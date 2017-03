Utile: Cand nu este bine sa consumi probiotice; Spune-mi ce inaltime ai ca sa-ti spun la ce boli esti expus;  Anevrismul cerebral: durerile de cap puternice anunta umflarea si ruperea unui vas de sange din creier

Este o vorba care spune ca, daca ai sanatate, ai tot ce-ti trebuie. Iar in numele acestui crez, suntem dispuse sa incercam orice apare nou sau ce auzim, insa fara sa ne informam foarte bine inainte. Astfel, din intentia buna de a avea o sanatate de fier, s-ar putea ca mai rau sa ne facem. Un astfel de exemplu este ilustrat de probiotice, care sunt precum niste antibiotice naturale ce distrug bacteriile nocive din corpul nostru, avand rol protector si sustinand sistemul imunitar. Le putem numi bacterii bune, prietenoase cu corpul nostru, fiind responsabile de procesele de fermentatie din colon. Ca sa-ti faci o idee despre aceste probiotice, iata in ce alimente le poti gasi: iaurtul natural de casa, branza de vaci, kefir de casa, varza murata fara otet, tofu, iaurt de soia, scrie Divahair Cercetari recente arata ca inaltimea are un impact asupra mortalitatii cauzate de bolile comune. Oamenii inalti au un risc mai mic de a se imbolnavi de boli cardiovasculare si diabet de tip 2, dar un risc mai mare de cancer, in comparatie cu oamenii mici de inaltime, arata datele unui nou studiu. Inaltimea este in mare masura determinata genetic, dar in ultimele decenii, inaltimea copiilor si a adultilor a crescut constant in intreaga lume. La maturitate, copiii sunt aproape intotdeauna cu mult mai inalti decat parintii lor. Cea mai mare crestere in inaltime, in ultimele decenii, se inregistreaza in Tarile de Jos. Barbatii olandezi sunt acum cu 20 de centimetri mai inalti decat in urma cu 150 de ani, potrivit Click pentru femei Creierul este irigat de patru vase majore de sange, iar atunci cand pe unul dintre ele apare o dilatare, o umflatura, aceasta este numita anevrism cerebral. Cand unul dintre aceste vase se rupe, creierul este inundat de sange, iar in functie de gravitatea hemoragiei, pot sa apara probleme temporare la nivel cerebral, altele care sa persiste o perioada mai lunga de timp sau chiar moartea. Anevrismul cerebral poate fi congenital, secundar unor anomalii ale peretilor arteriali. Este mai frecvent la persoane cu boli de tesut conjunctiv sau rinichi polichistic, cu boli ale sistemului circulator (ex: malformatii arterio-venoase). Alte cauze includ traumatisme la nivelul capului, hipertensiune arteriala, infectii, tumori, atreoscleroza, fumat, consum de droguri, noteaza doctorulzilei.ro Albinele tratate cu un antibiotic obisnuit au sansele injumatatite de a supravietui la o saptamana dupa administrarea tratamentului fata de cele netratate, conform unui nou studiu. O echipa de cercetatori a descoperit ca antibioticele distrug bacteriile intestinale benefice din albine, declansand un patogen daunator care apare si la oameni. Acest studiu este ultima descoperire care indica faptul ca utilizarea excesiva a antibioticelor duce la imbolnavirea organismelor, inclusiv a oamenilor, relateaza Science Daily. Echipa de la UT Austin, condusa de Nancy Morgan si Kasie Raymann, au observat ca in urma tratamentului cu tetraciclina, albinele aveau un numar mult mai mic de bacterii benefice, microbi care ajutau la blocarea patogenilor, toxinelor si la absorbtia de nutrienti, conform Descopera Te plangi frecvent de dureri ale articulatiilor? Sau poate intampini aceasta problema in zilele cand se schimba vremea? Afla din noul numar al revistei Click! pentru femei cateva leacuri din natura care te ajuta sa alini neplacutele simptome. Sulfatul de magneziu natural, cunoscut si sub numele de Sare Epsom, alina durerile, ajuta la eliminarea stresului, ba chiar are efecte benefice asupra aspectului pielii. Ai nevoie de o jumatate de ceasca de sare Epsom, un vas mare, apa calda. Procedeaza astfel: umple vasul cu apa calda, adauga sarea si amesteca pana se dizolva. Cufunda apoi in lichid membrul superior sau inferior ale carui articulatii te dor. Fitoterapeutii sustin ca papadia are si proprietati antiinflamatoare, deoarece contine acid linoleic, bogat in acizi grasi nesaturati, noteaza Click