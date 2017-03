Utile: Dureri de ficat: unde se resimt acestea, care sunt cauzele si ce tratamente poti urma; Ce e de facut in cazul unei fracturi dentare la copii?; De ce nu trebuie sa ignori alunitele de pe corp

. Durerile de ficat pot sa apara din cauza unor boli ale ficatului, dar exista si alte probleme de sanatate care pot da acest simptom. Nu neglija aceasta problema, pentru ca ficatul este unul dintre cele mai importante organe, cu rol esential pentru digestie si eliminarea toxinelor.De multe ori, durerea de ficat este confundata cu durerea abdominala, de rinichi sau de spate, din cauza locului in care se manifesta. Durerea de ficat se simte in partea dreapta, sub cutia toracica. Poate fi o senzatia intensa, ascutita, insotita de durere de umar sau de spate. Alteori insa, este o durere constanta.Iata care sunt afectiunile ce provoaca dureri de ficat si cum pot fi tratate. 1. Intoxicatia cu acetaminofen Aceasta substanta este prezenta in multe medicamente recomandate pentru dureri, sinuzita sau alergii, potrivit Divahair O situatie pe care o intalnim frecvent sunt pacientii care vin la cabinet cu copilasi care au suferit o fractura de dinte sau o imobilizare dentara. Am discutat cu Dr. Vivian Sendroiu, medic stomatolog, iar in urmatorul articol ca vom detalia care sunt pasii care trebuie urmati in cazul in care va confruntati cu aceasta problema. In cazul copiilor, traumatismele date de cazaturi sunt principala cauza a fracturilor dentare. Ele pot fi lovituri la nivelul maxilarului, buza superioara sau la nivelul mandibulei - cel mai frecvent caderea in barbie. Cei mici, la 2-3 ani, cad adesea si sunt expusi ricului de a se lovi de trepte, masa sau orice alt obiect care este in calea lor. Pe masura ce cresc, riscul accidentelor creste in locurile de joaca precum afara, in parc sau la gradinita si cand acestia practica sporturi precum datul pe role, bicileta, patine sau chiar balet, conform doctorulzilei.ro . Cariera si familia sunt foarte importante. Dar, ca femeie, prima prioritate trebuie sa fie starea de sanatate, de care ai nevoie pentru a face tot ce-ti doresti. Anumite obiceiuri pot avea efect cumulativ asupra sanatatii pe masura de timpul trece si care este modul in care se dezvolta diabetul zaharat, obezitatea, problemele cardiovasculare sau chiar cancerul. In general, problemele de sanatate sunt ignorate, lucru care nu ar trebui sa fie trecut cu vederea. Asadar, iata care sunt principalele simptome care nu trebuie ignorate.Daca observi ca apar noi alunite in orice parte a corpului, ar trebui s-o analizezi. Daca marimea, culoarea sau orice alt aspect al alunitei ti se pare anormal, mergi la un medic pentru a vedea ce se intampla. Este posibil sa fie cancer de piele, informeaza Click pentru femei Cancerul pancreatic este considerat cel mai agresiv timp de cancer, anual fiind diagnosticate peste 200.000 de cazuri, cu o rata de mortalitate de 98%, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. In 2003, Steve Jobs a fost unul dintre acele cazuri. Desi medicii i-au oferit o perspectiva sumbra, doar cateva luni de trait, co-fondatorul Apple a reusit sa infrunte boala inca sapte ani. A pierdut, insa, lupta pe 5 octombrie 2011. Diagnosticului lui nu a vizat cea mai raspandita forma de cancer la pancreas, cea care l-a ucis pe actorul american Patrick Swayze. Cancerul pancreatic este clasificat in functie de partea pancreasului pe care o atinge, fie este vorba de zona care produce enzimele digestive (exocrina), fie cea care produce insulina sau alti hormoni (endocrina), scrie Unica Aproape 60% din decesele din tara noastra sunt provocate de bolile cardiovasculare. Arterita, o boala care se instaleaza la nivelul arterelor, poate agrava afectiunile cardiace daca nu este diagnosticata si tratata la timp. Odata cu inaintarea in varsta, pe vasele de sange se pot depune resturi de colesterol si calciu, care au denumirea de placi de aterom. Ele sunt responsabile de aparitia aterosclerozei, care, in timp, favorizeaza instalarea arteritei. Mai este cunoscuta si sub denumirile de arteriopatie obliteranta sau boala arteriala periferica. Arterita se instaleaza la diverse arterele din organism. Ea afecteaza arterele renale, cele care alimenteaza rinichii, arterele mezenterice, responsabile cu vascularizarea intestinelor, arterele membrelor superioare, arterele carotide si vertebrale, prin intermediul carora sangele ajunge la creier, potrivit Click