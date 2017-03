Utile: Deliciosul mar este un remediu pentru numeroase boli; Pericolul ascuns in dietele fara gluten; Uleiul de peste, inamicul cancerului

HPV (Virusul Papilloma Uman), este virusul responsabil de aparitia cancerului de col uterin si se transmite usor, de obicei prin contact sexual si uneori chiar prin contactul cutanat direct cu zona genitala. Desi prezervativul te protejeaza de multe boli cu transmitere sexuala si reduce riscul infectarii cu HPV, acesta nu asigura protectie totala! Educatia sexuala isi spune cuvantul in acest caz! Infectia cu HPV este des intalnita la femei si la barbati, insa femeile prezinta un risc mult mai mare. Femeile infectate este posibil sa transmita infectia partenerilor, iar acestia o pot transmite mai departe. Exista peste 100 de tulpini diferite cunoscute de HPV, impartite in cele cu risc crescut (oncogene ) si cele cu risc scazut, informeaza Divahair Cunoscutul proverb :"Un mar pe zi poate tine la distanta medicul de casa" este valabil daca deliciosul fruct este mancat cu coaja cu tot, spun oamenii de stiinta de la Universitatea americana din Iowa (SUA). Specialistii prestigioasei institutii precizeaza ca stratul de substante chimice, aplicat pe coaja fructului sub forma de ceara, are rolul sa-i prelungeasca viata in timpul depozitarii. Din pacate, unii consumatori prefera sa manance marul fara coaja, iar obiceiul acesta reduce o buna parte dintre beneficiile pe care deliciosul fruct le are asupra organismului. Marul contine din belsug acid ursolic, o substanta care protejeaza organismul de multe boli . Acidul ursolic are actiune antireumatica si diuretica, ajuta la regenerarea pielii (prin stimularea fibrelor de colagen), controleaza nivelul insulinei, hormon care influenteaza greutatea, dar poate fi si un remediu care sa previna atrofierea muschilor, afectiune intalnita frecvent odata cu inaintarea in varsta, a precizat Christopher Adams, coordonatorul studiului, scrie Click Palmele rosii pot trada ciroza hepatica, iar degetele umflate la varf- cancer la plamani. Femeile care au degetul inelar mai lung decat cel arator au un risc mai mare de artroza. Palmele rosii indica probleme ale ficatului (in special ciroza), iar cele palide-anemie. Articulatiile ingrosate tradeaza un nivel crescut al colesterolului sau guta, iar degetele umflate-hipotiroidie sau chiar cancer pulmonar. Unghiile albastre indica boli de inima, iar cele alibicioase sau cu striatii-lipsa de fier. Medicii va invata cum "sa cititi" bolile in palma. 1. Unghii albastre: Cea mai la indemana metoda folosita de medici pentru a controla nivelul de oxigena care circula prin sange este sa analizeze unghiile, degetele sau buzele pacientilor, potrivit doctorulzilei.ro Astazi, mai mult de 55 de boli se pare ca au legatura cu consumul de gluten. Fie ca vorbim despre intoleranta la gluten, boala celiaca, afectiuni ale glandelor endocrine, glutenul pare a fi raspunzator. Cum testezi intoleranta la gluten? Cel mai bun mod de a afla daca ai intoleranta la gluten este sa tii o dieta din care sa elimini glutenul timp de 2 -3 saptamani, dupa care sa il reintroduci si sa repeti experienta pentru a observa modificarile care au loc cu organismul tau. Sau poti incerca testul ImmuPro care te poate testa la mai multe alimente si ingrediente. Opinia specialistului: Nutritionista Mihaela Bilic considera ca "a manca fara gluten a devenit o moda, un moft care te poate face special, te scoate din multime, relateaza Click Copilaria multora dintre noi a fost bantuita de gustul nelipsitei lingurite cu ulei de peste, administrata zilnic. Asta pentru ca toate lumea stie ca uleiul de peste are proprietatea de a ne imbunatati memoria, dar si de a ne feri de boli foarte grave, precum cancerul. Omega 3, minunea din lingurita. Indiferent ca-l luati ca atare, in lingurita, sau sub forma de capsule, uleiul de peste este o sursa importanta de acid gras Omega 3, compoenenta ce are proprietatea de a preveni afectiuni degenerative precum Alzheimer, astm sau cancer pulmonar, de san sau de colon. Si bolile cardiovasculare pot fi tinute la distanta tot cu ajutorul lui, pentru ca are capacitatea de a normaliza circulatia sangvina, noteaza Click pentru femei