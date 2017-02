​Utile: Noua semne ca vei avea o viata scurta; Trei bauturi pline de antioxidanti si vitamine care te ajuta sa slabesti primavara; Ce este astenia de primavara si cum o combati

Toti ne credem nemuritori, cel putin pana la proba contrarie. Cat timp nu suferim de vreo boala alarmanta, atentia pe care o acordam mortalitatii noastre e redusa, inghesuita undeva intr-un colt intunecat al mintii, respinsa de fiecare data cand incearca sa ne invadeze banalul cotidian cu misticismul ei. Vrei, nu vrei, constientizezi sau nu, trupul tau intra intr-un proces de degradare care nu incepe la varsta inaintata a batranetii, ci chiar din primele clipe de viata. Cu toate acestea, sunt factori care perturba si mai tare acest proces si care ne pot decide o durata mai scurta a vietii. Descopera in galarie semnele care ne comunica devastator ca vom avea o viata scurta. Alegem sa renuntam la atitudinea fatalista si sa le recunoastem existenta, mizand insa si pe o alimentatie sanatoasa, pe echilibru si sport, pentru a le contracara din efectele nocive, scrie Divahair. Odata cu trecerea iernii, organismul resimte modificarile de temperatura, presiune atmosferica si umiditate. Organismul este suprasolicitat, tonusul fizic si psihic este diminuat si, astfel, apare astenia de primavara. Ce este astenia de primavara: senzatia de oboseala si de slabiciune pe care majoritatea oamenilor o resimt in aceasta perioada este, de fapt, urmarea efortului de adaptare a organismului la conditiile noului sezon. Dupa o perioada in care am fost obisnuiti sa stam mai mult in casa si sa consumam preponderent alimente conservate, este posibil sa ne confruntam cu o stare de slabiciune fizica, de oboseala permanenta si nejustificata, precum si cu dureri de cap si dificultati de concentrare. Toate aceste stari definesc astenia de primavara, care, in opinia medicilor, este consecinta iesirii din hibernare si a efortului de adaptare a organismului la noile conditii de viata, noteaza Unica Pentru a da nastere unui copil sanatos, viitoarea mamica trebuie sa aiba grija de sanatatea ei, atat inainte de a ramane insarcinata, cat, mai ales, in timpul sarcinii. Aportul de acid folic din organism joaca un rol important in dezvoltarea normala a fatului. Acidul folic este o vitamina - B9, care, luata cu regularitate inainte si in timpul sarcinii, ajuta la prevenirea defectelor de tub neural - cele mai comune fiind defectele congenitale majore ale creierului copilului (cunoscute sub numele de anencefalie) si ale coloanei vertebrale (spina bifida). Anencefalia este o malformatie necompatibila cu viata, care presupune ca parti ale creierului si ale craniului nu se dezvolta corect. Spina bifida este o afectiune in care un arc vertebral este incomplet, ceea ce poate duce la unele dizabilitati fizice severe, relateaza Click Iarna, organismul nostru trece printr-o perioada de stres cauzata de temperaturile scazute sau variatiile de temperatura, privarea de lumina soarelui sau de posibilitatea de miscare in aer liber pe perioade mai lungi de timp. De aceea, este foarte important ca la inceput de primavara sa ajutam incet-incet organismul sa iasa din aceasta stare fortata de conditiile meteo, apeland la o dieta cat mai echilibrata care sa contina obligatoriu alimente cat mai bogate in antioxidanti. "Organismul nostru resimte anumite carente nutritionale la trecerea dintre iarna si primavara. De aceea, pentru a-l ajuta sa se adapteze la noile conditii meteo este necesar sa acordam o mai mare atentie alimentatiei. Se recomanda includerea in meniu a unor alimente cu aport crescut de antioxidanti care ajuta restabilirea unui tonus bun si care, desigur, nu afecteaza silueta, o alta conditie a starii de bine a organismului", a declarat Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie, citat de doctorulzilei.ro. Lacul Ursu, din statiunea Sovata, are nenumarate proprietati, pe care niciun spa din Europa nu le poate oferi. Tratarea infertilitatii este doar unul dintre beneficiile namolului din lacul Ursu, iar calitatile sale vindecatoare nu se opresc aici. Psychologies: De ce este unic namolul din Lacul Ursu? Dr. Suzana Pretorian: Namolul extras din Lacul Ursu este de tip sapropelic peloidogen, format prin descompunerea in conditii de anaerobioza a microflorei si microfaunei lacului. Namolurile peloidogene sunt combinatii de substante minerale si substante organice, iar unicitatea namolului din Lacul Ursu este data de concentratiile mari ale ambelor fractiuni. Namolul este intens mineralizat, principala componenta anorganica - sarea (clorura de sodiu) asigura efectul antiinflamator, util in afectiunile reumatologice, ginecologice si dermatologice, arata Psychologies