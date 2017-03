Utile: Cum repari telefonul mobil scapat in apa; De ce nu trebuie sa ne mai facem griji pentru colesterolul din mancare; Bicarbonatul si mierea, mai eficiente decat antibioticele. Leacuri babesti recomandate de medici

Cele mai multe infectii respiratorii sunt virale si nu trebuie tratate cu antibiotice, pentru ca nu au efect. Mai mult, se dezvolta rezistenta bacteriana la antibiotice, iar la nevoie aceste medicamente nu vor mai fi eficiente. De aceea, doctorii recomanda utilizarea antisepticelor in primele zile de la aparitia bolii si va invata cateva solutii de tratare a racelilor si gripelor cu efecte mai putin periculoase. Cand sunteti raciti e bine sa consumati multe lichide, printre care ceai, supa sau compot la temperatura camerei. "Cei bolnavi trebuie sa ia zilnic un gram de vitamina C, pentru ca le intareste rezistenta organismului la infectii, le consolideaza peretii vaselor de sange si le da o stare de bine. Pe langa fructe proaspete, puteti gasi vitamina C si in ardei grasi si frunze de patrunjel verde, pe care il puteti folosi in salate si supe", recomanda Elena Latcan, medic ORL, citata de Doctorul Zilei De multi ani ni se spune sa evitam mancarea bogata in colesterol pentru a avea o inima mai sanatoasa. Acest lucru se va schimba, insa, intrucat s-a dovedit ca genele sunt cele responsabile, in cea mai mare parte, pentru colesterolul marit din sange. Un comitet consultativ in nutritie din SUA a ajuns la concluzia ca nu trebuie sa ne mai facem griji in legatura cu colesterolul mare din alimente, relateaza health.clevelandclinic.org. Nivelul mare de colesterol din sange poate fi asociat in continuare cu problemele cardiace. Schimbarea vine insa de la faptul ca multi cercetatori considera acum ca daca mancam preparate culinare bogate in colesterol, asta nu ar afecta colesterolul care este deja in sange. Totusi, persoanele cu probleme de sanatate, precum diabetul, ar trebui sa continue sa evite alimentele bogate in colesterol, anunta Digi 24 Daca iti povesteste cineva ca a scapat telefonul in apa, poate parea amuzant. Dar daca ti se intampla tie, mai ales daca vorbim de un mobil de ultima generatie, imposibil de demontat, totul se transforma intr-o adevarata drama. Daca ti-a scapat telefonul mobil in apa, in mod accidental, scoate-l imediat, indeparteaza folia de protectie si carcasa protectoare si sterge-l rapid cu o carpa care absoarbe bine. Inchide-l imediat si, daca s-a inchis singur, nu mai incerca sa-l pornesti! Daca apa in care a cazut nu era curata, nu te gandi sa-l dezinfectezi, o vei face mai tarziu. In aceast moment, fiecare clipa poate fi extrem de importanta pentru ca apa nu trebuie sa intre in contact cu partea electrica. Cu ajutorul unui betisor de urechi sau a unei scobitori in capatul careia ai pus putina vata, incearca sa absorbi apa care a intrat in jurul butoanelor si in mufa de incarcare. Pastreaza-ti calmul cand executi aceasta operatiune. Uita de fohn sau orice alt instrument care produce aer cald ¬ ar putea face mai mult rau decat bine, ajutand sa patrunda apa si mai in profunzime. Dupa ce ai facut toate aceste operatiuni, toarna o punga de orez intr-un bol sau intr-un vas si acopera telefonul din toate partile cu orez, relateaza Libertatea pentru femei Pentru sanatatea ta fizica si psihica, este foarte important sa gandesti pozitiv. Uneori, poate sa ti se para imposibil acest lucru, din cauza grijilor care te consuma. In realitate, este mai simplu decat crezi. Fericirea vine din micile bucurii ale vietii. Daca vrei sa ai o atitudine mereu pozitiva, trebuie sa inveti cum sa te bucuri de fiecare lucru frumos din viata ta. Nu este chiar atat de greu! Chade-Meng Tan, fost inginer la Google, in prezent autor al unei carti despre fericire, propune un antrenament simplu, care dureaza 21 de zile. La finalul acestei perioade, vei invata cum sa gandesti pozitiv. Pentru inceput, trebuie sa acorzi mai multa atentie momentelor placute din viata ta. Concentreaza asupra clipei atunci cand faci o baie relaxanta sau savurezi desertul tau preferat! In timp, iti va intra in obicei sa te bucuri din plin de fiecare clipa. Cand ceva iti face placere, invata sa exprimi asta. Nu ezita sa arati si altora cat de bine te simti, de exemplu printr-un ¬mmmm¬ cand gusti ceva delicios. Acest lucru te va ajuta sa percepi mai intens momentele placute. Scrie in fiecare zi un ¬jurnal al fericirii¬, in care sa notezi o singura fraza zilnic. Aceasta fraza trebuie sa fie ceva amuzant sau placut, orice te-a facut sa te simti bine, scrie DivaHair Daca la munca stai toata ziua in fata unui monitor si pleci de acolo cu dureri de cap, ochi obositi, vedere incetosata iar gatul te doare foarte tare, atunci suferi de ceea ce in engleza se numeste "computer vision syndrome" (n.r. sindrom cauzat de timpul foarte mare petrecut in fata calculatorului). Acesta apare la persoanele care stau mai mult de trei ore pe zi cu ochii in monitor. Acest lucru se intampla majoritatii persoanelor. Se estimeaza ca in jur de 70 de milioane de oameni din intreaga lume se confrunta cu aceasta problema. Cercetatorii considera ca acest sindrom este cea mai grava afectiune cauzata de locul de munca a secolului XXI. Daca pentru noi nu se mai pot face multe lucuri, ar trebui, cel putin, sa ne educam copiii in asa fel incat sa dezvolte o relatie corecta cu computerul. Un studiu facut asupra unui numar de 642 de studenti din Iran cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani a demonstrat ca aproximativ 70% dintre tinerii care se incadreaza in aceasta categorie de varsta petrec mai mult de doua ore pe zi in fata calculatorului. Mai mult de jumatate dintre participantii la studiu au declarat ca au probleme cu vederea si au dureri de cap, iar aceste probleme se agravau in cazul celor care sufereau de miopie sau hipermetropie, noteaza CSID