Utile: Singurul aliment la care sa nu renunti niciodata daca vrei sa slabesti; Afectiuni cauzate de munca de birou; 6 alimente la care sa renunti

Toate femeile tin la un moment dat dieta la un moment dat, fie ca acest lucru se intampla in adolescenta sau dupa ce nasc. Suntem predispuse sa luam in greutate, fie ca vrem acest lucru sau nu. Traind intr-o lume plina de tentatii, in care timpul pe care il petrecem in bucatarie este din ce in ce mai scurt, kilogramele in plus devin o parte din rutina. Atunci cand suntem la dieta, avem tendinta de a renunta la cat mai multe alimente, in speranta ca acest lucru ne va ajuta sa slabim. Ne luam adio de la ciocolata, cartofi prajiti si paine si le inlocuim cu fructe, legume si carne slaba. Totusi in lista noastra de evitat se afla un aliment care de fapt ne ajuta sa slabim, informeaza Divahair Munca de birou ne poate predispune la foarte multe probleme de sanatate. Printre acestea amintim durerile de spate, umeri sau picioare, obezitate, diabet, boli de inima, afectiuni musculo-scheletice. Mai mult de atit, statul prelungit intr-o pozitie incorecta poate sa provoace bursita sau chiar si artrita. Un alt aspect de care trebuie sa tii cont este acela ca microbii sunt peste tot la birou. De la tastatura unde putem gasi adevarate focare de infectie, pana la clante, butoanele lifturilor. Sindrom de tunel carpian: scrisul la tastatura poate favoriza aparitia sindromului de tunel carpian, o afectiune ce provoaca dureri la nivelul incheieturilor, in unele cazuri chiar si a bratelor, potrivit Click Un nou an aduce cu el si un nou inceput in viata ta. Cu totii ne dorim o schimbare in bine, care sa ne ajute modul de viata si mai ales stilul alimentatiei haotice. Ti-am pregatit o lista cu alimentele pe care trebuie sa le elimini din rutina ta zilnica, alimentara. 1. Zaharul: zaharul este toxic si ne da dependenta. Nu are niciun fel de valoare sau beneficiu nutritional, ci doar ne ingreuneaza caloric corpul. Astfel, zaharul iti poate pune sanatatea in pericol, ducand la diferite boli grave cum ar fi diabetul si bolile de inima, relateaza Unica Pe langa amortelile periferice (parestezii), durerea, furnicaturile, mancarimile si pierderea sensibilitatii pot fi semnele unei tulburari neuro-musculare numita neuropatie periferica, care are la baza lezarea unor nervi ai mainilor si picioarelor. Cauzele afectarii conducerii impulsurilor nervoase catre membre sunt multiple, cea mai frecventa fiind declansarea diabetului zaharat. Diabetul e semnalat de furnicaturi. Unul dintre simptomele aparute adesea in diabetul zaharat este amortirea picioarelor, insotita de furnicaturi si de mancarimi. In acest caz, leziunile nervilor periferici sunt produse de mentinerea pe o perioada lunga de timp a unor valori glicemice ridicate, scrie doctorulzilei.ro Cand greata, varsaturile si durerile te vlaguiesc, plantele cu efect de stimulare a secretiei biliare si de evacuare a bilei de un real ajutor in perioada de insanatosire. Din radacina de papadie poti face o infuzie pentru care ai nevoie de o lingurita de planta si 200 ml de apa clocotita. Dupa o infuzate de 30 de minute, bei ceaiul de-a lungul zilei, impartind infuzia in 4 doze. Un alt remediu este tinctura de papadie. Din ea poti sa iei cate o lingurita de 3 ori pe zi, pe care o amesteci cu o jumatate de pahar cu apa, noteaza Click pentru femei