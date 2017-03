Utile: Cum sa-ti verifici tiroida acasa cu un simplu test; Cum iti afecteaza fructele ficatul; Adevarul despre pufuleti. Iata ce contin

Din pacate, fructele in exces iti pot afecta ficatul la fel de tare precum alcoolul! Concluzia de mai sus nu apartine unui nutritionist obscur doritor de celebritate, ci reputatilor oameni de stiinta de la Universitatea Harvard. Conform lor, pericolul cel mai mare vine din partea fructozei, care se regaseste, asa cum ii spune si numele, in pana acum adoratele fructe. Spre deosebire de glucoza, care poate fi metabolizata de aproape orice celula a organismului, fructoza este descompusa doar de ficat. Iar atunci cand este consumata in exces, problemele nu intarzie sa apara, potrivit DivaHair.ro Dr. Broda Otto Barnes a descoperit ca temperatura corpului este un bun indicator al activitatii glandei tiroide, in special temperatura corpului imediat dupa ce te-ai trezit. A doua zi dimineata, imediat ce te-ai trezit, pune termometrul sub axila. Dupa 10 minute, citeste rezultatele si imediat scrie-le pe ceva. Rezultatul acesta este cunoscut sub numele de "temperatura bazala" sau "temperatura corpului dimineata". Temperatura normala este cuprinsa intre 36,5 si 36,8 grade Celsius, potrivit doctorulzilei.ro Icterul, durerile abdominale si modificari ale tranzitului intestinal se numara printre semnele prezentei cancerului de pancreas. Specialistii apreciaza ca, in urmatorul deceniu aceasta boala va secera din ce in ce mai multe vieti, depasind rata de mortalitate prin cancer de san. Singura cale de tratament este operatia de indepartare a tumorii. Insa, in 92% din cazuri cancerul nu este depsitat din vreme pentru a se mai putea face operatia, fapt care duce la o rata mica de supravietuire comparativ cu alte forme de cancer, potrivit Adevarul. Pana in acest moment a fost dificila crearea robotilor bionici, si asta pentru ca dispozitivele electrice prin care ei sunt actionati nu se impaca bine cu sistemele vii in care ei sunt introdusi. Insa construirea acestor elemente din tesut muscular si prin imitarea proceselor naturale le deschid specialistilor numeroase portite prin care pot solutiona problemele medicale. Principiile de la baza creatiei sunt destul de simple. Tehnica implica cresterea unor inele din tesut muscular prin folosirea hidrogelului printat 3D. Inelele crescute din muschi sunt introduse intr-o alta structura printata 3D (care are forma unui schelet, cu picioare rigide si coloana flexibila), potrivit Playtech Pufuletii sunt obtinuti din faina de porumb si adaos de glucoza, glucide, care ii imprima o incarcatura glicemica ridicata si o densitate energetica foarte mare, 224 kcal/30 grame de produs. Profilul nutritional este extrem de dezechilibrat, cu un mare exces de glucide. Din lista de ingrediente reiese ca al doilea ca pondere este sarea, al carei consum trebuie limitat. Colorantii, indulcitorii si aromele artificiale sunt produse sintetice, de laborator, folosite des in prepararea pufuletilor, potrivit doctorulzilei.ro