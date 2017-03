Utile: 11 gesturi care te fac slab in ochii celorlalti; Cum trebuie asezata mobila in casa pentru a fi in siguranta la un cutremur major; Zece alimente care topesc grasimea de pe burta

Puseul de caldura de afara ne aminteste ca vine vara! Iar daca fantezia unei vacante nesfarsite a inceput sa se joace deja cu mintea ta, suntem sigure ca te-ai lovit si de un gand mic, dar rauvoitor: cum ai arata in costum de baie, dupa o iarna plina de tentatii culinare? Un abdomen plat va pune in evidenta cele mai frumoase haine ale primaverii, dar va anticipa placut si momentele cand te vei lafai la soare in compania unui costum de baie absolut ravasitor. Pentru ca o aparitie desavarsita cere eforturi sustinute, noi iti propunem sa incepi cu alimentele care topesc grasimea de pe burta. Delicioasele capsuni, zmeura si murele se numara printre fructele cu cel mai mic continut de zahar, in ciuda gustului lor delicios. De partea cealalta,"deficitul" de fructoza este compensat printr-un continut mare de antioxidanti, care sustin digestia si lupta impotriva neplacutei senzatii de balonare. Suntem sigure ca doar gustul apetisant al somonului te-a impiedicat sa renunti la el, satula de toate gurile care il proslavesc. Si totusi este cat se poate de adevarat: somonul e plin de acizi grasi Omega 3 si Omega 6, excelenti pentru piele, dar si pentru digestie. De asemenea, numeroasele vitamine si minerale pe care le contine te vor tine departe de abdomenul umflat care compromite orice tinuta, scrie Diva Hair Greselile pe care le fac romanii. In Japonia nu conteaza daca imobilul in care stai este rezistent la seism cat timp ai mobilier periculos care te poate accidenta grav sau chiar ucide. Asiaticii isi aranjeza eficient interiorul si ne explica pe indelete cum sa nu facem greseli fatale. Lectia lor vine la 40 de ani distanta de marele cutremur din 4 martie '77. Pacat ca autoritatile noastre nu au invatat absolut nimic de atunci. Japonezii isi cumpara de regula o masa cu structura din fier daca este posibil, sub care se poate adaposti intreaga familie. Si exclud multe tipuri de mobilier pe care noi inca le gasim in multe dintre casele romanilor. Adica sifoniere si corpuri de mobilier care se pot transforma oricand in capcane mortale, relataza Stirile ProTV Pe tot mai multe produse de ingrijire vedem mentiunea "fara parabeni". Substante cu rol de conservare, parabenii ar putea avea efecte negative asupra sanatatii. Parabenii sunt conservanti, adica au rolul de a mari durata produselor in care acestia sunt adaugati. Ii regasim sub mai multe forme, cei mai cunoscuti fiind metil-, butil-, propil- si etil-parabenii. Parerile specialistilor referitoare la modul in care parabenii ne afecteaza sanatatea sunt impartite. Unii considera ca trebuie evitati, pentru ca sunt chimicale care, folosite pe termen lung, dauneaza pielii si chiar sanatatii, pentru ca prin epiderma ajung in organism. Altii sunt de parere ca, dimpotriva, parabenii ne sunt mai mult prieteni decat dusmani. Argumentele celor din a doua categorie se bazeaza pe faptul ca, fara acesti conservanti, produsele cosmetice s-ar deteriora rapid si ar risca sa devina adevarate incubatoare pentru bacterii. Sa fim realisti si atenti la detalii, spun ei. Desigur, extractele naturale, din plante, sunt preferabile substantelor chimice. Dar adevarul este ca nu orice producator isi permite sa respecte standarde de productie atat de inalte, incat produsele sale sa fie complet ferite de riscul de a fi contaminate cu germeni, scrie Clickpentrusanatate.ro Lipsa vitaminei D, numita si "vitamina soarelui" este destul de frecventa, in special iarna. Riscurile la care suntem expusi din cauza lipsei acestei substante nutritive din corp sunt ingrijoratoare. Deficitul de vitamina D, in special la o varsta inaintata, poate conduce la osteoporoza si osteomalacie (decalcifierea oaselor), puncteaza dr. Lona Sandon, de la Universitatea din Sud-Vestul Texasului, Dallas. De asemenea, poate creste riscul dezvoltarii cancerului si chiar a tuberculozei, noteaza expertii de la Harvard. Una dintre cele mai importante functii ale vitaminei D este sa mentina impreuna cu calciul densitatea osoasa, asa ca lipsa acesteia poate duce la fragilizarea oaselor. Lipsa vitaminei D poate da si dureri puternice de spate si de articulatii. Vitamina D nu este o vitamina, ci este mai degraba asemenea unui hormon. In loc sa fie produsa de tiroida, ea este produsa de piele, cand este expusa la soare. Ea este necesara pentru numeroase procese in organism, anunta DoctorulZilei. Anxietatea sociala este un fenomen pe care il intalnim peste tot in jurul nostru. Toata lumea se confrunta cu o astfel de stare, indeosebi cand este vorba despre o intalnire importanta sau de o persoana care o influenta puternica asupra noastra. Corpul nostru nu ne este ajuta in aceste situatii stanjenitoare, ci se aliaza fricii noastre pentru a ne da de gol. Indiferent de cat de timid esti sau de cati fluturasi ai in stomac in acel moment esential, poti evita aceste gesturi daca te concentrezi si daca inveti sa iti controlezi anxietatea. Toate persoanele au emotii. Diferenta consta in cat de bine reusim sa ne stapanim reactiile. Insa, pentru a face acest lucru, trebuie sa stim mai intai ce anume ne face sa parem nelinistiti. Oamenii de stiinta au interpretat nervozitatea printr-un gest pe care cu totii avem tendinta sa il facem: acela de a ne atinge fata cu mainile. Este miscarea care ne ajuta, spun psihologii, sa ne linistim, noteaza DivaHair