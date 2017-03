Utile: 7 motive pentru care sa nu mai mesteci guma; Aceasta bautura-minune scade nivelul glicemiei; Le consumi periodic desi contin cianura

Nu mereu ne dam seama de micile gesturi pe care le facem in fiecare zi. Azi mancam ceva, maine bem un suc acidulat, poimaine mestecam guma si uite asa, in timp, ne facem rau noi singuri. Un obicei destul de comun este acela de a mesteca guma. Ce rau poate face o nevinovata guma, corect? E ca si cum am bea in fiecare zi o sticla cu suc, amagindu-ne ca ne este sete, in loc sa ne hranim cu adevarat corpul. Probleme cu maxilarele: acest lucru este daunator pentru persoanele care au deja probleme cu maxilarele, insa chiar daca nu ai acest tip de afectiuni, guma in exces iti poate face si tie rau, lezand cartilajul si articulatiile la nivel facial, scrie Divahair Diabetul a devenit o boala comuna in randul oamenilor de toate varstele. Acesta apare atunci cand organismul nu mai are este capabil sa produca insulina sau nu o mai poate folosi eficient si are ca rezultat cresterea nivelului de zahar din sange. Exista doua tipuri de diabet, si anume de tip 1 si 2. Diabetul zaharat de tip 1 apare atunci cand pancreasul nu produce o cantitate suficienta de insulina. In cazul diabetului de tip 2, insulina este produsa dar nu poate fi folosita in mod corespunzator in organism, informeaza Click. Ambele sexe pot simti o durere acuta in piept, dar la doamne se adauga insomnile si anxietatea, in cazul unui infarct. Atunci cand vorbim de simptomele infarctului, in general, ne imaginam un om care se prinde brusc cu mana de piept si se prabuseste. Dar, in realitate, scenele difera dramatic intre femei si barbati. In timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, dr. Joseph Fritz de la Universitatea din Albama, spune ca altele pot fi total diferite si absolut banale, de aceea fiind si usor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune Si femeile si barbatii pot simti dureri acute in piept, la gat, maxilar, brate sau la spate. De asemenea, oboseala neobisnuita, respiratia sacadata, tusea convulsiva si starea de voma se numara printre simptomele comune, arata doctorulzilei.ro. Cercetatorii au descoperit noi dovezi cu privire la bacteriile din intestine care ar putea provoca aparitia anumitor simptome asociate bolii Parkinson. Parkinsonul este deseori caracterizat de tremur necontrolat si pierderea controlului miscarilor motorii, in timp boala evolueaza in dementa, noteaza Science Alert. In majoritatea studiilor, expertii s-au axat pe creier sugerand ca moartea unor celule din anumite zone ale creierului ar putea duce la aparitia boli. In ultimi ani cercetatorii au incercat sa descopere radacina acestei probleme si au trecut de la analizarea sistemului nervos la analizarea bacteriilor din sistemul intestinal, relateaza descopera.ro Chiar daca cianura este una dintre cele mai des folosite otravuri in romanele politiste, o poti gasi si in unele alimente pe care le consumi periodic. Specialistii trag un semnal de alarma asupra faptului ca un sfert de gram de cianura este suficient pentru a provoca o moarte rapida si dureroasa. Samburii de mere, pere, caise si ai altor fructe contin cianura de hidrogen. In momentul in care samburii sunt sparti si intra in contact cu apa sau cu saliva in timpul mestecarii devin toxici. Ciupercile: chiar daca exista peste 3.000 de tipuri de ciuperci, 100 sunt toxice si mai putin de 10 sunt mortale. Ciupercile pot cauza adesea un disconfort intestinal, noteaza Click