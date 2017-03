Utile: 5 boli pe care le poti face la tinerete; Trateaza varicele cu plante; Ce schimbari se produc in corpul unei femei cand intra la menopauza?

Cancerul colorectal. Daca ai pana in 30 de ani si cineva din familia ta sufera de cancer colorectal, sunt sanse mari sa fii predispusa la aceasta boala. Pe langa istoricul medical al familiei, un rol important il joaca stilul de viata, care include fumatul, consumul excesiv de alcool, obezitate, sedentarism si consumul de carne rosie procesata. De aceea, este important sa cunosti simptomele care pot da de gol aceasta boala, cum ar fi: scaunele cu sange, durerile abdominale, constipatia sau diareea persistenta. Daca ai observat asfel de manifestari, mergi la medic pentru investigatii amanuntite! Sanatatea este cel mai de pret dar al naturii pentru noi, oamenii. Greseala pe care o facem este ca ne bazam doar pe asta si nu prevenim din timp ce ne-ar putea afecta mai tarziu. Ne gandim ca suntem tineri si nimic nu ni se poate intampla. Dar ritmul alert, mancatul pe fuga si somnul prea putin isi spun cuvantulconform Divahair Unul din 5 romani se confrunta cu aceasta problema de circulatie sangvina. Chiar daca afecteaza in proportie de 80% femeile, este o povara grea si pentru barbati din cauza aspectului inestetic si a durerii. Remediile naturiste combat aceste neplaceri! Puterea vindecatoare a plantelor a fost folosita inca din cele mai vechi timpuri. Trebuie sa tii totusi cont ca stilul de viata pe care il urmezi conteaza foarte mult, fiind indicat sa ai grija atat la alimentatie cat si la miscare. Tinctura de spanz. Un aliat extrem de eficient impotriva neplacutelor varice este spanzul, pe care-l poti folosi sub forma de tinctura. Marunteste 2-3 radacini de planta, pe care le pui la macerat in alcool de 70 de grade, timp de 7 zile. Seara, inainte de culcare, trebuie doar sa masezi apoi usor zonele afectate cu tinctura obtinuta. Acest tratament poate fi facut inclusiv pe perioade lungi de timp, ori de cate ori este nevoie, noteaza Click Menopauza este acea perioada a vietii de care toate femeile se tem, marcheaza sfarsitul perioadei reproductive si este, de fapt, o deficienta permanenta si ireversibila de hormoni estrogeni. Menopauza se instaleaza intre 40 si 55 de ani, iar in Romania, media aparitiei acestui fenomen fiziologic este varsta de 49 de ani. Din punct de vedere fiziologic, menopauza se caracterizeaza printr-o deficienta permanenta si ireversibila de hormoni estrogeni. Organizatia Mondiala a Sanatatii stabileste diagnosticul de menopauza dupa minimum 12 luni de amenoree (lipsa menstruatiilor). Menopauza defineste o intreaga etapa biologica din viata femeii, marcata de declinul functiilor genitale (epuizarea rezervei ovariene) si pe parcursul careia se trece de la etapa de reproducere la cea de senescenta, scrie doctorulzilei.ro Un test de sarcina pozitiv declaseaza un val de emotii, dar si de griji pentru orice viitoare mama. Una dintre cele mai importante teme in primul trimestru este cea a analizelor genetice - pe care trebuie sa le facem, unde sa mergem, la ce rezultate sa ne asteptam. Expertii insista pe importanta consultului interdisciplinar ginecolog-genetician si spun ca tot mai multe probleme din sarcina au cauze genetice. Testele prenatale non-invazive - acestea sunt teste ADN din sangele matern pentru screeningul celor mai frecvente aneuploidii fetale, adica modificari de numar in cromozomii 21, 18, 13, X sau Y. Fiecare dintre aceste perechi corespunde unei maladii, de pilda, sindromul Down este dat de prezenta unui crozom in plus in perechea 21,scrie Descopera Teama si frica obsesiva sunt doua sentimente care merg mana in mana de cele mai multe ori. Acestea genereaza un sentiment de teama si de gandire obsesiva despre diferite lucruri, intr-un mod care "ucide" lent. Dar cum pot fi ele combatute? Influenta fricii si gandirea obsesiva nu se limiteaza doar la starea mentala. Acestea au un impact grav asupra starii de sanatate si in general asupra organismului, ambele formand un semn alarmant major. Pentru a evita consecintele grave, persoana trebuie prevenita ca frica sa nu progreseze si sa devina un impediment in viata de zi cu zi. Gandirea de acest fel trebuie eliminata. Cum sa scapi de frica obsesiva: Meditatia este o modalitate foarte eficienta de-a elimina gandurile rele si sa te concentrezi pe energia pozitiva. Practica cateva minute de meditatie dimineata si seara. Te va ajuta foarte mult, noteaza Click pentru femei