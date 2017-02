​Utile: Tot ce trebuie sa stii despre alunite si negi; Ce aliment ne poate face rau in timpul postului; Scapa de boli cu ce ai in camara

Mai este putin si vine vara. Multi dintre noi deja ne gandim la vacanta, poate chiar ne-am planificat-o. Dar inainte de a visa prea mult la soare, mare, plaja, fa-ti o evaluare a alunitelor si a negilor. Medicul chirurg Vasile Falca ne raspunde la 7 intrebari de baza. Click!: Care e diferenta dintre alunite si negi? Vasile Falca: Alunitele sunt formatiuni tumorale care provin din transformarea celulelor dermice (benigne sau maligne). Pot fi colorate sau in nuanta pielii. Nu trebuie sa ne speriem de cele inchise la culoare, pericolul aici fiind dat mai de-graba de marginile neregulate, cresterea exofita a lor, de ulceratii etc. Negii, pe de alta parte, sunt de natura virala. Etiologia lor e un virus care patrunde in derm si se dezvolta. De regula, negii nu sunt cancerosi, noteaza Click. Uleiul poate fi extrem de daunator pentru organism, mai ales daca il consumam din abundenta, asa cum se intampla in timpul postului. Nutritionistul Mihaela Bilic crede ca si consumul de nuci si migdale trebuie sa fie limitat in aceasta perioada, pentru ca acestea contin 40% ulei. Uleiul in postul trebuie sa fie la fel de rar precum pestele. "Daca tot suntem in saptamana alba si ne pregatim de postul Pastelui, nu strica sa vorbim putin despre ulei. In primul rand pentru ca suntem romani si avem uleiul de gatit in sange, apoi pentru ca fiind vegetal exista riscul sa il consumam din abundenta, mai ales in post, scrie Gandul, citat de site-ul descopera.ro. Nas infundat, durere in gat, tuse - sperai sa scapi de ele pe masura ce se incalzeste vremea, insa, ce sa vezi?, primavara timpurie incurajeaza atacul virusurilor! Sigur te-ai saturat sa fii client fidel al farmaciilor, asa ca hai sa scotocim prin saculetul cu leacuri al bunicii. Durere in gat: laptele, mierea, sarea, lamaia fac minuni cand vrei sa scapi de amigdalita. Dizolva o lingurita de sare de bucatarie intr-un pahar cu apa calda (200 ml) si fa gargara de mai multe ori pe zi. Sau pune doua linguri de suc de lamaie intr-o jumatate de pahar de apa calda, adauga 3-4 picaturi de ulei esential de lamaie si fa gargara de mai multe ori pe zi, relateaza Libertatea Consumul a zece portii de fructe si legume pe zi ne poate prelungi viata, potrivit concluziilor unui studiu realizat de o echipa de cercetatori britanici de la Imperial College London. Acestia au calculat ca un astfel de obicei sanatos poate preveni 7,8 milioane de decese premature in fiecare an, informeaza joi BBC. Cercetarea a presupus analiza informatiilor din 95 de studii care au analizat obiceiurile alimentare a doua milioane de persoane. O portie inseamna 80 de grame de fructe si legume - echivalentul unei banane mici, a unei pere sau a trei linguri cu varf cu spanac sau mazare, potrivit doctorulzilei.ro Dieta cu varză este una dintre cele mai cunoscute diete din lume. Știi cum se ține această dietă? De ce e atât de eficientă? Ce promite dieta cu varză: unele persoane se laudă că au reușit să slăbească folosind dieta cu varză mai mult de 5 kilograme pe săptămână. Înainte să te apuci să cumperi varză pentru câteva săptămâni trebuie să știi cât de eficientă este cu adevărat dieta cu varză și dacă este suficientă pentru a-ți asigura nutrienții de care are nevoie organismul tău, informeaza Unica.