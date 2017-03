Utile: Iata ce se intampla cu pielea ta daca renunti la cafea; Solutii pentru a scapa de celulita; 10 alimente pe care nu ar trebui sa le consumi inainte de culcare

ca vrei sa scapi de dependenta de cafea, iti dam un motiv in plus sa renunti la aceasta bautura. Tenul tau va arata mult mai bine daca nu vei mai bea cafea. Vei scapa de cosuri si pielea va fi mai hidratata. Dermatologii le recomanda frecvent pacientelor care au probleme cu tenul sa renunte la cafea. De cele mai multe ori, cosurile, punctele negre si alte imperfectiuni apar din cauze hormonale, dar si in urma unei diete incorecte. Cafeaua este o bautura cu multe calitati, insa nu face bine la ten. Iti propunem sa faci urmatorul experiment: nu consuma deloc cafea vreme de 3 saptamani si monitorizeaza-ti rezultatele! Jurnalista Deven Hopp, de la publicatia Byrdie, a decis sa incerce, iar la final a fost uimita de schimbare. Tenul ei arata mult mai bine in a treia saptamana fara cafea. Abia atunci au fost vizibile efectele experimentului. Nu mai avea pielea deshidratata, iar urmele lasate de cosuri au disparut repede. De asemenea, porii nu mai erau la fel de congestionati, scrie Divahair. Ti-ai propus sa scapi pana la vara de celulita si deja ti-ai cumparat crema care promite minunea? Stai linistita, lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Cu o crema nu rezolvi nimic, pentru ca celulita nu se da dusa atat de usor. Este nevoie de efort sustinut, de dieta, sport, masaj, toate combinate. Sportul si dieta sanatoasa sunt cele mai ieftine si sigure solutii. Renunta la grasimi si la dulciuri, la margarina, la produse care contin zahar alb si sare. Stabileste-ti o zi pe saptamana in care sa consumi doar sucuri depurative, pentru detoxifierea organismului. "Cruditatile trebuie sa reprezinte minimum 30% din cantitatea de hrana consumata zilnic. Iti recomand sa mananci fructe proaspete cu tot cu coaja, mai ales dimineata, pe stomacul gol, cerealele sa fie integrale (paine, orez, musli), iar dintre legume, cele mai bune sunt anghinarea, telina, varza, patrunjelul, mararul si ceapa", potrivit Click. Statisticile arata ca tot mai multi oameni dorm mai putin de sase ore pe noapte, ceea ce poate duce, pe termen lung la probleme de sanatate cum ar fi insomnia sau bolile cardiovasculare. Pentru a avea un somn bun trebuie sa avem o dieta corespunzatoare. Verifica ce alimente ar trebui sa eviti inainte de culcare. Alcoolul: Contrar a ce se spune in popor, alcoolul nu este recomandat inainte de culcare. 1 - 2 pahare te pot face sa te simti ametit, dar asta nu inseamna ca alcoolul poate induce somnul, pentru ca peste 2 - 3 ore te vei trezi. In plus alcoolul ne face sa sforaim. Inghetata: In primul rand, inghetata contine grasimi. Aceste grasimi nu pot fi digerate intr-un timp foarte scurt ceea ce ne face sa avem o noapte alba. In al doilea rand inghetata contine glucide, ceea ce ne va da energie si nu ne va lasa sa dormim. Paste: Stim cu totii cat de repede se face o portie de paste. Pare a fi alegerea ideala pentru o masa tarzie, relateaza Unica Nu mai este un secret ca zaharul poate face cu adevarat rau sanatatii noastre prin cresterea riscului de obezitate, diabet, stricaciuni la nivelul dintilor si boli de inima. Acesta afecteaza comportamentul si dezvoltarea in randul copiilor, insa, foarte putine cunosc adevaratele efecte ale acestuia la nivelul oaselor. Asa cum spun specialistii, se pare ca zaharul nu face nimic altceva decat sa erodeze cartilajul- tesutul care ne mentine oasele puternice; si ce este si mai trist este ca ajungem sa consumam zahar in fiecare zi si nu tinem sub control cantitatea. Zaharul cauzeaza pierderi de calciu Calciu este o minerala vitala pentru sanatatea oaselor noastre deoarece ajuta la mentinerea structurii solide. Lipsa de calciu duce la osteoporoza, noteaza doctorulzilei.ro. Consumul de drojdie de bere este benefic pentru sanatate. Aceste colonii de ciuperci sunt o adevarata arma de aparare impotriva multor boli. Iata care sunt cele 7 miracole ale drojdiei de bere. Este buna impotriva racelii si a infectiilor virale Datorita vitaminelor si oligoelementelor pe care le contine drojdia intareste sistemul imunitar. Creste activitatea fagocitelor care au rolul de a ingloba corpii straini, in special microbii, si de a-i distruge. Pentru preveniera racelilor adultii pot lua 2-3 lingurite de fulgi de drojdie uscata sau 2-3 g de pudra. E bine ca o cura sa dureze trei saptamani. Combate balonarile si durerile intestinale Daca suferi de o hipersensibilitate intestinala drojdia de bere vie, bogata in probiotice este benefica. In primul rand te ajuta sa elimini durerile, te scapa de balonare si ajuta in diareele infectioase, arata Libertatea