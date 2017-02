Utile: "Trio-ul de aur'' care creste sansele obtinerii orgasmului feminin; Cat slabesti daca bei 2 pahare de apa inaintea meselor, timp de 2 saptamani; Ce spun obiceiurile despre personalitatea ta.

Obiceiurile zilnice iti tradeaza personalitatea fara ca tu sa spui macar un cuvant despre tine. Stiai ca pana si modul in care mergi transmite informatii interesante despre temperamentul tau? Dr. Jennifer Hartstein, o specialista in psihologie din New York, ne spune ce inseamna sase ritualuri zilnice pe care multi oameni tind sa le faca. Alergi pe banda pana observi ca numarul caloriilor arse este o cifra rotunjita? Masori intotdeauna la fix ingredientele pe care le folosesti la prepararea unei retete? Astfel de obiceiuri spun despre tine ca esti o persoana care nu iese cu usurinta din zona de confort, care analizeaza detaliile si care are asteptari inalte de la ceilalti. Nu te simti in largul tau pana nu aranjezi obiectele personale intr-o anumita ordine? De la cana preferata pana la bonurile de cumparaturi, adori sa pui totul intr-un anumit loc. Acesta este un semn ca esti o persoana incapatanata, care nu renunta la principiile ei cu una, cu doua, relateaza Diva Hair Orgasmul feminin este desori descris ca fiind eluziv, dar cercetatorii sustin ca au descoperit o cale de crestere a sanselor pentru obtinerea orgasmului feminin. In cadrul unui studiu realizat de cercetatorii din Statele Unite ale Americii a fost descoperit ,,,trio-ul de aur'' pentru obtinerea orgasmului feminin: o combinatie intre saruturi pasionale, stimulare genitala si sex oral. Echipa de cercetatori a analizat informatiile obtine in urma unui interviu online la care au raspuns 52.000 de participanti cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani care au avut cel putin o relatie intima de-a lungul vietii. Rezultatele au oferit informatii despre lacunele care impiedica producerea orgasmului atat intre sexe, cat si in cazul indivizilor cu alte orientari sexuale, anunta Descopera.ro Dieta a fost creata de farmacista Sumiko Watanabe, din Osaka, pentru sotul ei, Hitoshi Watanabe. Dieta a devenit extrem de populara dupa ce Hitoshi Watanabi a publicat-o in cartea sa ¬The morning banana diet.¬ Popularitatea acestei dietei se datoreaza faptului ca este usor de tinut, rapida si eficienta. Nu necesita un efort deosebit, ca de altfel, modificari specifice in obiceiurile alimentare. Succesul sau celebritatea dietei se datoreaza si cantaretei Kumiko Mori, care a spus ca a slabit cu ajutorul ei aproape 10 kilograme in doua saptamani.Dieta cu banane presupune ca in fiecare zi, la micul dejun, sa se consume 1-2 banane de marime medie si 1 pahar cu apa la temperatura camerei. Apa cu banane este o combinatie reusita, deoarece ajuta digestia si hidrateaza organismul, noteaza Doctorul Zilei. i. Cand vine vorba de slabit, sa bei cat mai multa apa este unul dintre trucurile la care apeleaza multe femei. Daca bei apa inainte de mesele zilei, te vei simti satula si nu vei mai avea tendinta de a te infrupta din toate bucatele preparate. Nu vei mai fi tentata nici sa-ti umpli farfuria si sa o mananci pe toata. In acest fel, reduci cantitatea de mancare si implicit de calorii ingerate de-a lungul unei zile. Daca mai adaugi in programul tau zilnic si miscare, vara te va prinde cu o silueta de diva. Poti incepe sa bei cate 2 pahare de apa inaintea meselor principale ale zilei timp de 2 saptamani. Poate fi o incercare reusita sau te poti reorienta catre o alta dieta potrivita tie, daca aceasta ti se pare dificila, scrie Libertateapentrufemei. Nasul infundat poate fi o adevarata napasta, impiedicandu-te sa respiri cum trebuie.Uleiul esential de menta ajuta la eliberarea cailor nazale de secretiile abundente. Are proprietati decongestionante, antiinfectioase si antiinflamatorii, asa ca iti poate ameliora simptomele racelii. Pune 5-6 picaturi de ulei esential de menta intr-un bol cu apa clocotita - asta te va ajuta sa respiri mai bine. Menta poate sa dea o senzatie de usoara iritare la nivelul ochilor, asa ca, daca apare aceasta reactie, tine pur si simplu ochii inchisi in timpul inhalarii aburilor. Poti folosi uleiul de menta ca atare, aplicand 1-2 picaturi pe partile laterale ale nasului. Ceaiul de cimbru are efect expectorant si ofera ajutor in bolile respiratorii, relateaza Click