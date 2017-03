Utile: Motivul pentru care nu trebuie sa depozitezi niciodata laptele pe usa frigiderului; Un medic roman a descoperit un posibil leac pentru cancer; De ce nu este bine sa speli carnea de pui inainte de a o prepara

. Sanatatea nu tine de noroc, ci de micile obiceiuri zilnice. Alimentatia este extrem de importanta si ajuta corpul sa se mentina sanatos. Stii vorba: "Esti ceea ce mananci?" Nu e doar o vorba, e adevarat. Corpul nostru proceseaza ce mancam noi si in functie de asta, avem sau nu mai multa energie. Strugurii - contin flavonoide care reduc riscul de a face cheaguri de sange si iti protejeaza organismul de radicalii liberi (acestia ne ajuta sa producem energie si sa luptam cu infectiile, dar cand sunt in exces, ne imbatranesc celulele), scrie Divahair . Pentru ca este ambalat intr-o sticla de plastic sau de carton, majoritatea dintre noi suntem tentati sa depozitam laptele pe usa frigiderului. Insa specilistii averitizeaza ca acest obicei este cat se poate de gresit. Care este explicatia? Usa este cea mai calda parte a frigiderului, iar laptele, in virtutea ingredientelor pe care le contine, trebuie sa stea in cel mai rece sector al frigiderului, adica pe raftul de jos. Aceeasi regula se aplica si in cazul carnii crude sau a pestelui, anunta Unica Adrian Bot, un cercetator in domeniul stiintelor biomedicale care traieste in S.U.A. din 1994, dezvolta noi terapii genetice in lupta cu cancerul. Cercetatorii lupta acum pe un nou front impotriva cancerului: ataca maladia la nivel molecular, chiar cu armele organismului. Spera ca terapia va reusi sa elimine si ultima celula maligna ascunsa in corp, din cauza careia cancerul recidiveaza cu metastaze. O performanta pe care nu a reusit-o nimeni pana acum. Rezultatele pe care le avem arata ca jumatate din pacienti raspund la tratament, iar dintre acestia, 40 la suta raspund complet, explica cercetatorul Adrian Bot, care subliniaza ca este un inceput de drum, relateaza doctorulzilei.ro . Pentru ca are gust dulce si calitati vitaminizante, sfecla rosie este des recomandata in curele care combat anemia. Aceasta radacinoasa furnizeaza energie si revitalizeaza organismul, iar efectele pozitive pentru sanatate nu se opresc aici. Stiai ca sfecla rosie este una dintre putinele legume care in urma prepararii termice nu-si pierde elementele nutritive? O poti consuma coapta sau in stare cruda cat mai des. Fiind benefica pentru sanatate, este indicat sa nu-ti lipseasca din meniu. Pentru o leguma, sfecla contine mult zahar (zaharoza), insa detine un indice glicemic mic (cruda-30, gatita-65). Asta inseamna ca poate fi inclusa cu succes in dieta diabeticilor, deoarece stabilizeaza glicemia, potrivit Click . Oricine care stie sa gateasca (sau macar incearca) stie ca puiul se spala inainte de a fi preparat. Expertii sustin ca acest lucru este total gresit, ba mai mult, trebuie neaparat evitat, informeaza Curiosity. Carnea cruda de pui contine una dintre cele mai cunoscute bacterii care dau toxinfectii, anume Campylobacter. Stiind acest lucru, intelepciunea populara ar spune ca aceasta carne trebuie spalata. Totusi, apa nu poate distruge bacteriile, ba din contra, le ajuta sa fie transportate, ajungand pe maini, prosop, chiuveta si practic, oriunde este condusa de apa. Apa este asadar cel mai bun vehicul pe care aceasta bacterie il poate avea, noteaza descopera.ro