Utile: Cele patru momente ale zilei in care trebuie sa bei apa pentru a-ti mentine sanatatea; Cum iti protejezi ochii daca stai in fata monitorului peste 2 ore pe zi; 40% dintre formele de cancer pot fi prevenite in totalitate. Iata care sunt factorii pe care ii putem evita

Pentru a obtine efecte rapide in calmarea durerilor alege sa consumi morcovi, salata verde, rosii, mere, lamai, struguri, mandarine si portocale. Este indicat de asemenea ca dimineata pe stomacul gol sa consumi o lingurita de ulei de masline si o felie de lamaie. Este indispensabil vietii. Dupa piele, ficatul este al doilea organ ca marime, fiind vital bunei functionari a organismului. El purifica si elimina toxinele acumulate din mancare, bautura sau medicamente. Datorita implicarii lui in procesul de coagulare a sangelui, ficatul nu ne lasa sa sangeram exagerat de mult in cazul in care ne ranim, anunta Click Setea excesiva este unul dintre primele semne de diabet. Nevoia constanta de a bea apa, gura uscata si urinarea frecventa sunt demne de ingrijorare, ca si pierderile sau cresterile inexplicabile in greutate. "Diabetul este o boala extrem de perfida pentru ca o lunga perioada evolueaza fara niciun semn. Cand apare setea, urinarea, boala este deja intr- o faza extrem de avansata", avertizeaza medicul Nicolae Hancu, presedintele onorific al Federatiei Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice. Pe masura ce nivelul glicemiei creste apar simptome aditionale precum dureri de cap, vedere incetosata sau senzatia de slabiciune, relateaza doctorulzilei.ro O noua cercetare sugereaza ca 60% din cazurile de cancer ar putea fi provocate de mutatiile genetice simple. Restul de 40% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin dieta, exercitii si prin controlarea diferitilor factori de mediu. Cancerul este una dintre cele mai crunte maladii, cercetatorii estimeaza ca 40% din toate tipurile de cancer ar putea fi prevenite, printre care si formele grave precum cancerul pulmonar si cancerul de piele. Multumita noilor tehnologi de diagnosticare, boala poate fi detectata din fazele incipiente, informeaza Futurism. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca utilizarea tutunului constituie cel mai mare factor de risc al dezvoltarii cancerului, potrivit descopera.ro Apa este cel mai bun hidratant, cel mai bun energizant, iar daca o cosumi corect, te poti bucura de o sanatate de fier in fiecare zi. Iata care sunt cele mai bune momente in care trebuie sa bei apa: Imediat dupa ce te-ai trezit. Doua pahare de apa baute dimineata, pe stomacul gol, te ajuta sa iti activezi organele interne si metabolismul. Este important pentru ca, in mod uzual, corpul este deshidratat dupa somn. Daca ai dormit opt ore, inseamna ca nu ai baut lichide timp de opt ore. Mai mult, acest obicei simplu ajuta la sanatatea colonului, regleaza digestia si imbunatateste capacitatea organismului de a asimila nutrienti, scrie Unica Limiteaza, pe cat posibil, statul in fata calculatorului, laptopului, telefonului mobil, televizorului, etc. Viata este suprasaturata de tot felul de ecrane moderne, iar ochii au mult de suferit. Fa regulat exercitii pentru ochi, scoate televizorul din dormitor si pune 2-3 carti in locul lui. Cum iti protejezi ochii daca stai in fata monitorului peste 2 ore pe zi, la serviciu: cand esti la job aplica metoda 20-20-20, adica la fiecare 20 de minute state in fata monitorului priveste 20 de secunde altceva aflat la 20 de pasi distanta. Ochii tai se vor relaxa si elibera de lumina albastra emisa de monitor. Medicii recomanda sa-ti odihnesti ochii 15 minute consecutive la fiecare 2 ore lucrate, arata Libertatea pentru femei