Utile: Care este cel mai sanatos si hranitor tip de lapte; De ce apare celulita. Cauze si tratamente; Cata apa trebuie sa bem, pentru a fi sanatosi? Vezi daca mitul celor doi litri rezista

Laptele este un aliment de baza in dieta zilnica, avand in vedere beneficiile pe care le ofera organismului. Acesta protejeaza oasele, are grija de sanatatea orala, infrumuseteaza pielea, energizeaza organismul, hraneste podoaba capilara si unghiile. Cu toate acestea, in ultimii ani a ajuns pe lista alimentelor daunatoare, deoarece i s-a schimbat mult compozitia. De aceea, nu trebuie sa alegi la intamplare laptele pe care il consumi, ci sa verifici cu atentie eticheta produsului. Afla care este cel mai hranitor si sanatos tip de lapte! Cel mai sanatos lapte: tipuri si compozitie. Afla care este cel mai sanatos lapte si ce compozitie are fiecare sortiment! Tabelul de mai jos exprima valorile pentru 240 ml, informeaza Divahair Celulita este una dintre cele mai chinuitoare probleme cu care se confrunta femeile. Nu exista nicio diferenta intre grasimea celulitica si cea normala, asa ca nicio crema "minune" sau alt artificiu nu te va scapa de aceasta problema. De ce apare celulita: Deshidratarea corpului. Atunci cand corpul este deshidratat, este incapabil sa elimine toxinele, iar acestea se depun sub forma de grasime sub piele, ducand la aparitia celulitei. Tulburari digestive. Femeile care fumeaza si consuma alcool, dar nu si suficienta apa, se confrunta cu riscuri mari de a dezvolta celulita. Fumatul nu doar ca imbatraneste pielea si o face sa arate mai pamantie, dar poate scadea si circulatia de la nivelul pielii. In plus, compusii daunatori din tigari afecteaza formarea colagenului, facand grasimea sa para mai vizibila sub piele, scrie Unica Ceapa este o leguma pe care o folosim foarte des ca ingredient al mancarurilor gatite precum supe, ciorbe, tocanite etc. In stare proaspata o consumam destul de rar, iar asta pentru a evita pe cat posibil o respiratie urat mirositoare. Ceapa insa are numeroase beneficii pentru sanatate, iar daca le-ai cunoaste ai manca in fiecare zi. Ajuta la mentinere unei inimi sanatoase - Mirosul intepator al cepei este dat de sulfura de alil, un compus care contine sulf cunoscut pentru calitatile lui ce protejeaza vasele de sange impotriva problemelor cauzate de colesterol. Protejeaza muschii - De asemenea, ceapa poate compensa vatamarea oxidativa a fibrelor musculare si a tesuturilor din corp, cauzata de antrenamentele fizice excesive. Elementul cheie care contribuie aici este numit quercetina, potrivit Click Chiar daca nu da simptome clare care sa ne trimita la medic, ficatul bolnav ne transmite totusi semnale. In fazele de inceput insa acestea sunt destul de neclare. Unul dintre primele simptome in tulburarile hepatice este starea permanenta de oboseala. Desi este normal sa ne simtim epuizati dupa o zi de munca, persoanele care au tulburari hepatice resimt oboseala si slabiciunea chiar si dupa o noapte de somn sau dupa o saptamana de odihna. In plus, nivelul de energie fluctueaza de-a lungul zilei, astfel ca apar dificultati de concentrare si stari de somnolenta dupa-amiaza. Fiindca problemele hepatice afecteaza si sistemul nervos, pot aparea manifestari cum sunt durerile de cap frecvente, ameteala, iritabilitate si stari depresive, dar si tulburari de concentrare, treceri bruste de la o stare de spirit la alta si chiar stari de manie nejustificat, arata doctorulzilei.ro Toata lumea ne spune ca trebuie sa ne hidratam corect: si medicii, si nutritionistii, si beauty stilistii. Toti ne invata cata apa trebuie sa bem: 1,5-2 litri pe zi este "norma" general recomandata. Dar este si cea corecta? Specialistii site-ului doctissimo.fr atrag atentia asupra unui detaliu foarte important: ne hidratam zilnic pe de o parte prin lichidele baute si, pe de alta parte, prin alimentele consumate. Automat se impune o intrebare: cata apa exista in diferitele alimente de la masa noastra? Si care este cantitatea ce ramane de completat in functie de ceea ce mancam? Apa este principalul constituent din corpul fiintelor vii. Ea reprezinta circa 60% din greutatea noastra corporala, relateaza Libertatea