Utile: Oboseala de primavara. De ce apare, cum o depasesti; Boli grave care se ascund in spatele unei raceli; Remedii pentru durerile articulare

Toata lumea raceste, uneori chiar cand nu te astepti sau pentru ca ai baut un pahar cu apa rece. Unele momente sunt trecatoare si a doua sau a treia zi trec de la sine, insa sunt si situatii cand raceala dureaza zile sau saptamani bune si atunci e indicat sa-ti pui niste semne de intrebare. O situatie des intalnita este aceea in care ai febra mare. Este posibil sa ai febra cand esti racita, dar daca te doare foarte tare capul, acesta nu mai este un semn banal pe care sa-l treci cu vederea. Poate fi un simptom care ascunde o infectie in gat si este important sa poti distinge infectia de o banala raceala, anunta Divahair Numita si "maladia silentioasa", osteoporoza face parte din categoria bolilor asimptomatice, care evolueaza fara simptome pana in stadiile avansate, cand pacientul incepe sa resimta diferite dureri cauzate cel mai frecvent de complicatiile acestei afectiuni. Din acest motiv, boala este adesea subdiagnosticata si subtratata. In acest context, specialistii recomanda persoanelor trecute de 45 de ani masurarea mesei osoase la nivelul coloanei vertebrale lobare, soldului si al antebratului - principalele locuri in care apar primele modificari produse de osteoporoza, informeaza doctorulzilei.ro Impiedicatul frecvent: Expertii spun ca persoanele care se impiedica des pe strada, dar chiar si prin propria gospodarie, ar putea fi un inceput de alzheimer. Cum au aflat acest lucru? Au fost testate 125 de persoane care au stiut ca n decurs de opt luni s-au impiedicat sau au cazut de multe ori din neatentie. Cand li s-au facut studii mai avansate, cercetatorii au observat ca aveau un inceput de Alzheimer. Impiedicatul frecvent nu se produce neaparat din neatentie, ci poate fi un semn de probleme cognitive, relateaza Click. . Trebuie sa facem mai multe exercitii fizice ca sa ne oxigenam. In timpul iernii iesim mai putin pe afara, iar corpul nostru, avand o activitate fizica redusa, consuma mai putin oxigen. Primavara trebuie sa intensificam miscarea si sa o practicam in mod regulat pentru a spori cantitatea de oxigen. De cand ne trezim trebuie sa aerisim toate camerele pentru a oxigena atmosfera casei. Sa ne expunem la soare dimineata si dupa-amiaza, macar un pic pentru a stimula hormonii de trezire. Soarele stimuleaza hormonii de trezire. Daca te expui la soare inca de dimineata iti vei reechilibra organismul stimuland hormonul secretat de glanda pineala care regleaza fenomenul de hibernare si de energie, arata Libertatea Te plangi frecvent de durerile articulatiilor? Sau poate intampini aceasta problema in zilele cand se schimba vremea? Cateva leacuri din natura te ajuta sa alini neplacutele simptome. Bulina:Alte plante cu actiune benefica in cazul durerilor articulare sunt frunzele de mesteacan, fructele de ienupar, radacina de lemn-dulce. Sfat CPF: Daca vrei sa beneficiezi de proprietatile plantelor, dar te stii cu probleme de sanatate si iei medicamente, cere mai intai sfatul specialistului inainte de a urma tratamente naturiste, potrivit Click pentru femei