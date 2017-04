​Utile: Tratamente naturale pentru sinuzite; Cu ceaiul matcha slabesti sanatos; Medicamente si siropuri de tuse: eficiente sau nu

Leurda, sau usturoiul salbatic, este o planta foarte buna pentru sanatate. In plus, este gustoasa si te ajuta sa slabesti, oferindu-ti posibilitatea sa prepari un meniu delicios si dietetic. Primavara, leurda poate inlocui cu succes condimentele la plic, pe care le-ai folosit toata iarna. Din leurda poti prepara un delicios sos pesto, inlocuind astfel busuiocul, poti face o salata, dar si supe sau garnituri gustoase si sanatoase. Dieta cu leurda este foarte buna si pentru sanatate. Aceasta planta are proprietati antibacteriene, antibiotice, antiseptice si reduce foarte mult tensiunea arteriala. De altfel, este printre cele mai eficiente tratamente 100% naturale pentru hipertensiune, potrivit Divahair Este un produs natural care te ajuta sa slabesti sanatos. Este foarte bogat in antioxidanti care stimuleaza metabolismul, favorizand astfel pierderea surplusului adipos. Mai mult decat atat, acesta contine cofeina cu eliberare pe parcursul mai multor ore, fiind diferit astfel de cofeina din cafea care produce o explozie de energie urmata de o cadere brusca. Cofeina continuta de pulberea matcha este de 3 ori mai mica decat in ceaiul negru si pana la o zecime mai mica decat in cafea, iar efectul este intens si prelungit. Poate fi un substitut al cafelei pe care o bei in fiecare zi. In felul acesta, te poti bucura de efectele lui benefice pe parcursul intregii zile, informeaza Click Exista numeroase produse care sunt recomandate pentru tratamentul tusei, dar cat de eficiente sunt oare acestea? Nu cumva au acelasi efect precum homeopatia? Intrebarile sunt legitime, mai ales daca ascultam opinia medicului Norman Edelman, cercetator la American Lung Association. "Nu au existat niciodata dovezi concludente ca expectorantele si produsele pentru supresia tusei ar avea vreun merit", spune acesta, "dar oamenii cauta disperati un remediu si sunt foarte convinsi ca astfel de produse vor avea efect, astfel incat le vor cumpara indiferent de acest aspect." Este important de subliniat faptul ca cercetarile realizate in ultimele decade pe acest subiect nu au scos la iveala ca aceste produse nu functioneaza, dar nici ca au efect, scrie CSID Graul incoltit este un stimulator extrem de important al activitatii vitale a organismului, datorita continutului bogat in complexul de vitamina B si in multe alte vitamine, cat si a diferitelor enzime, necesare pentru reglarea metabolismului. Cura cu grau incoltit intinereste organismul. Intr-un vas, pune un strat de grau de 1-2 cm, peste care toarna apa. Pastreaza-l apoi la temperatura camerei doua-trei zile, pana ies germenii verzi. Clateste boabele, macina-le si consuma dimineata, pe stomacul gol, si seara, ca atare, sau cu o lingura de miere de albine. Nu urma cura mai mult de o luna. O poti repeta doar dupa cel putin zece zile de pauza. In timpul curei renunta la paine, pentru a evita ingrasarea, anunta Libertatea pentru femei Hreanul este bogat in uleiuri volatile cu mari proprietati antibiotice, expectorante, bronhodilatatoare, antibacteriene. Extern, foloseste-l sub forma de cataplasme. Inainte de a aplica remediul, foloseste o crema hidratanta, pentru a preveni aparitia iritatiilor pielii. Ai nevoie de 2 linguri de faina de hrean si de 2 linguri de faina de seminte de in. Le gasesti pe amandoua la magazinele naturiste. Procedeaza astfel: pune-le intr-un vas si adauga peste ele apa calduta. Amesteca bine, pana se omogenizeaza. Peste un tifon adauga pasta obtinuta, apoi aplica compresa pe zona fruntii. Tine-o cat rezisti. Ai grija sa nu atingi zona ochilor. In uz intern, consuma sirop de hrean. Rade o radacina de hrean si amestec-o cu 4 linguri de miere. Lasa-l la macerat 10 minute, strecoara. Ia resturile de hrean ramase si pune-le la fiert, cu putina apa, noteaza Click pentru femei.