Utile: Ce pericole ascund tigarile electronice; Ce afectiuni respiratorii pot fi tratate la salina; Ce analize medicale sa faci, anual, in functie de varsta

Limba poate sa ofere multe informatii despre starea de sanatate a unei persoane. De aceea, este indicat sa o examinezi atent si sa observi daca se petrec schimbari la nivelul acesteia. Spre exemplu, crapaturile de pe limba reprezinta un indiciu al anumitor afectiuni. Fisurile care apar pe suprafata limbii nu au la baza intotdeauna o cauza medicala, insa totul depinde de aspectul pe care il au acestea. Asadar, nu neglija semnele pe care ti le transmite organul vorbirii, ci afla din galerie ce ar putea sa spuna acesta despre starea ta de sanatate! Caracteristicile limbii crapate: - fisurile sunt prezente doar pe limba, nu pe alta parte a cavitatii bucale, potrivit Divahair Mergi la medicul de familie si solicita efectuarea analizelor medicale de rutina. Astfel, vei putea depista din timp eventuale probleme de sanatate. Este important ca medicul sa cunoasca istoricul tau familial de boli (afectiuni prezente la parinti sau frati) pentru a-ti putea recomanda din timp anumite analize. Cand sunt indicate in copilarie. Copiii luati in evidenta de medicul de familie sunt monitorizati inca de la nastere. Medicul urmareste parametri precum auzul, vazul, greutatea si dezvoltarea generala. La copii, in general, nu sunt indicate analizele de rutina decat daca apar simptome precum paloarea, cearcanele, inapetenta, retardul de dezvoltare (greutate si inaltime), infectii respiratorii frecvente, iritabilitate, somnolenta, apatie. In astfel de situatii, se recomanda: hemograma, sumarul de urina si urocultura, radiografia pulmonara (daca exista suspiciuni de pneumonie), examen O.R.L. si examen coproparazitologic, scrie doctorulzilei.ro.



Cunoscut drept cel mai puternic medicament antiinfectios, propolisul poate distruge zeci de bacterii, virusuri si ciuperci parazite. Iata efectele acestei arme naturale de lupta impotriva a nu mai putin de 200 de boli si cum putem obtine chiar acasa tratamente pe baza de propolis. Tinctura: acest remediu il putem prepara si noi, acasa. Punem intr-un borcan 15 linguri rase de propolis, peste care adaugam doua pahare (400 ml) de alcool alimentar de 90 de grade. Se inchide borcanul ermetic si se lasa la macerat doua saptamani, timp in care se agita zilnic, dupa care se filtreaza. Tinctura rezultata va fi pusa in sticlute mici, inchise la culoare. Se administreaza din acest remediu cate 50 de picaturi, puse pe putina paine uscata sau in miere, de patru ori pe zi, informeaza Click O multime de afectiuni respiratorii dau tarcoale la trecerea de la iarna spre primavara. Iar cei mici sunt victimele lor predilecte. O metoda excelenta de tratament este salinoterapia, spune medicul balneolog Suzana Pretorian. Si explica de ce. Organismul copilului mic, pe cale de a-si fortifica imunitatea, este tinta predilecta a afectiunilor respiratorii. Le ajuta cu varf si indesat mediul poluat in care traim, cei mai multi dintre noi, supraaglomerarea din colectivitati (crese, gradinite) si ritmul vietii de zi cu zi, care ii obliga pe multi parinti sa-si duca la cresa si la gradi copiii bolnaviori. Si asa, infectiile si inflamatiile respiratorii se tin lant, relateaza Libertatea. Tigarile electronice sunt dispozitive care functioneaza cu baterii, care pot arata fie precum o tigara reala, fie precum un stilou. Exista sute de branduri, iar acestea sunt utilizate ca o modalitate de a obtine nivelul necesar de nicotina, fara a experimenta pericolele tigarilor. Toate functioneaza in acelasi mod: dispun de containere umplute cu un lichid care este de obicei realizat din nicotina, arome si alte substante chimice. Un dispozitiv de incalzire transforma apoi lichidul in vapori pe care le inhalezi atunci cand tragi din ea. Sunt tigarile electronice sigure? Cele mai multe contin nicotina chimica, insa si ea la randul ei creeaza dependenta, noteaza descopera.ro