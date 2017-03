Utile: 8 obiceiuri care iti distrug sanatatea; Aroma mentei influenteaza starea de spirit si creste puterea de concentrare; Cinci boli din cauza carora te ingrasi necontrolat

. Hepatita C este o inflamare a ficatului cauzata de infectia cu virusul hepatic C (HCV). Virusul ajunge in organism prin transfuzii de sange, contact sexual neprotejat, folosirea unor obiecte contaminte (ace, forfecuta de unghii etc.) sau prin alte cai. Boala nu se ia prin sarut, atingere, mancare sau bautura. Virusul Hepatic C are o perioada de incubatie cuprinsa intre 2 si 6 saptamani, timp in care 80% dintre bolnavi nu prezinta simptome, potrivit specialistilor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cei care au, insa, semne de boala, vor observa: febra, oboseala cronica, scaderea apetitului, greata, voma, dureri abdominale, urina de culoare inchisa la culoare, fecale deschise la culoare, dureri articulare si ingalbenirea pielii, scrie Divahair Chiar daca nu esti constient de ele, in fiecare zi, faci cele mai comune lucruri la care nu te-ai fi gandit vreodata ca ti-ar pune in pericol sanatatea. Uite care sunt acestea. Unul dintre ele pun pariu ca-l faci chiar in momentul in care citesti acest articol. 1. Picior peste picior: Fie ca stai pe scaun, la birou, fie ca te asezi pe podea, incrucisarea picioarelor reprezinta un lucru banal, dar foarte periculos pentru sanatatea membrelor tale inferioare. Desi este foarte comod, acest obicei poate duce la hipertensiune arteriala, varice si leziuni ale nervilor, potrivit Unica Frunzele de menta sunt folosite de mii de ani pentru prepararea medicamentelor cu efecte benefice in tratamentul a numeroase probleme de sanatate. In timp, frunzele de menta au fost adaugate in diferite preparate de igiena: pasta de dinti, apa de gura, guma de mestecat. Cercetatorii din diferite tari sustin ca aromele unor plante ne asigura mai multa energie decat bauturile calorice sau batoanele proteice. Aromaterapia se bazeaza pe efectul uleiurilor volatile. Efectele aromaterapiei se bazeaza tocmai pe puterea uleiurilor volatile extrase din plante, remedii care stimuleaza functiile organismului. Aceasta este concluzia specialistilor de la Universitatea West Virginia Wheeling Jesuit care, in urma unor cercetari indelungate, au confirmat beneficiile mentei, noteaza Click Afectiuni precum "glanda lenesa", diabetul sau problemele ovariene deregleaza metabolismul si conduc la acumularea kilogramelor in plus, indiferent cat si cum mancati Daca mancati putin, dar va ingrasati vazand cu ochii, este posibil sa suferiti de disfunctii ale tiroidei, diabet de tip II, sindromul ovarelor polichistice sau depresie. Specialistii clasifica obezitatea in doua categorii: obezitate de tip I (asociata consumului alimentar excesiv si sedentarismului) si cea de tip II, provocata de diverse afectiuni. Cei care sufera "de glanda", asa cum se spune in popor, sunt cei mai predispusi la ingrasare. Cu ajutorul specialistilor, am intocmit un top al celor mai frecvente boli care ingrasa. 1. Hipotiroidismul (tiroida "lenesa") apare cand glanda nu produce suficienti hormoni, care sa controleze consumul de energie, informeaza doctorulzilei.ro Mirosul neplacut al gurii poate fi ceva persistent sau ocazional. Multe persoane nici macar nu stiu ca au halena. Daca ai dantura ingrijita si nu suferi de anumite boli, mirosul neplacut poate fi inlaturat cu ajutorul remediilor naturiste. Daca insa persista, mergi la doctor pentru a afla cauza. Iata 5 remedii naturale contra halenei: 1. O picatura de ulei esential de menta piparata: Menta piparata stimuleaza activitatea creierului, digestia, respiratia si este un bun imunostimulator si calmant al durerii. Poate reimprospata cavitatea bucala si dreneaza ficatul. Atentie insa! Se foloseste in cantitati mici, anunta Libertatea