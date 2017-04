Utile: Transpiratia in exces - care pot fi cauzele si cum o tratam; Argila verde combate acneea si caderea parului; 14 cele mai bune alimente care fac bine ficatului

Transpiratia in exces este un factor care complica atat interactiunile de ordin profesional, cat si pe cele sociale. In cazurile severe ea poate ingreuna unele activitati firesti, cum ar fi a tine un stilou in mana, a conduce masina sau a da mana cu cineva, astfel ca eliminarea hiperhidrozei va aduce imbunatatiri vizibile in ceea ce priveste calitatea vietii. Daca transpiratia abundenta nu are la baza nicio cauza medicala, atunci ea se numeste hiperhidroza primara (sau hiperhidroza focala) si are loc atunci cand glandele sudoripare devin hiperactive, posibil ca urmare a unei defectiuni minore a sistemulului nervos. informeaza doctorulzilei.ro. Datorita proprietatilor sale antiseptice, argila este de un real folos in lupta impotriva acneei. Argila verde are avantajul ca poate fi utilizata pe orice tip de ten, nu are efecte secundare si nici contraindicatii. Aceasta ofera luminozitate pielii, imbunatateste echilibrul pielii si o tonifica, are o actiune puternic anti-inflamatoare, depurifica tenul cu probleme de acnee, pete si cosuri, avand un efect regulator puternic al nivelului de sebum pentru tenul gras. Are rezultate excelente in tratarea cuperozei, reduce pungile de sub ochi, are efect antirid, intareste firul de par si regleaza excesul de sebum la nivelul scalpului, scrie Click Grapefruitul este un protector hepatic natural datorita substantei glutation din compozitie, dar si a vitaminei C sau a antioxidantilor. Acestia ajuta corpul sa elimine toxinele si substantele care pot fi canceroase. Atentie insa, consumul de suc de grapefruit poate da efecte adverse in cazul in care sunteti sub tratament medicamentos. El contine substante chimice numite furanocumarine care se mai gasesc si in portocalele de Sevilla, lime si pomelo. Aceste substante fac inactiva o enzima ce ajuta la descompunerea medicamentelor. Ceaiul verde este bogat in antioxidanti, in special catechine, care ajuta ficatul sa functioneze normal. Ceaiul verde este de ajutor nu numai ficatului, ci si altor organe din corp, potrivit Libertatea. Spirulina - acest superaliment de care foarte putini au auzit este, de fapt, o alga unicelulara, care se numara printre cele mai investigate plante ale planetei si are atat de multe beneficii incat ar trebui sa o consumi zilnic. In diete, aceasta iti taie pofta de dulciuri si te face sa mananci mai putin la o masa. Este suficient sa citesti acest articol uimitor despre spirulina si te vei convinge de toate calitatile sale. Dupa cum vezi, proprietatile sale sunt de un real ajutor oricarei persoane si o poti include extrem de simplu in dieta ta de zi cu zi, anunta Unica. Mielomul multiplu este o forma incurabila, rara si agresiva de cancer al sangelui, care afecteaza maduva osoasa. In general, se manifesta prin dureri puternice de spate, fracturi si infectii repetate, anemie, insuficienta renala. Mai mult decat atat, pacientii cu mielom multiplu sufera adesea de anxietate sau depresie din cauza perioadei lungi pe care si-o petrec in spital si a faptului ca sunt constienti ca traiesc cu o boala incurabila. In fiecare an, sunt diagnosticati cu mielom multiplu aproximativ 39.000 de pacienti in intreaga Europa si sunt raportate 24.000 de deces, arata descopera.ro