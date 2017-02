Utile: Cum sa elimini toxinele dupa o perioada de excese; Cinci motive pentru care ai burta, desi nu mananci mult; De ce nu e sanatoasa cafeaua la ibric si care e cea mai buna metoda de preparare

Desi ai adoptat o alimentatie echilibrata, tot nu te poti mandri cu un abdomen plat, care sa starneasca invidie in randul altor reprezentante ale sexului frumos? Din pacate, exista cativa factori care complica lupta pe care o duci pentru obtinerea unei talii de viespe, pe care ii vei descoperi in galeria prezentata. Grasimea depusa in zona abdominala nu reprezinta o amenintare doar pentru silueta ta, ci si pentru starea ta de sanatate. Studiile au aratat ca tesutul adipos din aceasta zona a corpului conduce la dezvoltarea bolilor de inima si a cancerului, daca dimensiunea taliei este mare. Daca mama ta are corpul in forma de mar ori de para, adica grasimea tinde sa se depuna in zona abdominala, atunci sunt mari sanse sa o mostenesti. Factorul genetic joaca un rol important in viata, asa ca nu poti sa faci prea multe lucruri in privinta acestuia, relateaza Diva Hair Desi foarte populara, cafeaua preparata la ibric poate creste colesterolul, din cauza zatului. Cea mai buna modalitate de preparare e la filtru sau espressor. "Espressoul are o aroma foarte puternica, dar, contrar conceptiilor populare, nu are o cantitate mai mare de cofeina decat cea preparata la filtru, pentru ca este preparata la abur", explica nutritionistul Eduard Adamescu, de la Cabinetul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice. Cafeaua este un adjuvant perfect in regimurile de slabire. Neagra sau cu putin lapte degresat nu are aproape nicio calorie, insa capuccino, ciocolata calda sau latte-machiato "stricate" cu mult lapte, frisca si zahar urca si la 500 de calorii, adica un sfert din necesarul zilnic al adultilor. Cu alte cuvinte, o astfel de bautura poate "inlocui" cu succes micul dejun sau cina. Mai grav e ca nu aduc nutrienti, ci doar zahar, frisca si grasimi, care, consumate cu regularitate, favorizeaza acumularea kilogramelor si cresc nivelul de colesterolul din sange. Chiar daca e practica, nu alegeti cafea "la plic", incarcata cu E-uri si zahar, anunta Doctorul Zile i.. Ingrijirea pielii necesita putin mai mult timp, insa pentru a avea o piele catifelata trebuie sa tii cont de cateva reguli simple. Sapunul aspru contribuie la uscarea pielii, astfel ca utilizarea unui gel de dus usor sau a unor sapunuri hidratante este imperios necesara pentru o piele catifelata. Pentru a scapa de senzatia de uscaciune, hidrateaza-ti din abundenta pielea. "Daca ai pielea uscata, cea mai buna solutie este sa folosesti crema hidratanta imediat ce iesi de la dus, cand pielea este inca umeda, iar crema va putea fi cu usurinta absorbita in piele." Unii dermatologi sustin ca dusurile ar trebui limitate pe timpul iernii, in timp ce altii considera ca este bine sa continuam rutina de pe timpul verii, de doua ori pe zi. Indiferent de alegere, alege unor geluri de dus usoare sau a sapunuri lichide delicate, care sa protejeze pielea, scrie Unica Daca ai avut o perioada in care ai facut excese de tot felul, corpul tau o simte din plin, la fel si tu. In acest caz, organismul iti trimite semnale ca trebuie eliminate toxinele acumulate, pe care trebuie sa le iei in considerare daca vrei sa fii sanatoasa. In anumite perioade ale anului, mai ales in weekend, multi oameni fac exces de mancare sau bautura la orice ora. Mancam de toate fara sa ne gandim la organism si consecintele pe care le are. Excesul de mancare, alcool si grasimi cresc nivelul radicalilor liberi din organism, care trebuie eliminati. Acesti radicali liberi pot provoca simptome de disconfort precum durere de cap, balonare, arsuri la stomac, lipsa de energie, slabiciune, ameteli. Consumul excesiv de mancare nu provoaca doar obezitate, dar, de asemenea, creste nivelul colesterolului, riscul de a suferi atac de cord si diabet zaharat, precum si retentia de lichide, relateaza ClickSanatate.ro Ai tot auzit ca persoanele cu arderi intense scapa mai usor de kilogramele in plus, insa nu stii ce sa faci ca sa grabesti arderile? O solutie este sa renunti la masa de seara. Un studiu recent din cadrul Universitatii Alabama din Birmingham, citat de Agerpres, a stabilit ca participantii care si-au consumat toate caloriile intr-un interval de sase ore, intre 08.00 dimineata si 14.00, au ars cu 6% mai multa grasime si au avut niveluri ale foamei mai stabile decat atunci cand au consumat aceeasi cantitate de calorii intr-un interval de 12 ore, intre 08.00 si 20.00. Pana la 12 ore dupa inceputul unei perioade de postire, corpul arde inca glicogen, o molecula care stocheaza glucoza. Dupa 12 ore, corpul incepe sa arda depozitele de grasime, potrivit lui Peterson, anunta ClickSanatate