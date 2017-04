Utile: Efectele miraculoase ale amestecului de miere si scortisoara; Top 6 alimente anticelulita; 7 dintre beneficiile sucului de kiwi

Kiwi este bogat in vitamine, minerale si alti nutrienti. Printre acestea se numara vitamina C, E, K si fribrele. Este o buna sursa a hormonului numit serotonina si ajuta functionarea optima a sistemului digestiv si cardiovascular. Serotonina imbunatateste dispozitia, memoria, capacitatea de memorare, regleaza apetitul, ofera energie. Sucul de kiwi poate inlocui cafeaua, daca o bei numai pentru a avea ebergie intreaga zi. Kiwi mai contine si magneziu care este de ajutor muschilor si sistemului nervos. Are cu 20% mai mult postasiu decat bananele si previne osteoporoza, riscul unui infarct, pietrele la rinichi, regleaza tensiunea arteriala, scrie Libertatea Previne imbatranirea prematura. Ambele ingrediente ale amestecului sunt bogate in antioxidanti, care au rolul de a neutraliza radicalii liberi responsabili de imbatranirea celulelor. De ajutor in infectiile respiratorii. Cand esti racit, te doare gatul, tusesti, sau au aparut complicatii de genul infectiilor respiratorii (bronsite, amigdalite, laringite), consuma zilnic miere cu scortisoara. Amestecul e un antibiotic natural puternic, un antifungic si antiinflamator. Previne bolile cardio-vasculare. Scortisoara scade colesterolul rau din organism si creste nivelul celui bun, previne formarea cheagurilor si scade riscul de ateroscleroza, in timp ce mierea dilata peretii arterelor si imbunatateste circulatia sangelui, potrivit Click. Unul din patru tineri sunt expusi fumatului pasiv din cauza tigarilor electronice, arata o noua cercetare. Studiul a fost lansat de Centrul pentru prevenirea si controlul bolilor din Statele Unite si arata ca 25% din elevii de scoala generala si liceu au fost expusi fumatului pasiv in ultimele 30 de zile, numai in SUA. Aceste date se traduc printr-un numar de 4.4 milioane de copii care nu fumeaza, dar care sufera din cauza fumatorilor, in timp ce peste 1 milion de copii sunt expusi fumatului pasiv numai din utilizarea de catre altii a tigarilor electronice, scrie Gandul, citat de site-ul descopera.ro Broccoli. Este regele legumelor in ceea ce priveste principiile nutritive. Este un cocktail de vitamine si minerale si are aport energetic redus. Spre deosebire de alte legume, contine acid alfa lipoic, care stimuleaza si mentine elasticitatea fibrelor de colagen, ceea ce face pielea sa arate minunat. Patrunjel. Aceasta planta minunata are o multime de proprietati benefice. Pe langa faptul ca te scapa de toxine, actioneaza si ca un diuretic, iti curata rinichii si previne retentia de apa, unul dintre motivele pentru care apare celulita. Cel mai usor il poti consuma in salate sau in sucuri verzi. Ananas. Bogat in potasiu, este fructul diuretic prin excelenta. Este ideal pentru a elimina apa in exces si pentru a combate celulita, noteaza Click Romania si Estonia sunt singurele tari din uniunea Europeana care nu au un program national de vaccinare anti-pneumococica pentru sugari sau grupuri de pacienti la risc. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca, in acest an, ministerul va finanta, in premiera, achizitionarea vaccinului pneumococic pentru copii, care poate preveni anumite cazuri de pneumonie, meningita sau sepsis. In contextul general in care imunizarea in Romania este intr-un mare impas, tara noastra inregistrand cea mai mare scadere a ratei vaccinarii din 190 de tari analizate in cel mai recent studiu Lancet pe acest subiect, a nu crea un cadru facil pentru vaccinare, a nu asigura stocuri suficiente sau a intarzia achizitia unui vaccin poate avea urmari tragice, anunta doctorulzilei.ro.