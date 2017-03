Utile: Ce fac chinezoaicele pentru a preveni cancerul de san; Alimentele ce ajuta parul sa se mentina sanatos si frumos; Infarctul "silentios" se manifesta ca o simpla raceala dar poate distruge inima definitiv.

Cancerul de san este o boala ce face mii de victime anual. Cauzele acestei boli necrutatoare sunt diverse, iar cercetatorii inca nu au stabilit factorii exacti care favorizeaza aparitia celulelor canceroase. Asadar, oricine poate fi victima acestei maladii. In acest sens, controlul periodic nu trebuie sa lipseasca din viata unei femei. Desi ti se va parea surprinzator, chinezoaicele sunt mai ferite de acest tip de cancer. Fata de femeile din celelalte colturi ale lumii, sunt foarte putine femei in China care au cancer de san. Cercetatorii au incercat sa dea un raspuns la acest mister analizandu-le alimentatia. Iata cum previn chinezoaicele cancerul de san!Pe langa factorii de risc ce tin de ereditate, hormoni si alcool, se pare ca si alimentatie joaca un rol la fel de important. Alimentatia chinezilor contine doar 14% grasime, spre deosebire de cea occidentala, care contine aproximativ 36% alimente grase. De asemenea, chinezii consuma foarte putine produse lactate, potrivit Divahair Parul femeii reprezinta feminitatea, aspectul important al personalitatii, a stimei de sine si a increderii. Dar, ce ai spune daca in loc de a petrece atat de mult timp, bani si energie in coafor ai face unele schimbari in alimentatia de zi cu zi? Alimentatia este cea care face diferenta intre un par sanatos, stralucitor, puternic, matasos, si cel nesanatos, degradat si lipsit de vitalitate. Pare o optiune buna? Ei bine, iata cateva sfaturi simple dar vitale legate de alimentele care vor ajuta parul sa arate mult mai frumos, lung, puternic si ingrijit. Ouale sunt foarte bune pentru par deoarece contin biotina si proteine. Parul contine in mod normal proteine, substante pe care si oul pe contine, plus sulf, zinc si fier, iar vitamina B ajuta la cresterea in lungime a parului si la regenerarea foliculilor de par. Daca alimentatia este lipsita de proteine si biotina parul devine uscat si fragil. Incepe sa aplici si masti pentru par pe baza de ou, macar o data pe saptamana, scrie Click pentru femei Nu toate atacurile de cord se manifesta prin dureri in capul pieptului si transpiratii abundente, unele "lovesc in tacere si pe neasteptate" in lipsa oricarui simptom, sugereaza un nou studiu efectuat de National Institutes of Health (NIH). Jumatate dintre atacurile de cord pot fi "silentiose", insa sunt la fel de mortale. In cadrul studiului cercetatorii au recrutat circa 1.800 de persoane cu varsta de circa 45 de ani care nu sufereau de boli de inima si i-au monitorizat vreme de 10 ani. Cercetatorii au observat ca 8% dintre participantii la studiu au prezentat semne ale afectiunilor cardiace. Majoritatea au trecut neobservate si netratate, iar aproape jumatate dintre pacientii care au fost cercetati pentru boli cardiace, erau suspecti de atac de cord, ceea ce arata, spun cercetatorii, ca este posibil sa fi avut un atac de cord in lipsa simptomelor, conform doctorulzilei.ro Alergia este o reactie anormala, exagerata a sistemului imun al unei persoane la contactul cu anumite substante sau alergene ce se gasesc in alimente, medicamente, praf, aer etc. Cele mai frecvente reactii alergice se produc la nivelul pielii, mucoaselor, cailor respiratorii si al tubului digestiv. Alergiile pot aparea la orice varsta, dar cel mai frecvent se dezvolta in perioada copilariei. Acestea sunt produse de substante provenite din mediul extern care pot intra in contact cu organismul uman pe mai multe cai. Fie pe calea aerului, prin inhalare (polen, fumul de tigara, acarienii din praful de casa, par de animale, spori de mucegai, poluare atmosferica etc.), fie prin contact fizic, determinand o reactie alergica locala (latex, cosmetice, fibre sintetice, diferite metale - nichel, medicamente, veninuri, aditivi alimentari etc.) sau prin ingestie (medicamente, produse lactate, oua, peste, scoici, ciocolata, nuci, arahide, grau, ciuperci, soia etc), potrivit Click Oamenii de stiinta americani au descoperit care sunt fructele si legumele care favorizeaza acumularea kilogramelor in plus. Acestea au fost prezentate intr-un studiu desfasurat in SUA, de specialistii de la Colegiul de Sanatate Publica de la Universitatea Harvard, care au analizat datele a peste 130.000 de americani ale caror obiceiuri alimentare au fost studiate timp de mai mult de doua decenii, relateaza Rador. Cercetatorii au descoperit ca, desi are multe calitati si este foarte sanatos, porumbul contribuie la excesul de greutate. Pe aceasta lista este inclusa si mazarea. Printre fructele si legumele, care, oricat ar fi de sanatoase, sunt un pericol pentru silueta, se numara si cartofii, varza, ceapa si piersicile. La cealalta extrema se afla fructele si legumele care ajuta la pierderea in greutate. Locul intai il ocupa afine. Persoanele care le consuma in mod regulat pot face fata cu succes excesului de kilograme. Calitati similare au si conopida, prunele si perele, informeaza Descopera ..