Utile: De ce nu avem un somn odihnitor si ce putem face pentru a remedia problema; Cand ar trebui sa te ingrijoreze zgomotele articulare; Trucuri inedite sa scapi de sughit

Daca suferi din cauza extenuarii, a constipatiei sau pur si simplu vrei sa iti imbunatatesti sanatatea trebuie sa incerci acest remediu. Tot ce trebuie sa faci este sa mananci, pe stomacul ulei de masline cu putin suc de lamaie. O lingura este suficienta pentru a masura cantitatea potrivita pentru un shot de sanatate. Acesta solutie este destul de frecventa in salate, asa ca ai mai gustat acest amestec. Uleiul de masline si lamaia din care vei stoarce sucul trebuie sa fie la temperatura camerei. Reduce riscul bolilor cardiovasculare. Acidul oleic din uleiul de masline este o substanta excelenta pentru protejarea sistemului cardiovascular. Amelioreaza neplacerile artritei reumatoide. Aceasta combinatie de zeama de lamaie si ulei de masline are proprietati antiinflamatorii, deci va reduce inflamatiile si durerea de la nivelul articulatiilor, relateaza Unica Sughitul poate aparea in cele mai importante momente din viata ta sau in cadrul unui eveniment unde trebuie sa tii un discurs si atunci este indicat sa apelezi la anumite trucuri pentru a face fata situatiei. Remediile pentru sughit se bazeaza pe doua principii esentiale: primul principiu presupune distragera nervului vag cu o alta senzatie, fapt care va transmite semnale creierului prin care ii va transmite ca a intervenit ceva mai important si ca sughitul trebuie sa fie stopat. Cel de al doilea principiu se bazeaza pe cresterea cantitatii de bioxid de carbon din sange, in felul acesta organismul se va mobiliza pentru eliminarea acestuia. De cele mai mult ori sughitul apare in momentul in care stomacul este iritat, sau poate surveni ca o cauza spontana a organismului in momentul in care considera ca ceva ii dauneaza. Daca nu-l iei in seama, sughitul trece singur chiar daca uneori poate dura pana la cateva ore. Insa, daca te afli intr-un loc public sau la un eveniment important, este bine de stiut ca iti poate trece daca iti tii respiratia cat numeri pana la 10, noteaza clicksanatate.ro Este periculos sa iti pocneasca genunchii sau coatele? Uneori poate auzi cum articulatiile tale trosnesc sau ponesc, scot zgomote ciudate, care te ingrijoreaza. Iata ce se intampla de fapt. Zgomotele articulare apar in special la genunchi, atunci cand te ridici din pat, te asezi sau cobori si urci scarile. De cele mai multe ori, aceste zgomote apar ca urmare a inaintarii in varsta, deci nu trebuie sa te ingrijoreze. Dupa o anumita varsta, cartilajele nu mai sunt netede in anumite locuri si la anumite miscari se ating intre ele. De aici rezulta un zgomotul care seamana cu un parait. Daca auzi un zgomot ca o pocnitura, acest este produs de bulele care se formeaza in lichidul sinovial din jurul incheieturilor. Bule de nitrogen, oxigen si dioxid de carbon se formeaza si sunt eliberate atunci cand te misti sau te intinzi. Nici aceasta situatia nu este un motiv de alarmare.Trebuie sa mergi la medic insa daca apare durerea. Este primul semn ca este o problema serioasa cu articulatiile tale, anunta DivaHair Astazi este Ziua Mondiala a Somnului, asa ca este o ocazie potrivita pentru a aduce in discutie problema tulburarilor somnului si care sunt posibilitatile de tratare a acestora. Somnul este o activitate de o importanta substantiala pentru buna functionare a organismului si de care acesta nu se poate lipsi sub nicio forma. Drept dovada, se estimeaza ca o treime din viata ne-o petrecem dormind, conform digi24.ro. In acest context, putem intelege de ce tulburarile somnului devin o problema relevanta pentru majoritatea celor care sufera de o atare conditie. Modul in care aceste tulburari se manifesta sunt multiple si amintim aici de agitatie, somnambulism, trezire precoce, insomnie. Acestea nu sunt problematice doar pentru ca iti intrerup somnul, dar nu ajungi sa te odihnesti corespunzator daca ai parte de intreruperi dese, iar acestea sunt problematice atunci cand nu mai poti adormi la loc, scrie playtech Studii recente arata ca bolile ficatului pot fi prevenite si printr-un consum regulat de cafea. Potrivit unui raport al Institutului American pentru Cercetarea Cancerului, consumul a 3-4 cesti de cafea in fiecare zi ar putea reduce semnificativ riscul de cancer la ficat. In raportul Dieta, nutritie, activitate fizica si cancer la ficat se constata ca un consum de cafea moderat poate reduce riscul de cancer la ficat, o boala care este a doua cauza a deceselor provocate de cancer la nivel mondial, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. In Europa, sunt diagnosticate anual aproximativ 63.500 de cazuri noi de cancer hepatic, se arata intr-un studiu publicat in 2012 in revista stiintifica European Journal of Cancer. Cafeaua contine o varietate de compusi naturali care sunt in prezent studiati pentru potentialul lor anticancerigen."De exemplu, se poate actiona asupra enzimelor hepatice care elimina substantele cancerigene¬, a declarat dr. Stephen Hursting, cercetator la Universitatea din Carolina de Nord Chapel Hill, potrivit CSID