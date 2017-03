Utile: 6 greseli pe care le faci inainte de culcare si care te ingrasa; Boala neasteptata provocata de consumul de paine; Ce este lichidul albicios din paharul de iaurt. De ce nu ar trebui sa-l arunci

. Frumusetea se masoara si in kilograme. Imaginea exterioara influenteaza stima de sine, iar pentru a fi multumita de tine, in fiecare zi iei masuri ca sa nu te ingrasi. Nu iei in calcul gustarile de noapte. Daca nu te uiti la film fara sa rontai ceva, atunci introdu in planul nutritional din acea zi si gustarea respectiva, astfel incat sa nu depasesti numarul de calorii. Este in ordine daca te uiti la filmul preferat si mananci popcorn, dar, in acelasi timp, redu din portia de la cina sau fa exercitii pentru a putea manca fara urmari calorice noaptea tarziu, scrie Divahair Zerul este inofensiv, chiar daca nu-ti place gustul. Este un produs natural. Este una dintre cele doua proteine din lapte. Nu trebuie sa-l arunci! Zerul este important pentru cei care iti doresc cresterea masei musculare si pentru cei care vor sa-si imbunatateasca imunitatea. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci zerul cu iaurtul si poti beneficia atat de beneficiile iaurtului, cat si de cele ale zerului. In timpul productiei de lapte sau de branza, zerul este separat. Cea mai mare parte din zer este eliminata. O singura fabrica de productie lactate separa mii de litri de zer zilnic, arata Unica . Pierdere inexplicabila in greutate, ulceratii la nivelul gurii, probleme de memorie, anemie sau iritatii ale piele sunt cateva dintre simptomele acestei boli.Aceste reactii apar in urma consumului de paine sau a altor produse care contin gluten. Sensibilitatea la gluten cunoscuta si sub numele de celiachie este ereditara si necontagioasa si odata aparuta nu mai dispare niciodata. Cel mai frecvent, spun medicii, celiachia apare dupa varsta de 7-8 luni, cand se introduc fainoasele in alimentatia copiilor, insa nu este exclus sa se manifeste chiar mai devreme. "Din cauza intolerantei la gluten, copilul nu mai ia in greutate, nu mai creste ss are scaune grasoase, abundente, decolorate, albicioase", completeaza dr. Ciubotaru, citat de doctorulzilei.ro Mentinerea sanatatii creierului nostru este extrem de importanta pentru sanatatea generala a corpului nostru. Totusi, pentru a avea un creier sanatos, trebuie sa luam si noi cateva masuri esentiale, legate de activitatile noastre zilnice.Neurologul american Tara Swart a prezentat, pentru Business Insider, cele mai eficiente metode de mentinere a sanatatii creierului. Principalul aspect de care trebuie sa avem grija atunci cand vine vorba despre sanatatea creierului nostru este alimentatia, relateaza descopera.ro . Urzica are proprietati antihistaminice si antiinflamatorii, care au capacitatea de-a calma senzatia de mancarime provocata de rinita alergica. In termen de medicina alternativa, ceaiul de urzica reprezinta remediul clasic pentru alergii sezoniere. Ai nevoie de: 200 ml apa si o lingura de urzici uscate. Mod de preparare: Pune apa la fiert intr-un ibric si apoi adaugi lingura cu urzici uscate in ea cand fierbe. Indepartezi ibricul de pe foc, il acoperi cu o farfurie timp de 15 minute pentru a se face infuzie, dupa care il mai lasi 5 minute. Se strecoara intr-o cana si poti adauga o lingura de miere pentru a-l indulci. Acest ceai/infuzie de urzica se bea de doua ori pe zi, informeaza Click.