Cercetatorii au observat ca, la un an dupa ce au fost diagnosticate cu cancer la san, mai mult de jumatate dintre pacientele participante la studiu prezinta unul sau mai multe simptome ale sindromului de stres posttraumatic. Totodata, semnele specifice traumei includ sentimentul de detasare si izbucniri de furie. In acelasi timp, mai mult de 40 la suta dintre pacientele care s-au confruntat cu un eveniment traumatic au precizat ca boala canceroasa este mult mai traumatizanta, informeaza Click