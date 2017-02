​Utile: Urzicile te ajuta sa slabesti; De ce poti trai mai mult daca medicul tau de familie este femeie; Sunt vasele de teflon periculoase pentru sanatate sau nu

Iti doresti sa slabesti, fara sa tii o dieta drastica? Urzicile iti sunt de ajutor. Contin vitaminele A, B, C si K, fier, potasiu, calciu, magneziu, zinc si fosfor. Lupta cu celulita. Urzicile reduc inflamatiile din corp si contribuie la eliminarea toxinelor din tesuturi, fiind eficiente contra celulitei. Trebuie sa bei cate trei cani de ceai de urzici, neindulcit, pe care il obtii dintr-o lingura de planta si o cana de apa clocotita. Cand prepari infuzia, poti sa adaugi si cateva frunze de mesteacan si flori de porumbar. Urmeaza cura timp de doua luni. Accelereaza arderile. Urzicile grabesc arderile, impiedicand depunerea grasimilor. Si bunicile noastre foloseau infuzia de urzici pentru a-si mentine silueta, scrie Click. Administrarea anumitor medicamente la gravide poate cauza malformatii, atrag atentia expertii. Tetraciclinele dau malformatii dentare In primul trimestru de sarcina, toate medicamentele trec prin placenta periculoase fiind in special unele antibiotice, cum sunt tetraciclinele, streptomicinele si kanamicinele, unele antiinflamatoare (indometacinul de exemplu) si anticoagulantele orale. "Administrate in a doua jumatate a sarcinii, tetraciclinele determina malformatii dentare si colorarea ireversibila a dintilor, tulburari ale smaltului dentar si complicatii la nivelul vertebrelor si cordului", explica medicul Gheorghe Bacalbasa. Streptomicinele si kanamicinele sunt strict interzise in sarcina deoarece pot afecta auzul si rinichii celor mici, informeaza doctorulzilei.ro Sigur ai auzit teoria conform careia teflonul este daunator pentru sanatate. Dar cat adevar sa fie in aceasta afirmatie? E periculos sa prepari mancare in tigaia aia buna, in care nimic nu se lipeste? Pentru a intelege mai clar impactul folosirii teflonului in mod frecvent, e musai sa intelegem mai exact ce este teflonul. Substanta denumita generic teflon este un polimer cu o aplicabilitate foarte mare in diferite domenii, nu doar in bucatarie. A fost descoperit accidental in 1938, in incercarea de a dezvolta un lichid de refrigerare non-toxic. Este sanatos sa gatesti in vase teflonate? In principiu da, gatirea in vase de teflon nu este daunatoare. Exista insa o situatie in care teflonul devine periculos pentru sanatate, relateaza Libertatea Durerea de urechi este o afectiune care poate afecta activitatile zilnice. Dar atunci cand apare si infectia, durerea devine si mai greu de suportat. Daca nu vrei sa mergi la medic pentru a te trata, apeleaza la remediile naturale care ajuta la combaterea acestor conditii. Remediile sunt naturale si nu au efecte secundare. Leacul pentru durerea de urechi se gaseste chiar la tine in bucatarie. Unii dintre principalii factori care duc la aparitia infectiilor la ureche sunt: ceara acumulata; infectii ale cailor respiratorii superioare; alergii alimentare; deficiente nutritionale; leziuni interne, anunta Click pentru femei Durerea de spate este o experienta nefericita de care foarte multi oameni au parte. Aproximativ 80% dintre oamenii din partea vestica a lumii se pot astepta la astfel de dureri la un moment dat de-a lungul vietii. Este important de stiut insa ca daca incepem si urmam un program potrivit de exercitii, putem evita acest tip de durere in viitor. Durerea lombara apare din diverse motive, inclusiv stil de viata, genetica, ergonomie, accidentari din cauza sportului, curatarea zapezii cu lopata sau pur si simplu ghinion. Pentru majoritatea oamenilor, primul episod dureros va trece in aproximativ o saptamana. Cu toate acestea, astfel de dureri tind sa reapara destul de frecvent. Aproximativ 75% dintre oamenii care au experimentat astfel de dureri ajung sa aiba din nou astfel de probleme in cursul unui an, arata descopera.ro. Daca atunci cand ai mers la medic, ti s-a parut ca ai interactionat mai bine cu o femeie decat cu un barbat, afla ca instinctul tau nu te-a inselat. Se pare ca pacientii care sunt ingrijiti de femei au mai multe sanse de vindecare, iar in unele cazuri au chiar si o speranta de viata mai mare. S-a mai sugerat pana acum ca doctoritele ofera o ingrijire mult mai eficienta atunci cand vine vorba de pacientii acestora, spre deosebire de doctori. Doctoritele ofera mai multe tratamente preventive, fapt ce duce la salvarea mai multor vieti. Un nou studiu a demonstrat ca femeile doctor care lucreaza in spitale au mai putine decese in randul pacientilor intr-o luna. Cu alte cuvinte, este putin probabil ca pacientii unei doctorite sa moara, arata Divahair