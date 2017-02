Utile: Jumatate dintre femei au fibroame uterine. Care sunt semnele de alarma?; Concluzie alarmata: mai mult de trei sferturi dintre oameni sufera de afectiuni psihice; Cum crești salata la tine în bucătărie

Fibromul uterin este o tumora beningna, nu e cancer si niciodata nu o sa sa se malignizeze. Dar este o tumora frecventa. Jumatate dintre femei au fibroame uterine. Nu toate ajung sa fie simptomatice ci cam un sfert. Ele cresc accelerat in functie de echilibrul hormonal. Daca apare un dezechilibru hormonal cresc mai repede. Iar dezechilibrele hormonale apar din cauza alimentelor cu hormoni cum ar fi preparatele cu soia. Soia contine un estrogen vegetal, substanta care ajunge sa se comporte in organism ca un hormon feminin. Sunt si diferite ambalaje, diferite substante din detergentii de vase, care, ajunse in organism, se comporta ca niste estrogeni si stimuleaza cresterea fibroamelor, scrie doctorulzilei.ro O echipa de cercetatori sustine ca cei mai multi oameni au avut cel putin o perioada de depresie, anxietate sau alta tulburare. Conform unui nou studiu, doar o parte a oamenilor ramane sanatoasa mintal, relateaza Science News. Studiul a avut 988 de participanti, nascuti in perioada aprilie 1972 - martie 1973, in Dunedin, Noua Zeelanda. Cercetatorii au analizat datele indivizilor, care cuprinde sanatatea generala si comportamentul fiecarui individ, de la nastere pana la varsta de 38 de ani. Doar 171 dintre acestia nu au experimentat nicio tulburare mintala, potrivit descopera.ro Sunt recomandate cateva masuri prin care cei interesati de kilogramele in plus pot face un control real al greutatii lor. Prima dintre recomandari este cantarirea zilnica, dimineata, la cel putin 8-10 ore dupa ultimul consum alimentar, dezbracati, dupa ce am urinat si am avut scaun. Efectul psihologic al contactului cu cantarul este semnificativ. Utila este folosirea cantarului electronic care arata atat numarul de kilograme, cat si de grame, avand posibilitatea sa observam cele mai mici modificari de greutate. Cantaritul in cursul zilei este inutil. Greutatea trebuie notata intr-un jurnal, dar autoevaluarea rezultatelor de bilant trebuie sa o facem la mijlocul saptamanii, miercuri sau joi dimineata, potrivit Adevarul Cand cumperi salata, orienteaza-te catre cele cu radacina, pe care de regula le gasesti in supermarket. Inainte de prepararea salatei, taie-i radacina impreuna cu o buna parte din cotor. Foloseste frunzele, iar cotorul, cu tot cu radacina si cu pamantul din jurul acesteia, baga-l intr-un borcan cu apa si lasa-l intr-un loc cu multa lumina naturala. Desigur, procesul este de durata, dar in cateva zile vei observa ca deja salatei tale ii dau frunze noi. Acest procedeu este economic in mod deosebit in sezonul rece, cand salata verde este mai scumpa. Pentru a-ti asigura o "recolta" continua, ori de cate ori cumperi o salata cu radacina, planteaza radacina, potrivit retetpractice.ro. Emotiile pot declansa la nivelul organismului numeroase afectiuni, de la cele mai usoare, pana la boli grave. Atacurile de panica, starile de anxitate si depresia sunt doar cateva dintre afectiunile prin care organismul incearca sa se descarce. Gravitatea bolii este data de natura emotiei, intensitatea ei si perioada de timp in care a fost inmagazinata, iar transpunerea in plan fizic poate dura si cativa ani. Persoanele care simt frica sunt tensionate, lipsite de curaj, au o vulnerabilitate interioara, sunt focalizate mai degraba pe asteptarile celorlalti decat pe ale lor, simt ca nu se pot baza aproape pe nimeni si nimic. Frica neprelucrata se manifesta la nivelul stomacului si al rinichilor, scrie gandul.info Inteligenta artificiala care a castigat un campionat de poker impotriva unor jucatori profesionisti ar putea aduce beneficii majore sectorului medical.Ce-are de-a face asta cu medicina si cu gripa? Ne putem imagina boala ca un joc intre entitati strategice. Atunci cand un virus ajunge in corp, jocul incepe, iar corpul nostru se apara cu propriile strategii si poate castiga. Acest joc se joaca inca din cele mai vechi timpuri, oamenii avand doar o abilitate marginala de a controla rezultatul jocului. Am putea totusi sa recrutam calculatoarele ca aliati in acest joc, scrie playtech.ro