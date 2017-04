Utile: Ce pastile pot duce la pierderi de memorie; Medicamentul pe care sa-l evite orice persoana trecuta de 40 de ani; Antioxidantii sunt benefici pentru fumatori.

Exista pastile recomandate pentru a trata diferite afectiuni, dar care iti pot provoca pierderi de memorie. Este foarte important sa stii care sunt aceste pastile, ca sa nu ai probleme. Medicamentele care pot dauna functiei creierului sunt mult mai numeroase decat crezi. Probabil ca ai luat multe dintre acestea, fara sa stii ca pot provoca pierderi de memorie. Este bine sa stii care sunt riscurile, pentru a discuta cu medicul tau despre fiecare tratament pe care trebuie sa-l urmezi. De cele mai multe ori, pot fi recomandate pastile care nu au ca efect secundar afectarea memoriei. Iata care sunt pastilele pe care ar fi bine sa le eviti, pe cat posibil. Antibioticele. Aceste medicamente combat infectiile, dar distrug flora bacteriana din intestine. De aceea, ele au un impact negativ puternic, pentru ca in tractul intenstinal sunt produsi multi hormoni care ajuta organismul sa functioneze normal. Printre acestia se numara si serotonina, un hormon cu rol important pentru sistemul nervos, potrivit Divahair Ibuprofenul este unul dintre cele mai folosite medicamente in tratarea durerilor de cap sau de spate. Chiar daca pare ca ne ajuta sa scapam de dureri foarte repede, efectele secundare sunt foarte ingrijoratoare. Acum opt ani, Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite a avertizat cetatenii in legatura acest medicament, sustinand faptul ca acesta ajuta la cresterea riscului de accident vascular cerebral si a infarctului, relateaza healthyfoodhouse.com. Acum un an, cercetatorii au decis sa aduca din nou la cunostinta publicului aceste dovezi. Iata cateva dintre acestea: Ibuprofen creste foarte mult riscul infarctului miocardic si a accidentelor vasculare cerebrale, chiar dupa o perioada scurta de la utilizare; cu cat este mai folosit, cu atat riscul va creste, scrie doctorulzilei.ro Despre efectele negative ale fumatului asupra organismului s-au lansat sute si sute de opinii. In aceasta privinta, nutritionistii europeni, preocupati de starea de sanatate a fumatorilor, le recomanda acestora anumite alimente sanatoase care sa reduca, in buna masura, efectele negative ale acestui viciu. Mai mult, specialistii in nutritie europeni si americani sustin ca hrana il poate ajuta pe fumator sa renunte de acest obicei atat de nociv. Antioxidantii neutralizeaza puterea radicalilor liberi. "In organismul fumatorului se produce fenomenul numit "stresul oxidativ", care apare atunci cand productia de molecule, numite radicalii liberi, depaseste capacitatea de aparare a corpului impotriva oxidarii. Pentru a-si imbunatati starea de sanatate, fumatorii au nevoie de antioxidanti, substante nutritive ce pot fi procurate din alimentele consumate de acestia in viata de fiecare zi", noteaza Click Daca vrei sa slabesti, iata o lista cu alimentele la care ar trebui sa renunti. Iaurtul cu fructe - contine foarte mult zahar. Bineinteles, vorbim si despre budinci, creme si orez cu lapte cu tot felul de sosuri dulci! Arunca-le si inlocuieste-le cu iaurt simplu, in care sa adaugi fructe proaspete si nuci. Vei obtine mai multe fibre, mai multe substante nutritive si mult mai putin zahar in organism. Nu consuma iaurt fara pic de grasime, pentru ca ti se va face foame la scurt timp. Iaurtul grecesc cu 2% grasime este mult mai indicat. Ketchupul - pare inofensiv, dar nu e. Arunca o privire peste eticheta si vei constata cate calorii, zahar si sare contine un astfel de produs. In schimb, fa-ti acasa un sos de rosii natural, in care sa adaugi condimente si ierburi ce dau un gust desavarsit. Maioneza - categoric, nu are ce cauta in frigiderul tau daca vrei sa scapi de kilogramele nedorite! Este plina de grasimi si tentanta atunci cand iti faci un sandvis, scrie Descopera Sunt numerosi oameni care ar putea suferi de dureri cronice si depresie. Iata ce trebuie sa stii si ce sfaturi sa dai cuiva din preajma ta cand se confrunta cu durerea cronica. Potrivit expertilor in sanatate, in cazul in care durerea este mai intensa decat media de timp pentru vindecare, aceasta poarta numele de durere cronica. Pentru a fi mai clari, daca durerea dureaza de la o luna la sase luni, ea se numeste durere acuta. Motivul pentru care durerea poate fi acuta sau cronica este legat de numerosi factori. De exemplu, durerea cronica poate avea legatura cu emotii variate, cum sunt tristetea, vinovatia, frica sau depresia. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci pentru a face fata durerii cronice este sa ajungi la un centru de terapie. Aici poti face terapie cognitiv-comportamentala ori sa inveti cum sa-ti tii anxietatea sub control sau alimentatia, potrivit Click pentru femei