Utile: Ce se intampla daca renunti la consumul de paine; Ridichile rosii, un excelent detoxifiant; Ce se intampla cu persoanele care nu dorm mai mult de patru ore pe noapte

Painea este unul dintre alimentele consumate aproape zilnic. La nivel mondial, reprezinta 20% din aportul total de calorii. Daca te gandesti sa renunti la consumul de paine, trebuie sa stii ca parerile nutritionistilor sunt impartite. Datorita continutului de carbohidrati, painea este considerata a fi un aliment de baza in alimentatie. In cazul in care vrei sa renunti la ea, este indicat sa iti iei portia de carbohidrati din alta parte. O luna de zile fara paine Nu te gandi ca tesutul adipos de pe abdomen va disparea ca prin minune. Primul efect resimtit este doza mare de energie si lipsa balonarii, informeaza Click Tulburarile de somn semnalizeaza, de fapt, perturbarile care se petrec in organism. In general, o persoana se poate confrunta cu trei tipuri de deteriorari ale somnului: insomnia, hipersomnia si somnul nereparator. Insomnia poate fi de doua feluri, de seara sau matinala, adica personei ii este greu sa adoarma sau se trezeste "cu noaptea-n cap" si nu mai reuseste sa adoarma la loc, scrie Gandul. "De obicei, insomnia de seara are legatura cu anxietatea. Persoana "cugeta" si se simte sub presiune. Insomnia matinala are mai curand conotatie depresiva", spune Petros Liolios, specialist psihopedagogie perceptiva, potrivit descopera.ro Fibromul uterin este una dintre cele mai frecvent intalnite afectuni genitale cu care se confrunta femeile. Cunoscuta si sub denumirea de "pietre ale uterului", fibromul uterin este o tumora benigna (necanceroasa) care se dezvolta pe tesutul muscular al uterului, in special pe peretii exteriori sau interiori ai acestuia, punand presiune pe organele din jur si generand o durere imensa. Conform Colegiului American de Obstetrica si Ginecologie, aproape 40% dintre femeile cu varsta pana la 35 de ani dezvolta un fibrom uterin, iar procentul creste odata cu inaintarea in varsta, astfel aproape 70% dintre femeile cu varsta de 50 de ani sunt diagnosticate cu fibrom uterin, relateaza doctorulzilei.ro. Desi, cel mai adesea, salvia este recunoscuta ca unul dintre cele mai folosite condimente din bucataria mediteraneeana - zona unde isi are si originile - aceasta planta este foarte utilizata si in medicina naturista, datorita numeroaselor proprietati. Planta perena, salvia creste in tufe cu inaltimi de maximum 80 de centimetri, are frunze ovale, verzi, acoperite de perisori, iar florile, de cele mai multe ori, au nuanta violet sau albastru deschis. La mancare se folosesc doar frunzele aromate, in timp ce pentru prepararea diverselor leacuri de utilizeaza si florile, dar si tulpina, noteaza Click pentru femei Dau un gust aparte salatelor, dar ajuta si la vindecarea mai multor boli. Ridichile se remarca prin actiunea lor antibacteriana si antifungica, abudenta de vitamine si minerale si continutul redus de colesterol si calorii. Ridichile rosii sunt surse de vitamina C, asigurand circa 25% din necesarul zilnic. Acest antioxidant contribuie la regenerarea tesuturilor si a vaselor de sange, mentinand sanatatea oaselor si a danturii. Au un efect detoxifiant, benefic stomacului si ficatului, prin eliminarea toxinelor. Fibrele alimentare ajuta la reglarea tranzitului intestinal, prevenirea constipatiei si imbunatatirea functionarii sistemului digestiv. Datorita proprietatilor diuretice, ridichile cresc productia de urina si inhiba dezvoltarea infectiilor de la nivelul tractului urinar, anunta Click