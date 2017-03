Utile: Zece alimente care topesc grasimea de pe burta; Verifica ce scrie pe fundul sticlelor de plastic! Indicatorii care iti arata cat de nocive sunt; Te ingrasi daca dormi prost noaptea

S-a demonstrat stiintific: de mai bine de 10 ani incoace dormim extrem de prost. Cercetatorii de la Universitatea din Glasgow au analizat calitatea somnului la peste 120.000 de persoane de-a lungul a 10 ani. Astfel s-a descoperit ca majoritatea nu reusesc sa doarma constant 8 ore pe noapte si, in loc sa profite de noptile de la sfarsit de saptamana pentru a se odihni, au parte de cel mai neodihnitor somn. Somnul este esential in reglarea functiilor metabolice ale organismului si poate influenta negativ o fluctuatie de greutate de pana la 4 kilograme. De aceea este esential sambata si duminica sa dormim bine, potrivit Click . Senzatia de arsura in stomac, refluxul sau indigestia fac parte din grupa celor mai neplacute si cele mai frecvente probleme digestive ale epocii moderne. Pentru a scapa de aceste neplaceri poti apela la medicamentele care nu necesita reteta, dar ele nu vor trata cauza si doar vor ameliora simptomele. Poti chiar renunta la alimentele care iti creeaza aceste neplaceri, dar nu e cea mai buna alegere pentru o dieta echilibrata. Cum se prepara laptele de aur Ingrediente: 2 cani de lapte de cocos, 1 lingurita de tumeric, 1 lingurita de pudra de ghimbir sau putin ghimbir proaspat ras, un sfert de lingurita de piper negru, o lingurita de miere, scrie Unica . Puseul de caldura de afara ne aminteste ca vine vara! Iar daca fantezia unei vacante nesfarsite a inceput sa se joace deja cu mintea ta, suntem sigure ca te-ai lovit si de un gand mic, dar rauvoitor: cum ai arata in costum de baie, dupa o iarna plina de tentatii culinare? Un abdomen plat va pune in evidenta cele mai frumoase haine ale primaverii, dar va anticipa placut si momentele cand te vei lafai la soare in compania unui costum de baie absolut ravasitor. Pentru ca o aparitie desavarsita cere eforturi sustinute, noi iti propunem sa incepi cu alimentele care topesc grasimea de pe burta, noteaza Divahair . Lipsa vitaminei D, numita si "vitamina soarelui" este destul de frecventa, in special iarna. Riscurile la care suntem expusi din cauza lipsei acestei substante nutritive din corp sunt ingrijoratoare. "Deficitul de vitamina D, in special la o varsta inaintata, poate conduce la osteoporoza si osteomalacie (decalcifierea oaselor)", puncteaza dr. Lona Sandon, de la Universitatea din Sud-Vestul Texasului, Dallas. De asemenea, poate creste riscul dezvoltarii cancerului si chiar a tuberculozei, noteaza expertii de la Harvard, informeaza doctorulzilei.ro Dincolo de faptul ca o sticla de sticla ar fi mai grea de purtat in geanta, ar trebui sa fim atente sa nu o spargem. Avantaje si dezavantaje, insa trebuie sa alegem in favoarea noastra. Daca tot traim intr-o lume de plastic iti spunem ce ar trebui sa stii despre inscriptionarile de pe fundul sticlelor. Acesti indicatori ne arata cat de nociv este respectivul material pentru noi. 1. PET sau PETE. Acesta este polietilenul tereftalat si se spune ca este cel mai sigur tip de plastic. Codul sau 1 apare pe sticlele de apa, sucuri sau ulei. Exista studii care arata faptul ca aceste sticle emit compusi cancerigeni, metale grele si alte substante periculoase. Toate acestea interfereaza cu functiile hormonale, arata Libertatea