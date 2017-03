Utile: Sapte boli care se mostenesc de la parinti; Cele mai bune antiinflamatoare naturale; Medic: De ce dieta prin infometare ingrasa

Dureri de cap, in gat, reumatism, astm bronsic sau endometrioza. Sunt probleme foarte diferite de sanatate, dar care au ceva in comun: inflamatiile. Pentru problemele mai grave trebuie sa mergi neaparat la doctor. Pentru cele mai usoare sau pentru durerile, foloseste cele mai bune antiinflamatoare naturale.Boswellia Serrata. Este un extraordinar antiinflamator, indicat in reumatism, artroze, artrite. Un alt efect pozitiv este cel antibacterian, mucolitic, hepatoprotector, antitusiv. Stimuleaza pofta de mancare, este de ajutor in eliminarea pietrelor la rinichi. Este indicata si in cazurile colitelor sau al problemelor la ochi (glaucom, cataracta). Ajuta la scaderea cantitatii de colesterol in sange. Este contraindicata femeilor insarcinate. Busuiocul. Este un foarte bun antiinflamator renal si al intestinului subtire. In medicina traditionala era folosit si impotriva colicilor intestinale, balonarilor, guturaiului, bronsitei acute si cronice, pentru stimularea digestiei, ca antiseptic intestinal, diuretic, antiseptic pulmonar, antifungic, ferbifug, scrie Libertateapentrufemei.ro Barbatii care sufera de disfunctii erectile (impotenta) intra, deseori, in depresie si se simt jenati de problemele lor de sanatate. Acestia ar trebui sa stie ca exista nu doar medicamente, ci si remedii naturale ce pot ameliora aceste disfunctii, deseori chiar eliminandu-le. Impotenta poate fi uneori cauzata de o dieta gresita, de o stare psihica proasta etc. Chiar si un banal deranjament stomacal iti poate afecta erectia, darmite consumul excesiv de alcool sau cafea si fumatul. Exista si o serie de medicamente care au ca efecte adverse o perturbare a functiei erectile. "In general, medicamentele pentru tratarea hipertensiunii arteriale, antihistaminicele, antidepresivele si cele pentru bolile gastrointestinale pot avea un astfel de efect advers", explica dr. Laurentiu Luca, citat de Clicksantate.ro Mostenirea genetica are un rol important in ceea ce priveste aparitia unor afectiuni. Daca parintii sufera de o forma de diabet, copiii pot mosteni boala. Cel mai mare grad de risc il au persoanele care au ambii parinti bolnavi de diabet zaharat. Cercetarile de specialitate au aratat ca rudele de gradul I ale unei persoane care sufera de diabet de tip II prezinta un risc de trei ori mai mare de a face boala. Daca ai rude care sufera de diabet ai grija sa duci un stil de viata sanatos, bazat pe miscare si alimentatie sanatoasa. Daca unul dintre parinti sufera de hipertensiune arteriala sau are un nivel mare al colesterolului, riscul ca si copilul sa se confrunte cu astfel de probleme este foarte mare: cam de 50%. Mai mult, daca ambii parinti sufera de aceeasi afectiune, atunci riscul de mostenire a bolii urca semnificativ, pana la 75%, relateaza DoctorulZilei.ro Peste 50% dintre romani sunt supraponderali si obezi, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Pentru a slabi, cei mai multi folosesc ca "dieta" infometarea. Vor obtine insa exact contrariul, spun medicii. hiar daca o persoana alege sa sara peste una din mese, de cele mai multe ori va recupera numarul de calorii la urmatoarea masa, spun medicii. "Urmatoarea data cand omul mananca si in mod normal mananca mai mult decat ar manca in mod obisnuit pentru ca apare senzatia de foame si instinctiv ne hranim cu alimente in cantitate mai mare si in concentratie energetica mai mare", explica dr. Serban Damian, nutritionist sportiv. In plus, atunci cand o persoana se infometeaza in mod repetat se modifica si metabolismul, noteaza Digi 24 Pentru a se trezi odihnite, se pare ca femeile au nevoie de 20 de minute in plus de somn in comparatie cu barbatii, arata un studiu recent al cercetatorilor britanici de la Universitatea Loughborough. Sigur, e greu sa fii femeie in secolul 21, cand trebuie sa faci fata unui job stresant si grijilor de acasa, dar motivul pentru care simtim nevoia sa dormim mai mult nu tine de aceste lucruri, sunt de parere savantii. Ei au descoperit ca la baza nevoii femeilor de a dormi mai mult sta structura cerebrala a acestora, care este diferita de a barbatilor. In urma unui chestionar la care au raspuns peste 200 de femei si barbati de varsta mijlocie, expertii au descoperit ca reprezentantele sexului frumos au nevoie de cel putin 20 de minute in plus de somn pentru a se trezi odihnite, scrie CSID