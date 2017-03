Utile: Ce sa faci ca sa previi bolile de inima; Spanacul, un antioxidant de top; Beneficiile alimentelor cu soia

In cadrul cercetarii, au fost comparate doua studii. Primul studiu a analizat starea de sanatate a locuitorilor din 85 de sate ale tribului Tsimane, o populatie de vanatori-culegatori din America de Sud. Expertii au calculat riscul cardiac la 705 adulti. Concluzia a fost uimitoare: 85% din subiecti nu aveau deloc risc de boli cardiace, iar pentru 13% din locuitori riscul era mic. In cadrul celui de-al doilea studiu, a fost analizat riscul cardiac la 6.814 americani. Doar 14% nu aveau deloc risc de boli de inima, in timp ce 50% din acestia aveau un risc mediu sau chiar mare. In ambele studii au fost luate in calcul tensiunea arteriala a subiectilor, ritmul cardiac si nivelul de inflamatie, scrie Divahair. De un verde intens si lucios, spanacul este una dintre plantele cele mai benefice pentru organismul nostru. Prin consumul acestei plante, o persoana acumuleaza vitaminele A, C, K si fier, calciu, acid folic, fibre. Iata de ce trebuie sa-l puneti pe masa cat mai des posibil. Dieta. O cana de spanac contine aproximativ 20% din doza zilnica recomandata de fibre, care ajuta la digestie, previn constipatia, echilibreaza zaharul din sange si ofera senzatie de satietate. Cancer. Prezente din abundenta in spanac, flavonoidele incetinesc diviziunea celulara in cazul cancerului de stomac si de piele. Mai mult, spanacul ofera o protectie importanta impotriva aparitiei cancerului agresiv de prostata, relateaza Click.



Pe rafturile marilor magazine gasesti lapte, branza (tofu), pateu, salam si multe altele, toate realizate pe baza de soia. Afla ce beneficii iti aduce aceasta sursa excelenta de proteine si de ce este bine sa o incluzi in alimentatia ta. Reduc bolile de inima Cercetarile au aratat ca produsele din soia reduc usor nivelurile colesterolului rau, LDL. Contin grasimi bune, benefice pentru sistemul vascular, iti ofera fibre, vitamine si minerale. Specialistii americani subliniaza ca, prin consumul a 25 de grame de proteine din soia pe zi, ca parte a unei diete sarace in grasimi saturate si colesterol, poti reduce riscul de boli cardiovasculare, potrivit Click pentru femei Infarctul miocardic nu are intotdeauna manifestarile dramatice, tipice, cu dureri ascutite in piept care il fac pe pacient sa se prabuseasca. De multe ori, semnele infarctului sunt atat de discrete incat sunt trecute cu vederea chiar si de catre medici. Exista, totusi, cateva simptome care, daca apar, trebuie mers urgent la cel mai apropiat spital. 1. Durerea retrosternala (in spatele sternului). Este cel mai frecvent simptom si se manifesta ca o durere ascutita in piept. Potrivit cardiologului, durerea apare, de regula, la efort, dar nu este exclus ca ea sa survina si intr-o perioada de repaus, informeaza doctorulzilei.ro. Romanii nu mai fumeaza de un an in spatiile inchise. Desi beneficiile acestei legi sunt inca la inceput, primele rezultate incep sa se vada. Fumatul poate afecta grav sanatatea pulmonara, cardiovasculara, dar poate fi , totodata, si unul dintre factorii de risc in aparitia multor forme de cancer, avertizeaza specialistii. De altfel, fumatul pasiv este asociat cu 600 de mii de decese premature anual. Printre efectele substantiale pe termen scurt ale renuntarii la fumat se numara: revenirea treptata in limitele normale ale tensiunii arteriale, scaderea nivelului de monoxid de carbon din sange, imbunatatirea circulatiei sangvine, in cateva saptamani, imbunatatirea functiilor plamanilor, in cateva luni, si imbunatatirea simturilor - miros, gust, arata descopera.ro