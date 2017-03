Utile: Ora la care nu ar trebui sa iei pranzul daca vrei sa slabesti; Rujeola, pericolul mortal ignorant de parinti, dar si de stat; Leacuri naturiste cu ceapa verde

Se spune ca dorinta cea mai mare a femeii este sa manance tot ce vrea fara sa se ingrase. Oricat ne-am dori acest lucru, doar putine femei se pot bucura de tot ce vor sa manance, indiferent de ore, fara sa trebuiasca sa-si modifice masura la haine. Stilul de viata, mancarea procesata, cu multe calorii, si lipsa miscarii sunt obstacole in a avea talia la care visam sau, dintr-o alta perspectiva, care ne determina sa devenim mai disciplinate si sa fim mai atente la ce mancam si cand.Deseori, ni se intampla sa omitem micul dejun pentru ca ne grabim si rontaim ceva in drum spre birou. Apoi, la serviciu, dam intaietate sarcinilor pe care le avem de indeplinit si mancam cand avem timp, nu neaparat cand ne cere organismul si cand ar fi recomandat sa ne hranim, conform Divahair Fara gluma, avem epidemie, si boala aceasta face ravagii. Numarul de imbolnaviri se apropie vertiginos de 4.000, iar cel al deceselor, din pacate, de 20. Desi exista un vaccin care poate preveni boala, romanii se feresc sa isi imunizeze copiii de teama unor presupuse reactii adverse. In cadrul unuia dintre interviurile LiveDoc, din luna martie, dr. Daniela Stefanescu, medic primar medicina de familie, medic formator medicina de familie, membru in grupul de lucru vaccinologie al Societatii Nationale de Medicina de Familie, a explicat cum se manifesta rujeola, ce complicatii poate avea si ce se ascunde in spatele miturilor referitoare la vaccinul ROR (rujeolic, oreionic, rubeolic). "Rujeola sau pojarul, asa cum i se spune popular, este o boala infecto-contagioasa eruptiva, determinata de virusul rujeolic care se manifesta prin febra si eruptie, dar si tuse, rinoree si conjunctivita", declara dr. Daniela Stefanescu, potrivit doctorulzilei.ro In plin sezon al verdeturilor pline de vitamine si minerale, ceapa verde poate fi si ea un leac naturist pentru diferite afectiuni. Sustine sanatatea creierului si a inimii, intareste oasele, ajuta la digestie si reduce chiar si riscul dezvoltarii cancerului. Profitati din plin de acest medicament de exceptie!Contine multi compusi cu rol antioxidant, precum carotenii, vitaminele A, E, C si antioxidantii quercetina, zeaxanthina. Acestia cresc rezistenta organismului in fata microbilor, dar si a radicalilor liberi, acei produsi toxici exogeni sau proveniti din metabolism. Zdrobeste ceapa verde si umezeste o bucata de bumbac cu sucul obtinut, apoi o pui peste nas. Daca nu poti dormi, pune un manunchi de ceapa verde langa perna ta, te va ajuta cu siguranta, scrie Click Pentru a stabili acest lucru au fost evaluate climatul politic, social, economic, serviciile de ingrijire mediacala etc. Pentru a opta oara consecutiv, Viena este orasul cu cea mai buna calitate a vietii. Mercer, companie de consultanta, efectueaza in fiecare an un studiu pentru clasificarea calitatii vietii in 231 de orase mari din intreaga lume, tinand cont de 39 de criterii. Dupa Viena urmeaza Zurich (2), Auckland, (3), Munchen (4), Vancouver (5) Dusseldorf (6), Frankfurt (7), Geneva (8), Copenhaga (9) si Basel (10). Asadar, majoritatea oraselor din clasament sunt europene. Fata de 2016, Bruxelles a pierdut mai multe locuri (27 acum), la fel si Roma (57) sau Istanbul ( 133). Bucurestiul ocupa locul 107, potrivit Descopera Obisnuim adesea sa luam pastile indiferent de afectiunea de care suferim. Multe dintre ele ne pot afecta rinichii, fara sa ne dam seama. Analgezicele. Atunci cand sunt administrate astfel de pastile, in doza foarte mare, pot fi toxice pentru rinichi. Ele sunt recomandate pentru durere. Nu ar trebui sa iei astfel de medicamente in fiecare zi sau regulat, fara sa consulti medicul. Antiinflamatoarele nesteroidiene (aspirina, ibuprofenul si acetaminofenul) inhiba buna functionare a rinichilor. Asa ca evita-le! Antibioticele. Cand nu sunt prescrise de medic, antibioticele pot fi periculoase pentru rinichi. Unele dintre ele, precum aminoglicozidele, pot duce la insuficienta renala. Ele sunt de regula utilizate in tratarea infectiilor urinare. Unele medicamente antivirale, cum este aciclovirul intravenos, trebuie administrate cu atentie, deoarece si acestea pot fi toxice pentru rinichi, conform Click pentru femei