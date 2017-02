Utile: Cum sa elimini toxinele dupa o perioada de excese; Perimenopauza: simptome și tratament; Hipocalcemia, o boala silentioasa

Daca ai avut o perioada in care ai facut excese de tot felul, corpul tau o simte din plin, la fel si tu. In acest caz, organismul iti trimite semnale ca trebuie eliminate toxinele acumulate, pe care trebuie sa le iei in considerare daca vrei sa fii sanatoasa. In anumite perioade ale anului, mai ales in weekend, multi oameni fac exces de mancare sau bautura la orice ora. Mancam de toate fara sa ne gandim la organism si consecintele pe care le are. Excesul de mancare, alcool si grasimi cresc nivelul radicalilor liberi din organism, care trebuie eliminati. Acesti radicali liberi pot provoca simptome de disconfort precum durere de cap, balonare, arsuri la stomac, lipsa de energie, slabiciune, ameteli. Consumul excesiv de mancare nu provoaca doar obezitate, dar, de asemenea, creste nivelul colesterolului, noteaza Click pentru femei Menopauza este o perioada a vietii oricarei femei invaluita in multe mituri si privita in general cu teama, desi nu ar trebui sa ne genereze prea multa anxietate. Ea nu este decat o schimbare fireasca, iar dincolo de cele cateva simptome care pot fi neplacute, ea nu inseamna nicidecum ca am imbatranit sau ca viata sexuala nu va mai fi niciodata la fel de buna. Menopauza este precedata de o perioada de tranzitie, care poate dura cativa ani si care se prezinta cu anumite semne usor de identificat. Citeste mai multe despre perimenopauza si simptomele pe care le da aceasta tranzitie. Perimenopauza reprezinta trecerea de la perioada fertila la menopauza si dureaza cativa ani. De obicei, incepe atunci cand ovarele incep sa produca mai putin estrogen, in jurul varstei de 40 de ani, potrivit Divahair Hipocalcemia este o afectiune intalnita frecvent in randul femeilor, si este cauzata de deficienta de calciu din sange. Totodata, prezinta mai multe simptome asemanatoare cu ale osteoporozei. Simptomele hipocalcemiei includ furnicaturi la nivelul mainilor si picioarelor, dificultate in concentrare, dureri musculare si palpitatii la inima. In plus, cea mai neplacuta parte a acestei boli este ca poate afecta calitatea vietii fara o cauza aparenta. De asemenea, poate fi usor depistata. Trebuie doar sa faci analizele de sange. Hipocalcemia apare atunci cand lipseste din sange elementul esential: calciul. Pentru ca, acest mineral nu este necesar doar pentru sanatatea oaselor si a dintilor, ci este important pentru realizarea proceselor din corp, scrie Click pentru femei Conform Institutului National de Statistica (INS), 2016 a fost anul cu cele mai putine nasteri din 1990 pana in prezent. Astfel, s-au nascut mai putin de 190.000 de copii (189.783) in 2016, conform studiului INS. Spre comparatie, in anul 2015 s-au nascut 201.023 de copii in Romania. Precedentele recorduri negative au fost inregistrate in anii 2011 (196.242) si 2014 (195.612), conform CSID. Faptul ca se nasc din ce in ce mai putini copii este un semnal de alarma. Unul dintre motivele pentru care se intampla acest lucru este cauzat de faptul ca din ce in ce mai multe femei pun pe primul plan cariera, ceea ce duce la amanarea momentului intemeierii unei familii, informeaza Descopera Este o problema comuna pentru femeile adulte si adolescente si se depune, de obicei, pe solduri, coapse, fese si abdomen, scire huff.ro. Celulita este produsa de conditia genetica, o dieta nepotrivita si un stil de viata nesanatos. Desi nu este o problema medicala serioasa, poate sa afecteze increderea in sine, prin faptul ca da un aspect inestetic corpului. Daca vrei sa scapi de celulita intr-un mod simplu si natural, ti-am pregatit doua remedii. Piperul rosu arde grasimile, stimuleaza circulatia sangelui, ajuta metabolismul si curata corpul de toxine. Poti scapa de celulita cu ajutorul piperului rosu in doua moduri: Fierbe o cana de apa si adauga in ea 2 lingurite de piper rosu, o lingurita de ghimbir macinat si inca una de suc de lamaie. Bea acest ceai de trei ori pe zi, timp de una sau doua luni, pentru a reduce celulita, scrie Click