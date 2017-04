Utile: 5 trucuri care previn retentia de apa; Berea nu ingrasa, daca este consumata moderat; Greutatea ideala in functie de sex si inaltime

. 90-60-90 ti se pare idealul de frumusete feminina? Te compari mereu cu prietenii tai atunci cand va urcati pe cantar? Ei bine, afla ca numarul indicat de acul cantarului e irelevant. Conteaza si inaltimea, si varsta. Iata cum afli daca esti "in grafic"! Ca regula generala, numarul kilogramelor unui adult trebuie sa fie cam cu 10 mai mic decat numarul centimetrilor de peste un metru al inaltimii pe care o au. Spre exemplu, o persoana care are 1,65 m inaltime e bine sa aiba 55 kg, noteaza Click . Din fericire, sunt trucuri la care putem apela si care ne ajuta sa reducem natural retentia de apa din organism. Pe de alta parte, si alimentele sunt responsabile pentru retentia de apa din corp. Secretul este sa reducem cantitatea de sare din dieta noastra evitand sa consumam alimente precum carnea afumata, conservele, muraturile, cartofii prajiti, maslinele, nucile cu adaos de sare, pizza si sosurile, informeaza Divahair. Poate aparea la unul sau la ambii sani, fiind insotita adesea de senzatia de tensiune, de arsura sau junghi. Alteori, poate iradia axilar, spre membrul superior si chiar spre baza gatului. De ce apare. La femeile tinere, de multe ori, mastodinia debuteaza inaintea menstruatiei. Se succede ciclic, avand cauze hormonale si afecteaza ambii sani. In schimb, cea care nu are legatura cu menstruatia afecteaza, de regula, un singur san, anunta doctorulzilei.ro.



In limita a 660 ml/zi pentru barbati si 330 ml/zi pentru femei, berea poate face parte din stilul de viata sanatos al unui adult, dupa cum confirma cercetarile de profil. Dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie ne ofera detalii. Afla de ce berea nu ingrasa. Berea, ca toate celelalte alimente sau bauturi, contine calorii, insa aportul de calorii din bere este unul redus: 100 ml de bere cu 5% alcool contin acelasi numar de calorii precum o cantitate similara de suc de portocale (42 kcal) si semnificativ mai putine decat 100 ml de vin rosu (71 kcal) sau lapte (47 kcal), relateaza Libertatea . Cel mai frumos anotimp al anului aduce pe langa o paleta de culoare, de miresme si o serie de batai de cap pentru persoanele alergice. Indiferent ca este vorba de alergia la polen, praf sau anumite alimente, exista solutii ca sa le faci fata cu brio. A sosit sezonul alergiilor si, pentru a te putea bucura de beneficiile timpului frumos, este bine sa tii cont de cateva aspecte. Ai grija de sistemul tau imunitar. Imunitatea ta recunoaste polenul ca fiind o substanta periculoasa pentru organismul tau, tocmai din acest motiv transmite semnale precum stranutul, mancarimile de nas, ochi sau piele, potrivit Click pentru femei.