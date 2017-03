Utile: 10 alimente care te pot ucide; 5 semne ale fetei care indica lipsa de vitamine in organism; Efectele consumului excesiv de sare asupra inimii

Mama natura este generoasa cu noi si in fiecare zi ne ocroteste si ne da tot ce avem nevoie. Suntem rasfatati din acest punct de vedere. Intr-adevar, nu putem lasa totul in seama ei, ci mai trebuie sa ne preocupam si noi, sa cercetam, sa vedem ce este bun sau rau pentru organismul nostru. Nu putem lua totul de-a gata, fara discernamant, doar pentru ca mintea noastra isi doreste sa experimenteze orice. Este o vorba care spune ca nu orice zboara se mananca. Asa este. Desi la prima vedere pare tentant, este nociv pentru noi si putem sa ne dam seama de acest lucru numai daca ne informam. Altfel, tot ce ne iese in cale mancam si apoi nu stim de ce ne simtim rau, noteaza Divahair Deficienta de vitamine a devenit o problema intalnita la tot mai multe persoane, mai ales la sfasitul iernii. Din cauza lipsei de vitamine ne simtim in aceasta perioada slabiti si apatici, iar organismul nostru devine vulnerabil in fata virusurilor. Din fericire, tot ce trebuie sa faci este sa te uiti in oglinda, iar chipul isi va indica daca suferi sau nu de deficienta de vitamine. Iata care sunt cele cinci semne, potrivit Bride Side. Este normal sa ai un ten ceva mai deschis la sfarsitul iernii, dar daca pielea ta incepe sa devina prea palida, fata de cum arati in mod obisnuit, ar putea fi un semn ca iti lipseste vitamina B12. Fara aceasta, poti avea o senzatie de descurajare si oboseala. Pentru a restabili nivelul corespunzator de vitamina B12 este recomandat sa consumi mai multa carne, in special peste si fructe de mare, potrivit Click Stim ca, consumul excesiv de sare poate duce la cresterea riscului atacului de cord, care poate fi fatal. Dar, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, adultii ar trebui sa consume mai putin de cinci grame de sare pe zi. Rezultatul studiului realizat de cercetatorii din Canada a aratat ca exista necesitatea cresterii aportului de sare, ceea ce inseamna ca a fost rasturnata intelepciunea conventionala care spunea ca consumul excesiv de sare este un risc grav pentru sanatate. "Este inutil sa fie scazut aportul de sare si mai mult decat a fost redus, pentru ca poate fi daunator. Studiile noastre au aratat ca prin consumul de sub trei grame de sodiu pe zi creste riscul de infarct miocardic si insuficienta cardiaca", a declarat Salim Yusuf, profesor la Universitatea McMaster din Cananda, pentru express.co.uk, informeaza Click pentru femei Un studiu Microsoft sustine ca intre 11 si 30 de ani se poate naste si se poate stimula interesul pentru materii ca stiinta, tehnologia, ingineria si matematica (STEM) si interesul dureaza in medie 4 ani. Cercetarea Microsoft a descoperit ca fetele devin interesate de materiile STEM in jurul varstei de 11 ani si jumatate, dar interesul descreste brusc dupa varsta de 15 ani. Rezultatele studiului prefigureaza si o cale de a preveni aceasta descrestere: modele pozitive, sustinerea parintilor si a profesorilor, experienta practica a aplicarii cunostintelor STEM in lumea reala si convingerea ca nu vor fi discriminate ca femei in acest domeniu. In ultimul deceniu, ocuparea fortei de munca in sectorul de tehnologie in Europa a crescut de trei ori mai repede decat media globala, potrivit Descopera Palpitatiile reprezinta un motiv frecvent al vizitei la cardiolog. Se manifesta in diferite moduri, de la batai neregulate si puternice ale inimii, pana la pulsatii la baza gatului. Stii de ce sunt periculoase pentru sanatatea ta? La persoanele sanatoase, aceste palpitatii pot fi cauzate de oboseala, stres sau chiar de dezechilibre minerale. Indiferent ca ne referim la consumul in exces de cafea, alcool sau bauturi energizante, aceste lichide pot fi una dintre cauzele aparitiei palpitatiilor. Consumul a mai mult de 2 cesti de cafea pe zi impiedica asimilarea calciului, fapt care in timp poate favoriza aparitia osteoporozei. Palpitatiile pot sa fie un prim simptom al unei boli cardiovasculare. Este important ca in cazul in care acestea persista sa te adresezi unui medic de specialitate. Deseori pot ascunde tulburari de ritm cardiac sau o cardiopatie ischemica, scrie Click