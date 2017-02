Utile: Cercetatorii din Rusia au descoperit o metoda facila de depistare a tuberculozei; Amintirile traumatice pot fi sterse din creier. Tratamentul viitorului; Ce presupune o cura de slabire cu apa

Cercetatorii rusi au elaborat o metoda, care permite sa se recolteze o picatura din lichidul pleural eliminat in atomosfera de catre om, folosind-o apoi pentru a depista intr-o faza incipienta primele semne ale tuberculozei, precum si alte boli, se specifica intr-un artcol publicat de "Journal of Breath Research". "Am reusit pentru prima data sa colectam si sa analizam urme uscate de micropicaturi expirate din lichidul pleural, am stabilit dimensiunea acestora si corelarea dintre lipide si metabolitii care se dizolva in lichidul respectiv. In linii mari, este o activitate premergatoare pentru urmatorul pas, cel de analiza a biomarcherilor din diverse micropicaturi, de care ne ocupam in prezent", a precizat cercetatorul Viktor Morozov, potrivit Rador. Oamenii de stiinta au demonstrat ca amintirile care provoaca traume pot fi sterse din creier. Acest lucru a fost aratat prin intermediul testelor pe soareci de laborator si a constat in activarea sau dezactivarea amintirilor "negre" cu ajutorul unui sunet acompaniat de o unda de soc electric. Profesorul Sheena Josselyn, una dintre autorii studiului, a explicat ca in timpul testelor au putut fi identificate celulele in care erau stocate anumite amintiri. "Am putut, deci, sa tintim aceste celule si sa facem amintirile sa dispara. Am diminuat activitatea in aceste celule si asta este echivalent cu disparitia amintirii nedorite", a explicat aceasta, potrivit gandul.info Donna Docherty, o mama in varsta de 30 de ani din Scotia, a reusit sa piarda jumatate din greutatea corporala intr-un singur an, ajungand sa cantareasca 50 de kilograme. Primul pas catre reusita a fost renuntarea la mancarea de tip fast food, a inceput sa consume doar apa, a renuntat la dulciuri si a inceput sa faca sport. A inlocuit alimentele nesanatoase cu alternative sanatoase si se ducea la sala de sport de cinci ori pe saptamana, unde facea antrenamente de tip cardio. Iata meniul ei zilnic: Mic dejun: porridge (54 grame), un covrig cu multicereale si unt (20 grame), o cana de ceai verde cu matcha. Gustare: iaurt cu proteine, o cana de ceai verde cu matcha, scrie Unica.ro. . Obisnuieste-te sa bei apa pe tot parcursul zilei Daca tii o sticla cu apa la indemana, vei fi tentata sa bei mai des din ea si vei reusi sa slabesti mai rapid, deoarece acest lichid vital tine si de sete, si de foame. In cazul in care uiti frecvent sa bei apa, seteaza-ti alarma la telefon si vei capata acest obicei sanatos. Tine cont si de faptul ca organismul nu trebuie "bombardat" cu cantitati mari de apa dintr-odata, doarece acest lucru poate duce la suprasolicitarea rinichilor si la hiperhidratare. De aceea este recomandabil sa bei apa in cantitati mici, pe parcursul intregii zile, scrie divahair.ro. Legumele verzi. Calciul este un element esential pentru oase, iar metoda cea mai simpla este sa-l iei din alimentatie. Calciul este prezent intr-o varietate de legume, in special cele verzi. Alege varza chinezeasca, salata verde, kale, broccoli, frunzele de la ridichile albe. Acestea sunt numai cateva dintre ele. Legumele de culoare verde inchis sunt bogate in vitamina K, ce reduce riscul de osteoporoza. Cartoful dulce. Magneziul si potasiul sunt nutrienti importanti in sanatatea oaselor. O cantitate scazuta de magneziu poate dezechilibra nivelul vitaminei D, ceea ce poate afecta sanatatea oaselor, scrie Libertatea pentru femei. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Australia de Sud au analizat datele provenite din studii anterioare si au elaborat o harta interactiva care arata riscurile pentru sanatate provocate de lipsa activitatii fizice. Este cunoscut faptul ca inactivitatea este al doilea factor de risc responsabil de deces prematur, dupa fumat. Este mai periculoasa chiar decat hipertensiunea arteriala si colesterolul ridicat, potrivit Rador