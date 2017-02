​Utile: Albirea dintilor, pro si contra. Ce spun stomatologii; 6 boli autoimune care duc la ingrasare; Tii regim, dar nu slabesti. Care sunt cauzele

Albirea dintilor este una dintre procedurile medicale la care tot mai multi romani apeleaza in ultima vreme, in cautarea zambetului perfect. Toata lumea ii admira pe cei care au dintii albi, impecabili. Este, insa, sanatos sa se apeleze la albirea lor? Parerile stomatologilor sunt impartite. "In ultimul an, numarul romanilor care trec pragul cabinetului stomatologic si solicita o astfel de procedura este in crestere. Folosim o metoda de albire foarte moderna, cu un spectru larg in ceea ce priveste diferite concentratii de substanta de albire (peroxid de hidrogen 6-25%) si intensitati diferite (low - medium - high). De regula, aceasta nu afecteaza smaltul dintilor si este o procedura safe", spune stomatologul Bianca Ivanciovici, citata de Unica Ai incercat toate dietele de care ai auzit, de la cele fanteziste, care iti promit sa slabesti 10 kilograme in 7 zile, pana la cele mai realiste, care iti propun sa slabesti in doua, trei pana la 12 luni. Totusi, nimic nu pare sa dea rezultate. Care ar putea fi cauza? Sari peste micul dejun. In incercarea de a manca cat mai putin sau poate pentru ca mereu esti pe fuga dimineata, sari de cele mai multe ori peste micul dejun. Te-ai gandit ca o masa in minus este un plus pentru dieta ta? Gresit! Specialistii in nutritie sustin ca cei care iau cu regularitate prima masa imediat dupa ce s-au trezit mananca mai putin peste zi. De altfel, cercetatorii de la Colegiul din Londra au ajuns la concluzia ca cei care sar peste masa de dimineata slabesc mult mai greu decat cei care iau zilnic micul dejun, scrie Click Nu exista om in ziua de azi care sa nu sufere de ceva, pe care sa nu il doara ceva. Fie ca vorbim de dureri de picioare, de articulatii sau de spate, acestea sunt prezente in viata noastra de zi cu zi si de cele mai multe ori, sunt chiar exacerbate de stresul zilnic cu care ne confruntam. Pe langa masaje sau medicamente de subminare a durerii, specialistii mai recomanda o metoda inedita si mult mai eficienta: hipnoza. In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, durerea in sine este un element esential in supravietuirea umana si mai ales in cazul durerilor cronice, acestea necesita o rezolvare mult mai profunda si nu doar una superficiala, prin medicamente, anunta doctorulzilei.ro Bolile autoimune sunt foarte greu de tratat, deoarece corpul isi ataca propriile celule, pe care le detecteaza in mod eronat ca fiind daunatoare. Adesea, aceste boli sunt si foarte greu de diagnosticat, din cauza ca pot avea simptome similare cu ale altor boli mai comune. Exista insa un simptom pe care cateva boli autoimune il au in comun: schimbarile in greutate. Diabetul de tip 1 este mai putin frecvent decat cel de tip 2, insa acesta din urma nu intra in categoria bolilor autoimune. Cel care exista inca de la nastere se incadreaza in aceasta categorie deoarece sistemul imunitar ataca celulele din pancreas care formeaza insulina, arata Divahair La nivel mondial, bolile de inima constituie principala cauza de deces. Specialistii ne explica principalele simptome care trebuie sa ne trimita urgent la medic. Destul de dificil de identificat, simptomele bolilor de inima variaza de la o persoana la alta, in functie de sex si varsta. "Exista 13 semne care iti spun ca ai inima bolnava si care nu trebuie ignorate. Persoanele care se confrunta cu ele trebuie sa mearga urgent la un examen cardiologic", explica dr. Laurentiu Luca, directorul Clinicii PULS. Factori favorizanti: "Persoanele cu varste peste 50 de ani, care sufera de hipertensiune arteriala, diabet, hipercolesterolemie si obezitate, sunt cele mai expuse riscului dezvoltarii unor afectiuni cardiace. De asemenea, istoricul familial nu este de neglijat", sustine dr. Luca, citat de Click pentru femei