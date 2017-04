Utile: Cum recunosti o persoana toxica; Cel mai bun exercitiu care te scapa de burta; De ce nu ar trebui sa te trezesti din somn ca sa mergi la toaleta.

Oricine intra in contact, mai devreme sau mai tarziu, cu un om a carui personalitate este toxica. Poate sa fie cineva din familie, din cercul de prieteni, de la locul de munca sau chiar partenerul de viata. Cum ii identificam pe cei care ne fac rau si cum sa reactionam? "Eu sunt perfecta si stiu toate defectele persoanelor pe care nici nu le-am cunoscut vreodata"." Cuvintele "te rog" si "multumesc" nu fac parte din vocabularul meu. "Imi place sa controlez discutiile si sa atrag atentia asupra mea". "Nu sunt atenta la vorbele celorlalti, caci nimeni nu-i ca mine". "Eu am intotdeauna dreptate, nu admit sa gresesc." Iata cateva semne clare ca aveti de-a face cu o persoana toxica, explica psihologul Aniko Nitsch-Petioky.Nu-i asa ca, in unele dintre aceste replici, ai recunoscut o anumita persoana din preajma ta? Este aproape inevitabil, deoarece contactele sociale reprezinta o parte importanta din viata noastra. Si fiecare relatie presupune un schimb de energie, care ne incarca sau ne goleste, intr-o mai mica sau mai mare masura, scrie ClickSanatate.ro Grasimea de pe abdomen apare mai ales in cazul persoanelor de varsta a doua. Totusi, din cauza stilului de viata nesanatos, acest strat neplacut apare si in cazul tinerilor, cu o pondere ceva mai mare in randul femeilor. Pe langa aspectul neplacut, grasimea din zona abdominala ne poate cauza adevarate probleme de sanatate. De cele mai multe ori, "burtica" pe care o vedem noi in exterior are o cantitate egala de tesut adipos in interior. Da! Colaceii sunt un indiciu ca organele pot fi acoperite de grasime. Existenta burtii este direct legata de tulburari metabolice si de un risc crescut de boli cardiovasculare si diabet. La femei, grasimea de pe abdomen creste riscul de cancer la san si de colecist. Cercetatorii au analizat mai multe tipuri de antrenamente si exercitii pentru a le alege pe cele mai eficiente. Se pare ca HIIT este cel mai bun antrenament care te ajuta sa scapi de grasimea nedorita, chiar si de cea de pe abdomen. Acest exercitiu se dovedeste un adevarat aliat in lupta cu kilogramele si cu centimetrii in plus din talie, relateaza DivaHair Somnul este indispensabil pentru o buna functionare fizica si psihica. Cu toate acestea, mai mult de jumatate din populatia globului se trezeste cel putin o data pe noapte pentru a merge la toaleta. Iar aceasta categorie nu include femeile insarcinate sa persoanele a caror urinare frecventa este provocata de o anumita afectiune: diabet, insuficienta renala, afectiune cardiaca sau cancer. Specialistii avertizeaza ca urinatul nocturn, numit nicturie in limbajul medical, are consecinte asupra calitatii vietii. In mod normal, un adult produce intre 1 si 2 litri de urina pe zi si merge de 4 - 6 ori/ zi la toaleta. Ideal este sa petreaca noaptea fara a se ridica din pat pentru a merge la toaleta deoarece cantitatea de urina excretata pe timpul este de 2-4 ori mai mica decat cea produsa pe timpul zilei. Un studiu realizat in Suedia in randul persoanelor active pe plan profesional releva faptul ca persoanele nevoite sa se trezeasca o data sau de mai multe ori pe noapte pentru a merge la toaleta sunt mai putin energice si lipsiti de vitalitate a doua zi, avand drept consecinta scaderea productivitatii muncii, anunta Unica Vremea schimbatoare si temperaturile oscilante pot provoca aparitia racelilor. Starea de dispozitie este alterata de simptomele racelii : nas infundat sau cu secretii, dureri de sinusuri, in gat, etc. Inca de la primele simptome trebuie sa iei masuri de prevenire a inrautatirii starii de sanatate. Cele mai la indemana sunt cele naturiste care nu-ti afecteaza organismul. Daca starea de sanatate nu se amelioreaza in cateva zile, nu amana vizita la medicul specialist. Baie de aburi. Fierbe apa intr-o cratita, opreste focul si apoi stai deasupra aburilor cu un prosop care sa te acopere si sa nu lase aburii sa iasa. Aceste inhalatii iti vor inmuia mucoasele, desfunda nasul. Optional, poti adauga cateva picaturi de ulei esential: eucalipt, pin, levantica, etc. Mierea este un ingredient antibacterian, antiviral, are antioxidanti si este eficienta in raceli.Cea mai buna este, desigur, cea naturala (raw) caci contine toate proprietatile.Poti lua cate o lingurita de miere pe stomacul gol, dar si peste zi, sau o poti adauga in ceaiuri, noteaza Libertatea pentru femei. Insomnia, afectiune descrisa de catre experti ca "imposibilitate de a adormi, de a mentine starea de somn si de a avea un somn odihnitor", nu mai este o noutate pentru nimeni, din cauza agitatiei permanente care ne inconjoara si care ne arunca in neantul noptilor albe si al refuzului categoric al ochilor de a sta inchisi. La nivel mondial, insomnia afecteaza peste 50% din populatia adulta la un moment dat in viata, iar pe termen lung aceasta tulburare a somnului poate duce la un dezechilibru de natura emotionala si intelectuala - anxietate, depresie, tulburari de memorie, dificultati in concentrare, izolare sociala-, dar si fizica: sistem imunitar slabit, predispus la infectii, oboseala, reactii intarziate etc. Nu faci decat sa-ti fortezi creierul sa faca ceva ce nu vrea. Daca mos Ene nu vrea sa vina pe la gene, cel mai probabil corpul tau dispune inca de cateva resurse de energie, asa ca cel mai indicat ar fi sa te apuci de activitati nici prea plictisitoare, dar nici prea solicitante. Poti citi cateva pagini dintr-o carte (dar nu din cea preferata, care te captiveaza) in fotoliu, dupa care te poti intinde la loc in pat sa vezi daca a avut efect, scrie CSID