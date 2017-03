Utile: Ce boli poate ascunde sforaitul; Cum scapi de pielea neagra de pe coate, genunchi sau de la subrat; Semnele care prevestesc diabetul

Aproape un sfert din viata ne-o petrecem in pat, dormind. In acele momente, este foarte important sa avem o postura corecta, adaptata nevoilor fiecaruia dintre noi. Pentru ca nu doar numarul de ore de somn conteaza, ci si calitatea lor. Te dor umerii, spatele, sforai sau nu reusesti sa adormi? Schimba pozitia de somn si toate problemele se vor rezolva. Specialistii citati de Bright Side ne dau exemple concrete. Evita sa dormi pe o parte, in special pe umarul care te doare, sau cu o mana sub cap. Nici pe burta nu e recomandata sa dormi, deoarece umerii nu vor sta drepti. Cea mai buna pozitie este pe spate, cu o perna subtire, ortopedica, sub cap. Tinand o alta perna mica in brate, umerii tai vor sta aliniati corect, scrie Click . Cand sistemul tau digestiv nu mai functioneaza corespunzator, toxine din mancare vor ajunge in sange in loc sa fie eliminate. Semne ca sistemul tau digestiv nu functioneaza corect: modificari de metabolism, diabet, schimbari ale parului, unghiilor si a pielii, constipatie pe termen lung, boli ale rinichilor, schimbari bruste de greutate. Pentru a da restart colonului si pentru a-l curata de toxine incearca acest remediu din doua ingrediente. Cele doua ingrediente sunt mierea si otetul de mere. Ambele sunt blande si te vor ajuta sa iti creti organismul de toxine, noteaza Unica . Nu e ceva neobisnuit nici pentru adulti nici pentru copii. "Aproape 60% din populatie sforaie, inclusiv copiii, in cazul carora sforaitul apare de obicei din cauza unui obstacol in caile repiratorii. La adulti, pot exista de asemenea, osbtacole cat si o problema cu radacina limbii care cade in fundul gurii, in special la persoanele obeze", explica medicul ORL-ist Elena Latcan. Ea a intocmit o lista a principalelor cauze ale sforaitului. Rinita alergica este o reactie exagerata a sistemului imunitar la particulele inspirate din aer care cauzeaza inflamatie si simptome care afecteaza in principal nasul, dar si ochii, urechile, gatul si gura, potrivit doctorulzilei.ro Cauza acestei pigmentari numite acanthosis nigricans sau melanoza este depunerea excesiva de melanina, cea care da culoare pielii. Caldura excesiva este o alta cauza. Transpiratia din pricina caldurii determina frictiunea in anumite zone care se mai inchid la culoare. Diabetul sau unele infectii cu fungi au acest simptom. Kilogramele in plus mai pot fi de vina. Daca coapsele se ating in mers, zona respectiva se va pigmenta sau hiperpigmenta. Aceasta pigmentare are loc la ambele sexe, indiferent de rasa si se prezinta sub forma unor pete mai inchise la culoare in anumite zone sau generalizat, anunta Libertatea . Prediabetul afecteaza atat adultii, cat si copiii, dar nu prezinta simptome evidente, pentru ca indicele glicemiei este in crestere de la an la an si se dezvolta lent. Diagnosticul prediabetului are la baza testul de toleranta la glucoza si este foarte important, deoarece ofera posibilitatea de a trata boala inainte de a se instala. Pe langa controlul periodic a indicelui glicemic, se pot observa anumite schimbari in organism, ca urmare a cresterii rezistentei la insulina. Specialistii au demonstrat ca genetica are un rol important, insa excesul de grasime (in special in zona abdominala) si sedentarismul pot pune in pericol orice persoana. Factorii de risc sunt greutatea corporala, dimenisiunea taliei, alimentatia nesanatoasa, inactivitatea fizica, varsta, istoricul de familie sau chiar rasa, relateaza descopera.ro