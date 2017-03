Utile: Cum se se schimba poteta barbatilor odata cu trecerea anilor si de cate ori pe luna e normal sa faci sex in functie de varsta; 7 mancaruri care iti consuma energia; Cum te imbolnaveste stresul

Nu doar deodorantele, ci si majoritatea produsele de igiena din industria de frumusete, contin substante chimice nocive pentru organism. Folosite pe termen lung, pot duce la alergii, tulburari neurologice sau chiar cancer. O alternativa e reprezentata de produsele de ingrijire naturale, pe care ti le poti realiza in propria casa. Potrivit unui studiu despre cat de toxice sunt produsele de tip deodorant, studiu efectuat de Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC), s-a aflat ca 29% dintre produsele analizate contin BHT (Butilhidroxitoluen sau E321). Aceasta substanta are potential carcinogen. 23% dintre produsele analizate au in componenta clorhidrat de aluminiu, care este o substanta periculoasa pentru creierul uman, find toxica. Conservanti care elibereaza formaldehida (DMDM Hydantoin, Imidazolidinil urea) se regasesc in 10 % dintre produsele analizate. Acestea sunt doar cateva dintre substantele nocive pentru organismul uman, iar lista este cu adevarat lunga. Deodorant spray pe baza de hamamelis. Apa de hamamelis este utila pentru tratarea unor afectiuni ale pielii, precum pielea crapata, vanataile, dar este foarte utila pentru a opri sangerarile. De asemenea, este un remediu in tratarea hemoroizilor si a varicelor, relateaza ClickSanatate Celebra branza din lapte de soia este deja preferata de toti cei care tin post si vor sa manance sanatos si consistent.Tofu proaspat este moale, ca o budinca fina, si se comercializeaza in apa. Tot tofu proaspat poate fi si tare, bine scurs de apa, de consistenta unui piept de pui fiert, si poate fi folosit in loc de carne. In magazine poti gasi si tofu procesat, adica fermentat sau murat, cu diverse arome sau prajit. Daca iti place deja, iata cum sa pregatesti tofu in diverse variante, ca sa obtii preparate delicioase in Postul Mare. Tofu moale si catifelat, ca o budinca, poate fi folosit la cremele pentru prajituri si tarte de post, in loc de crema obisnuita de branza. Gustul lui se combina cu ciocolata, cacao sau fructe usor acide precum zmeura sau fructele de padure. Bucatile mai tari de tofu pot fi marinate cateva ore in ulei de masline, zeama de lamaie si diverse plante aromatice dupa gust. Cu ele poti pregati apoi salate cu legume proaspete sau le poti folosi pentru sandviciuri.Tofu proaspat tare poate fi taiat si prajit cateva minute in ulei de floarea soarelui pentru a fi servit impreuna cu o garnitura de orez sau de legume la tigaie, anunta Libertateapentrufemei Nu este o noutate faptul ca stresul poate avea un impact major asupra organismului, de cele mai multe ori in sens negativ- creste riscul de boli cardiace, contribuie la acumularea kilogramelor si poate determina aparitia insomniei si a depresiei. Si, de parca nu ar fi de ajuns, stresul pe termen lung poate slabi capacitatea sistemului imunitar si poate favoriza instalarea cancerului. Cercetarile realizate de catre oamenii de stiinta americani de la Universitatea din Wisconsin arata ca stresul prelungit poate slabi sistemul imunitar, lasand pacientul mult mai vulnerabil in fata afectiunilor autoimune si a infectiilor. Asadar, nu trebuie sa ne mire faptul ca racelile si virozele respiratorii sunt strans legate de modul in care gestionam situatiile stresante. De cele mai multe ori, felul in care reusim sa facem fata stresului ca adulti este determinat de modul in care faceam acest lucru in copilarie. Daca in copilarie obisnuiam sa ne refugiem in mancare atunci cand parintii ne certau sau luam o nota proasta la scoala, iar urmarile nu erau foarte vizibile datorita metabolismului, nu acelasi lucru se poate spune si despre perioada maturitatii. Oamenii de stiinta au descoperit ca stresul pe termen lung poate accelera evolutia celei mai periculoase forme de cancer de piele, melanomul, noteaza CSID Mancarea face parte din obiceiurile noastre zilnice, este o nevoie de baza si, in acelasi timp, o placere, un refugiu, o recompensa.Nu de putine ori, o mare parte din energie dispare dupa ce mancam. S-a constatat ca, dupa ce consumam anumite alimente, ni se face somn si nu mai putem face nimic, ni se inchid pur si simplu ochii. Desi ovazul este promovat ca fiind sanatos pentru micul dejun, ceea ce nu stim este faptul ca el contine melatonina (hormon care joaca un rol important in senzatia de somn), fiind bogat in carbohidrati si vitamina B6. Asta nu inseamna sa renunti de tot la el, ci sa-l combini cu grasimi sanatoase si proteine, pentru a estompa efectul de somnolenta. Bananele sunt excelente pentru organismul nostru, dar nu cand vrem sa fim activi. Desi sunt bogate in potasiu, bananele au mult magneziu, iar acesta le transmite muschilor si sistemului nervos sa se relaxeze. Este recomandat sa fie consumate seara, nu dimineata, cand avem nevoie de energie pentru o noua zi, scrie Diva Hair Performantele sexuale ale barbatilor scad, in timp, ca si dimensiunile de care sunt atat de preocupati. Ce inseamna normalitate in acest subiect explica medicii si studii care au cercetat problema. Lungimea penisului nu mai e demult un subiect tabu. Odata cu inaintarea in varsta insa, este normal ca barbatii sa sufere o serie de transformari care tin de marime, aspect si performanta sexuala. Toate aceste schimbari produc efecte atat la nivel psihologic, cat si la nivel fizic. Scaderea stimei de sine, impotenta ori largirea prostatei sunt doar cateva dintre pericolele care ii pasc pe barbati. Toate pot fi tinute insa sub control. Pe masura ce inainteaza in viata de adult, scade si performanta sexuala a unui barbat. De vina este nivelul redus al testosteronului: nu se mai "aprind" atat de repede si au probleme in a-si pastra erectia. Mai mult, "durata de viata" a unui penis incepe sa expire dupa 40 de ani. Conform studiilor, pana ating pragul pensionarii, doar 30% din barbati mai pot fi considerati potenti.Un studiu european realizat in urma cu cativa ani arata ca 47% dintre reprezentantii sexului tare sunt nemultumiti de proportiile organului lor sexual, relateaza Doctorul Zilei